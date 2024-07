SI ME QUERES, QUEREME TRANS

Vuelve a las tablas por dos únicas funciones la obra dirigida por Daniela Ruiz, actriz, directora, productora y docente de teatro, codirigida por Esteban Yukelson con la participación de Daniela Ruiz, Daniel Canney, Camila Kyu, Marisol Lauck, Soeli Neveyra, Camila Salvatierra y Emmanuel Martínez. Una obra poderosa y emotiva que celebra el amor, la identidad y la diversidad a través de una historia que desafía normas e invita a abrazar la igualdad con el corazón abierto. Entrada libre y al sombrero responsable, con reserva previa en Alternativa Teatral. Sábado 20 de julio a las 19:30 en La Carpintería, Jean Jaurés 858.

PETER PANK & LOS CHICOS PERDIDOS EN EL CICLO VISAGE

Nueva fecha del ciclo Visage, curado por Fabián Jara, que une generaciones musicales dentro de estilos como el post punk, urbana, electropop, trap, darkwave, reggaetton y más, como un homenaje al grupo del mismo nombre y a su factótum, Steve Strange. Este martes toca Peter Pank & Los Chicos Perdidos, la banda de synthpop y dark-techno-queer-electroteatral, con una cuidada puesta en escena que tiene diecisiete años de trayectoria. Además, será la presentación oficial de “La Educación Sentimental”, el nuevo single disponible en plataformas a partir del 20 de julio. Martes 23 de julio a las 20:30 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038.

FIESTAS

La Warhol. Edición pre día del amigue de la clásica fiesta queer que promete y cumple con baile toda la noche junto a una catarata de hitazos pop, barra de tragos, hosteo de drag queens, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Viernes 19 de julio desde las 23:59 en Chacabuco 947.

Club 69 Súper Sábado. Nueva fecha súper amistosa de la fiesta queer junto a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los nuevos Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 20 de julio a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

TERTULIAS

Placera. Nueva edición del ciclo de entrevistas comandadas por Tati Español en su cuarta temporada en la casita. En esta ocasión, junto a Vir Cano para pensar en formas de amar, de relacionarse, de cuidarse y acompañarse. Formas que no circulan en el imaginario colectivo y pensar también juntes en salidas y estrategias para resistir estos tiempos. Entrada a la gorra. Domingo 21 de julio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Noches de Tango Queer. Todos los jueves junto a Sole Nani arrancan las clases de tango y práctica asistida. A las 19:30, nivel principiante. A las 20:30, nivel intermedio/avanzado. Desde las 21:30 a la medianoche, práctica. Este jueves se canta unos tangazos para todes Gloria Guerra. Jueves 18 de julio desde las 19:30 en La Minga Club Cultural, Maza 1165.

Varieté Intersex. Actividades organizadas por Potencia Intersex para generar nuevos sentidos a través del arte. Muestras de ilustraciones, fotografías, música, poesía y mucho amor en comunidad para acuerparse, para encontrarse y reencontrarse en lo colectivo que abraza y que sigue resistiendo en un desafío constante en nuestros territorios. Entrada libre y gratuita. Viernes 19 de julio a las 20:30 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Cabaret Lesbiano. Nueva edición de la varieté de placeres, collage de fantasías y burlesque con música en vivo en las manos de Lesbrianna, Me Chiappe y Lu Snowy. Una noche única que promete muchas sorpresas encantadoras. Viernes 19 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Modo: amigues de la vida. Es el día de la amistad y hay juntada para celebrar, pensar y fantasear entre afines: ¿Puede la amistad ser un modo de vida? ¿Armamos redes de afecto y sostén con amiguis? ¿Qué tiene que ver la amistad con el erotismo? Participan Sil Giaganti, Luc, Paula Lo Cane, Soledad Suárez, Ro Zuviría, Vir Cano, Ro Varela, Tot, Eme y cierra la noche con baile, tragos y besos que van y que vienen DJ Lastbeats y DJ Zuvi. Sábado 20 de julio a las 20:30 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

MUSICA

Maga. Se presenta el proyecto musical del artista trans Jesús Márquez, que repasa su devenir artístico en su melancólico cuarto EP, como una revisión a contrapelo de su segundo EP “Altar”, en el cual su sonido moldeaba atmósferas armónicas en contraposición con ritmos más violentos. Ahora, el productor chileno busca un tono más intimista y dramático. Disponible en todas las plataformas musicales: Maga.

