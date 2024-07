La presidenta a Víctimas por la Paz —un colectivo que reúne a diversas personas que sufrieron crímenes leves, graves y muy graves—, Diana Márquez, se manifestó en contra de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, tal como pretende el Gobierno.



En este sentido, fue contundente al responderle al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien al justificar esta decisión habló sobre la posición de todas aquellas personas que fueron víctimas de crímenes cometidos por menores de edad.

“Yo le agradezco a Cúneo Libarona, pero no todas las personas pensamos igual y necesitamos lo mismo. Muchos nos dimos la tarea de pensar en estos años qué se hace. No desde el derecho penal, que no es preventivo. Sino que hace el Estado antes con el conflicto social”, le respondió.



Por eso, consideró, se debe avanzar sobre “la violencia estructural y cultural” que “después se traduce en violencia directa”. “Con esta desigualdad y esta falta de políticas, no podemos esperar otra cosa. Que no nos mientan, que no nos digan que con esto van a bajar la violencia”, rechazó.

Por la 750, Márquez dejó en claro que esta idea que Cúneo Libarnoa promueve junto a Patricia Bullrich los “horroriza muchísimo”. Diferenciándose de la nueva postura oficial, recordó: “A pesar de haber sido víctimas de delitos comunes, no hemos perdido nuestra humanidad”.

“Sabemos que a los 13 años los chicos y chicas tienen que estar jugando, educándose. Nos horroriza. Y la verdad es que con el argumento de las víctimas llevan adelante este tipo de proyectos que no son nuevos”, añadió.

Luego, finalizó: “Desde nuestra asociación queremos levantar la voz. Desde que nos hemos conformado, en nuestros principios está el 'no' a la baja de imputabilidad. Lo dijimos desde el primero momento”.