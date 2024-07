La adolescente salteña Mariana Jazmín Alejandra Pistone, de 14 años de edad, continúa desaparecida y ayer se activó la alerta amarilla de Interpol a pedido de la justicia de la provincia. La Fiscalía a cargo del caso tiene indicios de que la adolescente podría estar en la zona de frontera argentina o boliviana y se sospecha que se encuentra con un joven.

La notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, secuestros o desapariciones inexplicadas. También puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma. Es un instrumento para las fuerzas de seguridad porque puede aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero.

La tía de Mariana, Beatriz Pistone, reveló ayer en declaraciones a Radio Nacional que la adolescente "no es la primera vez que se escapa de Dragones (donde residía con su abuela)". En realidad, precisó, "esta es la cuarta vez" que la chica se ausentó de su casa sin dar aviso sobre su paradero.

La tía contó que su sobrina estuvo en un dispositivo proteccional de la Secretaría de Niñez de Salta, y el Juzgado interviniente la había sido entregada en custodia a su abuela materna. "Nunca tuvo un apoyo psicológico y psiquiátrico de los gabinetes (...). El juzgado se la dio a mi mamá, pero mi mamá con una tremenda enfermedad, no puede sostenerla", refirió Beatriz Pistone. Indicó que su madre, la abuela de la niña, ya es una persona mayor, diabética, hipertensa y tiene artrosis.

"La fiscal dijo ayer que ella (la adolescente) tuvo un conflicto con mi mamá. Jamás tuvo un conflicto con mamá (...). Ella se fue porque se quería ir supuestamente con una amiga a Morillo pero después desapareció y no se supo más nada de ella", dijo la tía. Además, reveló que la abuela materna tiene a su cargo otros dos niños que quedaron huérfanos luego de que mataran a una hermana melliza de la madre de la adolescente desaparecida.

La fiscala Gabriela Souto explicó que buscan a la niña desde el 10 de julio, "ya que su abuela hizo la denuncia porque ella se iba desde Dragones hasta la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo) a la casa de una amiga. En principio no sabíamos quién era la amiga pero pudimos ubicar a una chiquita (...) que sería la amiga pero dijo que nunca estuvo con Jazmín", reveló a UVC Canal 10.

Souto indicó que alertó a los medios de comunicación para que difundieran la búsqueda. Dijo que en un primer momento intervino la Brigada de Investigaciones y "ahora dimos intervencion a la División de Trata". Además, precisó que el sábado pidieron la alerta amarrilla a Interpol, que finalmente se activó ayer.

"No me busquen"

"Tendríamos novedades o noticias de que habría cruzado la frontera", concedió la fiscala. Contó que la adolescente se comunicó con la madre y con unas primas a quienes envió mensajes diciéndoles que estaba bien y que no la busquen, aunque no se determinó si las comunicaciones eran de ella o provenían de otra persona que usó su celular para tratar de desalentar la búsqueda.

"Mamá, no me busqués, yo no quiero volver", pedía en uno de esos mensajes, detalló Souto. "Estos mensajes son escritos, solamente hubo dos audios a una prima, eran del mismo tenor, que estaba bien, pero no podemos verificar específicamente si es ella", manifestó la funcionaria.

Souto señaló que el IP del teléfono de la adolescente indica que está en una zona de frontera, "podría estar en límites de Argentina o Bolivia", indicó. Además, el número de teléfono que manejaba la niña está inactivo.

La fiscala precisó que en un primer momento cuando la adolescente le envió mensajes a la prima dijo que estaba bien pero no detalló con quién estaba y le envió fotografías. Luego la madre se comunicó con la niña por mensaje diciéndole que regrese y que la iría a buscar a Pocitos (el pueblo de Bolivia que linda con Salvador Mazza) pero la adolescente le respondió que no la buscara y le reveló que estaba saliendo con un chico, que se encontraba con su familia y que estaba bien. Ante esto, la fiscala dijo que hay sospechas sobre un joven con el que podría estar, que sería de la zona de la localidad de Pichanal.

Souto consideró que "hay que tener en cuenta que (la adolescente) tiene un conflicto de origen o antecedente familiar. La mamá no tiene la tenencia de la nena por una causa por lesiones. La nena estaba bajo la custodia de la abuela". Después de esa causa, "todo el seguimiento de la nena, es competencia del asesor de menores o Juzgado de Violencia Familiar", explicó. Señaló que la abuela en la denuncia aseguró que la niña estaba bien, pero "quería que se la entreguen a la madre".