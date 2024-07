Esta nota debió haber sido publicada este domingo, pero no lo permitieron ni las obligaciones del día más cargado del año en términos deportivos ni la celeridad de los tiempos que manejan los medios. El comunicado de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) llegó en el horario medular de una jornada que contuvo todas las miradas del mundo en tres grandes finales: la de Wimbledon, la de la Eurocopa y la de la Copa América que consagró a la Selección Argentina.

Guillermo Coria entregó la nómina de Argentina que disputará la fase de grupos de las finales de la Copa Davis -será del 10 al 15 de septiembre, en Manchester, ante Canadá, Finlandia y Gran Bretaña-, con la misma y resonante ausencia que tendrá el equipo nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024: Horacio Zeballos, el mejor doblista de la historia del país y, desde este lunes, otra vez número uno del mundo en el ranking ATP de duplas.

El plantel que buscará el pase a la fase final por la ensaladera, a disputarse del 19 al 24 de noviembre próximos en Málaga, estará conformado por Sebastián Báez (19°), Tomás Etcheverry (32°), Francisco Cerúndolo (33°) y los doblistas Andrés Molteni (11°) y Máximo González (16°).

“Es el mismo equipo que nos representó en las últimas series, el que nos trajo hasta acá. Es importante aclarar que cumplimos con los plazos de la organización", justificó el capitán la ausencia de Zeballos, el hombre surgido en el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata, quien volvió a la cima del ranking ATP tras alcanzar las semifinales de Wimbledon junto con su compañero español Marcel Granollers.

El anuncio, difundido por correo electrónico y sin presencia en las redes sociales oficiales de la entidad madre del tenis argentino -suele publicar cada nómina con un diseño original y con imágenes de los convocados-, se realizó en el momento en que confluyeron los los tres sucesos deportivos del domingo más atípico del año y para algunos pudo haber pasado desapercibido.

Coria, presente en la final de la Copa América en Miami, le comunicó con un mensaje de texto a Zeballos -también asistió con su familia a la consagración de Messi y compañía- que haría oficial el plantel el pasado domingo por obligación, en torno a los plazos fijados por la Federación Internacional de Tenis (ITF). Si bien el capitán podría realizar hasta cuatro cambios hasta el lunes previo a la competencia, la polémica sigue en ascenso: el mejor Zeballos, que siempre estuvo a disposición, se perderá los Juegos Olímpicos y ahora la fase de grupos en busca de la fase final de la Davis.

En la conferencia de prensa del anuncio de la delegación para París 2024, veinte días atrás en un hotel del microcentro de Buenos Aires, Coria había avisado que Zeballos estaba lejos de haber quedado marginado de la Copa Davis. También, a juzgar por sus propias palabras, desconocía el plazo de entrega del equipo en las oficinas de la ITF, dado que esperaba dar la nómina recién en agosto, tras los Juegos Olímpicos.

"Una vez que terminen los Juegos empezaremos a encarar septiembre, que nos jugamos mucho. Según los que estén disponibles vamos a tomar la decisión y llevar el equipo que yo considere que es el mejor para esta instancia, en la que tenemos grandes posibilidades. Obviamente que Horacio sigue siendo importante y que no vaya a los Juegos Olímpicos no lo descarta para todo lo que viene, para nada", deslizaba entonces el capitán.



Al igual que en aquella oportunidad volvieron a emerger las suspicacias alrededor de la decisión de mantener afuera a Zeballos, incluso cuando volviera a la cima del ranking mundial. Hay quienes arriesgan que su ausencia podría responder a un aparente conflicto de interés. Si bien Molteni y Machi González conforman una dupla asentada y tienen su propio mérito deportivo, también es cierto que integran la carpeta de jugadores representados por la agencia Summa Sports, cuya figura de mayor preponderancia es nada menos que Mariano Zabaleta, el vicepresidente de la AAT.

El dato complementario es que Summa también representa a Etcheverry, por lo que el 60 por ciento del plantel de la Copa Davis pertenece a la agencia de uno de los máximos dirigentes de la Asociación. "A lo mejor ustedes se hacen otra película, pero la decisión es cien por cien deportiva. Nadie me arma el equipo; la relación es espectacular y siempre se consulta con todos", decía Coria en junio pasado ante los periodistas. No habrá película pero la serie, al parecer, no deja de lanzar nuevos episodios.

[email protected]