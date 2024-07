El gobierno no da el brazo a torcer con su política de emisión cero y da pistas de la magnitud de la recesión que se viene para los próximos meses. "Vamos a secar la plaza de pesos. Algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos", dijo el Ministro de Economía. El Banco Central tuvo que vender más de 100 millones de dólares en la jornada y las reservas bajaron a mínimos de marzo.

Durante los últimos días se vienen acrecentando las críticas contra la estrategia oficial y no sólo llegan de economistas críticos sino también de consultores cercanos al gobierno. También aparecen las reacciones desde la política. “¿Cómo dijo señor Ministro? ¿No era que los impuestos eran un robo del Estado, el peso un excremento y el dólar, la moneda que le iban a dar a los argentinos? Más perdidos que turco en la neblina”, planteó en redes sociales la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el equipo económico, más allá de las reacciones adversas, aseguran que su objetivo central es lograr que la moneda local se vuelva escasa y se transforme en una moneda fuerte. “El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”, planteó el ministro Caputo.

Al mismo tiempo aseguró que todavía no se encuentran las condiciones para anunciar la salida de los controles cambiarios. “Hoy estamos mucho más cerca de salir del cepo. ¿Es el momento ideal? No. Tampoco puedo poner una fecha. Si lo hacemos los exportadores no nos liquidan un solo dólar”, dijo el funcionario a cargo del Palacio de Hacienda.

Por su parte, planteó que “si bajamos la inflación va a bajar la brecha y vamos a poner tener una salida del cepo mucho más ordenada. La impaciencia de muchos sectores para salir del cepo nos puede llevar a un error; del cepo no se sale rápido, se sale bien”.

En una línea similar, dijo que "cuando bajemos el Impuesto País va a bajar más la inflación porque esa rebaja va directo a precios". El funcionario insistió en que el recorte de impuestos será la forma en recuperar competitividad con lo cual otra vez rechazó la posibilidad de una devaluación

Caputo agregó que “es la primera vez que vamos a un orden macro por decisión política. La velocidad de la recuperación va a depender de cuán convincentes seamos nosotros con la sociedad y sobre todo con los empresarios de que es una oportunidad única para invertir”.

Unos de los puntos que llamó la atención de la jornada y parece dar señales del grado de nerviosismo en el gobierno fue que el equipo económico se cruzó en redes sociales con economistas heterodoxos.

El especialista en macroeconomía Pablo Bortz había comentado las declaraciones de Caputo en redes sociales sobre que la gente iba a tener que vender dólares para pagar impuestos. "¿Vos entendés que estás celebrando que la gente se desprenda de activos (stocks) para pagar flujos? ¿Entendés que estás buscando y celebrando el desahorro de los hogares?", dijo Bortz.

El jefe del Palacio de Hacienda tomó el comentario y salió al cruce. “Lo que estoy diciendo es que con el correr del tiempo va a haber cada vez menos pesos porque no se emite más por ninguna razón y se absorben pesos por superávit. Una vez más, en competencia de monedas, las moneda fuerte será el peso". Para agregar que los que hoy están comprando dólares pensando que puede ser una buena inversión, "los estoy previniendo que no va a pasar".

A su vez, agregó que “dado que los impuestos se pagan en pesos, si vos tenes ahorros en pesos hoy y los dolarizás, después vas a tener que volver a venderlos para pagar dichos impuestos. Es bien simple el tema. "No se necesita ser economista para entenderlo, ni menos tener un phd (doctorado en economía)".

Más allá del horizonte que busca mostrar el equipo económico, en la práctica las variables macroeconómicas siguen mostrado importantes problemas. El Banco Central hace semanas que no consigue sumar reservas internacionales y al mismo tiempo este viernes tuvo que vender 106 millones de dólares en el mercado de cambios. La cotización del mep terminó en 1331 pesos, con una suba del 1,2 por ciento. El precio del dólar blue bajo 10 pesos y se ubicó en 1445 pesos al cierre de la semana.

La situación hace que no solo aparezcan críticas de economistas contrarios al gobierno sino de consultores que se mostraban hasta hace poco cercanos. Algunos le piden incluso que en lugar de decir que hay que tener un peso fuerte se retome el plan original de la dolarización.

Por ejemplo, el economista Nicolás Cachanosky cuestionó el discurso del Gobierno para fortalecer el peso en lugar de avanzar hacia una dolarización plena, como la comprometida por el presidente Javier Milei en campaña electoral. “Una dolarización se hace declarando al dólar moneda de curso legal, no haciendo del peso la moneda fuerte y llevando al ahorrista a tener que vender sus dólares para poder pagar sus cuentas e impuestos. Parece que vamos camino a una antidolariziación no espontánea”, dijo Cachanosky.

Este economista sigue un postura similar a la de Emilio Ocampo, quien iba a ser el encargado de avanzar en la dolarización y finalmente terminó totalmente fuera del gobierno cuando asumió la gestión en diciembre pasado.