Tras el parate por la Copa América 2024 que consagró nuevamente a la Selección Argentina, Independiente Rivadavia venció 1-0 este jueves a Gimnasia La Plata en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, en el marco de la fecha 6 de la Liga Profesional.

En un partido que tuvo una suspensión temporaria porque aficionados locales encapuchados no se bajaban del alambrado y hasta invadieron el campo, Lautaro Ríos anotó para el conjunto mendocino, que por primera vez sumó de a tres ante su público y tuvo el debut del colombiano Sebastián Villa, el ex delantero de Boca que fue condenado en junio de 2022 a dos años y un mes de prisión condicional por el Tribunal de Lomas de Zamora a causa de una denuncia por violencia de género de su ex pareja Daniela Cortés.





El duelo se definió en la primera parte tras un lateral rápido por la franja derecha a favor del local que usufructó Villa con un centro de media vuelta y Ríos facturó con un disparo de primera que el arquero Nelson Insfrán.

El Lobo platense, que venía bien en el torneo, tuvo la expulsión de Yonathan Cabral sobre el final y cayó ante los mendocinos, que pudieron engrosar la cuenta con Ham y el propio Villa.