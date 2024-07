El pacto de Acassuso que rompió Juntos por el Cambio ahora sigue erosionando al PRO. Es más, según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, La Libertad Avanza ya absorbió al electorado del partido creado por Mauricio Macri. "Yo soy parte de PRO, estoy en el Gobierno y los votantes nos están acompañando", argumentó Bullrich para señalar cómo ambos partidos son parte de una coalición electoral y de gobierno. "Lo que no me gusta es que haya un intento de decir estamos en la oposición . ¡No!", les apuntó a sus correligionarios amarillos.

La línea de Bullrich se mantiene firme desde la asamblea partidaria del PRO, en la que Macri -como flamante presidente del partido-- rompió el acuerdo con el sector de la ministra de Seguridad y no le entregó la titularidad de ese órgano partidario, clave para definir las alianzas electorales de año próximo. La idea de defender la alianza forjada en la previa de la segunda vuelta electoral, en nombre de los votos.

"Yo como perteneciente al PRO tomé una decisión, como candidata a presidenta, que fue apoyar a Javier Milei. Comprometernos con un gobierno de cambio, en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo o de (Sergio) Massa", recordó Bullrich sobre el acuerdo alcanzado en la casa de Macri, en Acassuso.

Las internas entre Bullrich y Macri comenzaron desde el momento en que la ministra de Seguridad anunció que dejaba formalmente la presidencia del PRO y abrió el proceso que terminó con el ex presidente al frente del partido. Continuó con la interna por la conducción bonaerense, en la que Macri puso al frente a Cristian Ritondo, también presidente del bloque del PRO en Diputados. Y se terminó de quebrar en la asamblea partidaria, en la que Macri no respetó el acuerdo y entregó la titularidad a un propio, el diputado Martín Yezza.

"Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes. Les dijimos: acompañen a Javier y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando", aseguró Bullrich para apuntar contra Macri, a quien señala por intentar tomar distancia del gobierno de Milei. Una estrategia que comenzó a vislumbrarse con el reclamo por los fondos de coparticipación federal que el Gobierno nacional le debe a la Ciudad de Buenos Aires.

"Mi compromiso no es mío personal. Yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Milei. Tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia", insistió Bullrich sobre su alianza con La Libertad Avanza.

Y, en ese tono, evitó hablar de un quiebre en la relación con Macri, pero sí le marcó la cancha: "No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes. Lo que no me gusta es que haya un intento de decir estamos en la oposición . ¡No!". Para luego descalificarlo en términos de primeros y segundos tiempos: "La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije ´voy contra los piquetes´ y ´vamos´. Nunca me dijo ´ojo, tené cuidado´".

La interna que atraviesa al PRO y que procura controlar Macri, de cara a las elecciones legislativas de 2025, es no sucumbir ante el avance de La Libertad Avanza y mantener diferencias políticas que le permitan retener su electorado y el poder de representación; por lo que el sector macrista solo está dispuesto a negociar un acuerdo electoral que no entregue el sello del PRO a los libertarios.

"¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al PRO y a todos sus votantes?”, la consultaron a Bullrich y no dudó: “Ya están. Porque yo soy parte de PRO y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando.”

Las declaraciones de Bullrich fueron durante una entrevista con Estado de Alarma TV