LIBROS

Abrazo al futuro. Chocolatada por la presentación del nuevo libro de I Acevedo, para merendar en La Libre con el autor e invitades especiales. Acompañan Fernanda Laguna, Tuti Curani, Anshi Moran, Damián Cabeza, con un telematch de abrazos con premios para lxs ganadorxs de los juegos y muchas sorpresas. Domingo 21 de julio a las 17 en La Libre, Chacabuco 917.

TALLERES

Taller de cine con perspectiva disidente. La Tribu Mostra presenta un nuevo taller de cine comandado por Nutka Films: cuatro clases para dar a conocer las nociones básicas de cómo es "hacer cine" de formas no convencionales, buscando perderle el miedo a la realización audiovisual, traerla a lo cotidiano y poder culminar con una producción colectiva-cortometraje de ficción. Comienza el 23 de julio de 19 a 21. Inscripciones y más información escribiendo a [email protected]

MUESTRAS

Insecta. Inauguró la exhibición de esculturas de Julia Padilla realizadas como entidades híbridas, en un ensamblaje entre materiales industriales como la goma de vehículos o el cepillo de una pulidora, e invitando al público a abordar sus creaciones como un insecto: que las rodee, se acerque y consuma aquello que tienen para ofrecer, en una relación que podría surgir del intercambio de información con lo no humano y la fantasía de una performatividad interespecista. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

RECITALES

Santiago Bautista y La Jarra Loca. El músico, compositor, cantante y pianista rosarino compartirá escenario con La Jarra Loca, banda integrada por Caterina Glüzmann, Leandro Glüzmann y Diego Rial. Habrá música de todos los colores, temas propios, invitades especiales de lujo y sorpresas. Sábado 20 de julio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Mauri Mayer. Se presenta en vivo para recorrer sus canciones y estrenar algunas nuevas, en el marco del ciclo "Mostra Música" en la sala David Lynch del TAI. Reservas escribiendo a [email protected]. Sábado 20 de julio a las 20:30 en TAI Teatro, Charlone 1752.

CINE

Riñón Pélvico. Presentación de la novela oral, audiovisual, autobiográfica, de ciencia ficción y película animada 100% con inteligencia artificial. Luego de la proyección habrá una ronda de preguntas y debates sobre procesos creativos con nuevas tecnologías junto al autor, Julián Urman. Presenta Vicu Villanueva. Miércoles 17 de julio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La noche y las tormentas. En el marco del ciclo "Mostra Cine" se proyecta la película de Nicolás Deluca y Luján Agusti: Alvino Velázquez vive sólo en el centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego y trabaja como vaquero en un campo. Donde Alvino vive no son necesarias las palabras. La poesía está en el monte, y su desafío es aprender a escucharla. Viernes 19 de julio a las 20:30 en TAI Teatro, Charlone 1752.

TEATRO

Piaf, porque el amor lo quiso. Estrenó la séptima temporada de la obra de Alberto Romero dirigida por Daniel Godoy, que explora la relación que existió entre dictadura y homosexualidad: cómo fue vivir en esos años en una sociedad que no estaba dispuesta a escuchar otras voces que pensaran y vivieran su sexualidad libre y de forma disidente. Sábados a las 21:30 en el Teatro Tadrón, Cnel. Niceto Vega 4802.

La hermana infame. Estrenó la obra de Sebastián Suñe con dirección de Elena Acuña y actuación de Gilda Scarpetta. Gilda decide homenajear a su hermana Sofía con una obra de teatro que narra la relación entre ambas, pero lejos está de esos homenajes edulcorados típicos. No se centra en la transición de género de Raúl a Sofía, aunque se narra desde la óptica de Gilda. ¿Cuánto de todo esto es real? ¿Acaso importa? Domingos a las 20:30 en NUN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419.

Las apóstolas. Se estrena la obra cómica de Lorena Romanin: Jesusa extraña tanto a su ex novia que ya no tiene ganas ni de cantar con su banda, y cuando parece que todo está perdido, tiene una idea para recuperar a su amor: fingir su propia muerte. Jueves 18 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MAR DEL PLATA

Baile de disfraces. Vuelve una vez más el espectacular y the one and only Baile de Disfraces, con la organización implacable de Alejandro Ros, para aprender y jugar a ser otre y soñar despierte con esa máscara que te quita el sueño desde niñe. Vení a festejar el día del amigue junto a la presencia inclusiva de DJs Pareja & Polett. Entradas a la venta en Eventbrite y en el Club Tri, clubtri.com. Sábado 20 de julio desde las 20 en Club Tri, XX de Septiembre 2650, Mar del Plata.