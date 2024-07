El periodista de Rosarioplus.com y administrador de Info Canaya, Franco Vidal, contó en Si 98.9 que la esposa del futbolista se comunicó con él tras una publicación en la que informaba que Giovani Lo Celso aceptó recibir una condecoración del club y Angel Di María no. Según reconstruyó el titular de la página partidaria, Jorgelina Cardoso dijo: “La solución es que arreglen este tema (el de la inseguridad) y cuando me digan que esto está arreglado, llevo a Angel Di María a Central”. El inicio de esa conversación no fue precisamente en los mejores términos, ya que Cardoso considera que los medios locales están enfrentando al flamante campeón de América con los hinchas con distintas publicaciones.