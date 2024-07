En la apertura del 1° Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, el embajador de la República Popular de China, Wang Wei, afirmó que tanto su país como América Latina lo que buscan es un “orden internacional justo y equitativo” y convocó a “defender juntos los intereses del sur global”.

Del encuentro realizado en la Universidad de Buenos Aires participaron el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja; el director del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Xu Boafeng; el diputado nacional Eduardo Valdés; el secretario de Relaciones Internacionales de la UBA, Patricio Conejero Ortiz; y la coordinadora de la Especialización sobre China de la UNLa, Camila Quian.

“Tanto China como los países de América Latina tienen historias milenarias y culturas ancestrales, somos por igual países en desarrollo y del sur global, tenemos trasfondos históricos muy parecidos y encaramos las tareas comunes de desarrollo”, afirmó Wang Wei, quien remarcó que se está ante una “situación internacional cambiante” y en la que “se han agravado” los conflictos. Bajo ese panorama, llamó a “respetar las respectivas historias, condiciones nacionales y caminos desarrollados, respetar las aspiraciones comunes de los pueblos, en post de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, en vez de imponer a otros sus propios valores o modelos, causando los conflictos entre ideologías”.

Sabino Vaca Narvaja, por su parte, recalcó que la propuesta de cooperación que propone China "es muy diferente a la que estamos acostumbrados en la región, porque es un desarrollo compartido". “Lo podemos encontrar en las cinco iniciativas de coexistencia pacífica que son: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la no agresión, la no injerencia en políticas internas, el desarrollo y trato igualitario y el beneficio mutuo", concluyó.

Al respecto, Xu Boafeng puntualizó que esperan "que esta importante conferencia y el Consejo Mundial de Sinólogos nos permitan promover aún más el diálogo entre estudiosos de diversos países de América Latina, para profundizar la comprensión y cooperación, para proporcionar nuevas ideas y estudios de casos para el desarrollo y la implementación de la Sinología Latinoamericana y los Estudios de China". "Con el gran amigo Sabino Vaca Narvaja estamos trabajando en la creación del Consejo Latinoamericano de Sinólogos para profundizar la cooperación, formación y trabajo en la región”, agregó.

A su turno, Eduardo Valdés pidió disculpas "por el maltrato de algunas autoridades de este país hacia su país". "Viajé a China 9 veces, 3 veces acompañando a presidentes, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y otras seis en forma privada. En cada viaje encontré más desarrollo e integración social, cosa que me cuesta encontrar en otros lugares en el mismo período de tiempo. Conozco China de norte a sur, de este a oeste, y en todos los viajes busqué y no encontré personas durmiendo en la calle. Entonces me interpelo a mí mismo, quién soy yo para juzgar un sistema político que saca de la pobreza a 800 millones de personas. No traigo afirmaciones, sino preguntas que me hago a mí mismo”, indicó.

El diputado nacional también destacó una frase del ex presidente norteamericano Jimmy Carter acerca de que el avance tecnológico chino respecto a EE.UU se debió, entre otras cosas, a que China no entró en ninguna guerra y Estados Unidos en todas, desde 1979 al día de hoy. “Viva la paz y los que practican la paz en los últimos 50 años y no los que practican la guerra en los últimos 50 años”, enfatizó.

Bajo el lema “Hacia una Comunidad de Desarrollo Compartido entre China y América Latina”, el foro se realiza hasta el miércoles en las universidades de Buenos Aires, Lanús y José C. Paz y se puede seguir en vivo por streamming. La iniciativa es el capítulo regional del Congreso Mundial de Sinólogos, que tuvo su primera reunión el 20 de julio de 2022, en Beijing, por iniciativa del presidente Xi Jinping, y que en la actualidad reúne a más de 300 destacados sinólogos y traductores de 61 países, que cubren las diez principales regiones lingüísticas y culturales de "La Franja y la Ruta", incluidos árabe, español, inglés, ruso, francés y persa.

En el panel de apertura también estuvieron presentes los rectores de las universidades de José C. Paz, Darío Kusinsky; La Pampa, Oscar Alpa; y Tierra de Fuego, Daniel Fernández; y Juan Otero, secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rio Negro.

Al enumerar uno a uno los avances que en los últimos 15 años hizo la Universidad de Buenos Aires en su vinculación con China, desde la creación del Centro Confucio, que preside, el secretario de Relaciones Internacionales de la UBA, Patricio Conejero Ortiz, afirmó: “El desarrollo de la sinología en América Latina como el de los estudios latinoamericanos en China nos permiten dar una dimensión del tema, sus dificultades y oportunidades. La importancia de este evento, con tantos colegas latinoamericanos y chinos, nos muestran el camino conjunto recorrido por ambas partes”.

Por su parte, al destacar la colaboración y apoyo de las universidades nacionales de las Artes, Comahue, Rio Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, San Juan y Avellaneda, la coordinadora de la Especialización sobre China de la UNLa, Camila Quian destacó: “Las universidades son un actor ineludible para el desarrollo de nuestros países, por eso valoramos especialmente el esfuerzo realizado en el marco de la emergencia presupuestaria que atraviesan”.

Las deliberaciones continuarán este martes desde las 10 en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Lanús, con los subforos “situación actual, desafíos y tendencias de desarrollo de la enseñanza del idioma chino en las regiones hispanohablantes” y “Diálogo e intercambios transculturales entre las civilizaciones china y latinoamericana”, y el panel de cierre con el rector de la institución, Daniel Bozzani; Xu Boafeng y Sabino Vaca Narvaja.

El miércoles desde las 10:30 en la Universidad de José C. Paz, Leandro N. Alem 4731, se debatirá sobre “La Iniciativa de la Franja y la Ruta y su impacto en América Latina” y a las 15:30 se dará el panel de cierre con un acto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de José C. Paz, Mario Ishi; el senador nacional Oscar Parrilli; el rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky; el embajador de China en Argentina, Wang Wei; el ex embajador de Argentina en China director del Programa de Cooperación y Vinculación Sino Argentino (ProSA) de la UNLA, Sabino Vaca Narvaja; y de Xu Boafeng, del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing.