Un conjunto de pueblos indígenas amazónicos de Perú se declaró en emergencia como medida de protesta tras el asesinato del líder ambiental Mariano Isacama Feliciano, integrante del pueblo Kakataibo, quien fue encontrado muerto este domingo con aparentes signos de tortura.



"Los pueblos indígenas de las 2.439 comunidades nativas afiliadas a 109 federaciones y a 9 organizaciones regionales que conforman la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como los gobiernos territoriales autónomos Awajún y Wampis, la Nación Ese Eja y el Consejo Shipibo Konibo Xetebo nos declaramos en Estado de Emergencia permanente", declararon representantes de estos en un comunicado.



Argumentan que toman esta decisión "por la indolencia del Gobierno demostrada con 24 días de inacción" ante la desaparición de Feliciano, y afirmaron que su asesinato "desborda la inacción" estatal.



"Van 35 líderes asesinados por defender el territorio ancestral, por defender la Amazonía, y urgen cambios profundos para que no sigan los crímenes y las amenazas contra los defensores indígenas. Hasta el momento no se ha logrado justicia para las víctimas y continúa la impunidad", añadieron.



El comunicado sostiene que, ante esta situación, consideran que tienen el derecho y el deber de la defensa propia de sus vidas, familias y territorios, con acciones "de interdicción e inteligencia, que desarticulen las mafias que realizan actividades ilegales".



"Sabiendo que no es correcto solicitar al Estado peruano armas y pertrechos para defendernos de la arremetida insostenible de los grupos criminales, nos vemos obligados a pensar de esa manera si es que el gobierno no reacciona como debe hacerlo", señalaron al agregar que se ven obligados de ejercer su derecho a la legítima defensa y utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan y que responsabilizan al Gobierno por las consecuencias.



Concluyeron su comunicado al hacer un llamado a la cooperación internacional y a gobiernos como los de Noruega, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, Estados Unidos y otros para "evaluar el fracaso de sus inversiones climáticas y forestales en el Perú en el contexto de esta violencia anti-amazónica".





Líder indígena asesinado

Este domingo, el líder indígena Mariano Isacama Feliciano fue encontrado muerto con aparentes signos de tortura, después de permanecer desaparecido durante 24 días.



El pronunciamiento difundido por organizaciones señaló que Isacama Feliciano era un defensor de los Derechos Humanos originario de la comunidad nativa de Puerto Azul y su cuerpo fue encontrado en la ribera del río Yúrac, en los alrededores de la ciudad de Aguaytía, en el departamento selvático de Ucayali.



"Lamentamos la reacción lenta y tardía de las autoridades del Estado peruano que no intervinieron suficientemente, a pesar de nuestros múltiples pedidos de auxilio", agregó.