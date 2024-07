Magios, banda de rock electrónico de Avellaneda, cada vez pisa más fuerte. Ya acumula 80.000 reproducciones en Spotify con su primer disco, “Presente”. Acaban de lanzar el sencillo “Capital” junto con el multiinstrumentista de Rosario, Rama Empanada, quien define su música como pop rollinga.

Si solo estás en la ciudad, la noche es larga en tu sombra

Capital es una canción adelanto del segundo disco que están preparando, con un sonido pop, divertido y bailable que trafica un mensaje contundente. El tema es una reescritura de "Ya no sos igual” de 2 minutos. Cuenta la historia de un personaje que por aparentar que encaja en la ciudad se olvida de su origen y usa a sus amigos del barrio como objeto de burla. Uno de los versos dice “Ya no quiero ser el remate de tu chiste”. Gonzalo Pérez, el guitarrista de Magios, afirma que se trata de “un himno anti careta. Todos alguna vez tuvimos un amigo que al cruzar el puente, se hace el otro”.

Para presentar el sencillo decidieron acompañar estéticamente la propuesta, vistiéndose de traje y promocionar las fechas comiendo pizza de Ugis, ya que creen no hay imagen más porteña que la del oficinista de microcentro, que aunque cree que la pegó solo puede acceder a comer comida barata. “Es un guiño a la pizza con champagne de los 90. Fue una decisión que tomamos por el contexto político. Satirizar a este gobierno que reivindica esos años, cuando los que la pasaban bien eran pocos mientras el resto apenas subsistía como ahora”, asegura Pérez.

La banda está compuesta por Santino Bertolotto en las teclas y las voces, Gonzalo Pérez en guitarra y voz, Juan Cruz Castiglia en el bajo y Julián Casela en batería. Tienen apenas veintitrés años. Su primer disco lo sacaron a los veintidós y les valió el respeto de muchas bandas de rock contemporáneas.

Se conocieron en el 2017, mientras iban a la secundaria “Nuestra señora de Loreto” en Sarandí. El colegio hacía un festival dónde los alumnos podían presentarse y mostrar sus habilidades. Ellos no se presentaron juntos, pero ahí se escucharon por primera vez y pensaron que podían conformar una banda. Tenían dieciséis años. Fue así como nació Magios, en homenaje a un capítulo de los Simpsons.

Desde el conurbano, satirizan las imágenes de la porteñidad.

Conurbano for Export

Curiosamente, la descripción que eligen en sus redes sociales para definirse es "Conurbano for Export". La propuesta surgió como una forma de reivindicar la fraternidad que se da en el conurbano y que notan que en capital no se produce de la misma manera. Afirman que el under porteño es muy competitivo. “Nosotros creemos que esto de exportar el conurbano es llevar la consigna de fraternidad. No guardarse las datas, compartir, tratar de ser lo más compañero posible para el otro, es una cuestión también de vida. La calidez, los valores y entender que una mano ayuda a la otra, en este contexto hay que tener eso presente más que nunca”, asegura Pérez.

"Lo exportable del conurbano termina siendo esa amistad fuerte entre bandas que convive con el hambre por destacar y por hacer lo que uno hace con mucha energía y mucho amor" afirma Castiglia.

También coinciden en que el concepto de exportación tiene que ver con el movimiento que hacen cuando tocan en la capital, ya que los traslados son más largos, complicados y hasta peligrosos. “Tenemos otro tipo de hambre que las bandas de capital que tienen todos los lugares más a mano. Vamos a tocar lejos, volvemos con dos mangos, exponemos todos los equipos. Nosotros deseamos, porque es mucho esfuerzo, mucha plata invertida en los instrumentos, que esto realmente llegue a la gente", afirma.

Cuando eran adolescentes salían a ver recitales de bandas del exterior y se volvían fascinados por las puestas en escena. Uno de los objetivos de ese conurbano for export también tiene que ver con poder brindar shows que trabajen desde ese lugar, demostrar que con los recursos con los que cuentan pueden hacer algo de alta calidad en términos de show.

La parte visual de la banda la trabajaron con Charly Gómez, cabeza estética de Polaroid Parlante, una banda de Avellaneda que los apadrinó en sus primeros años.

Los Magios en acción.

Te anestesias de nuevo, para calmar tu ansiedad

Su primer disco “Presente” salió durante el 2021 y cuenta con nueve temas pegadizos con letras que politizan y problematizan temas como la salud mental, el querer aparentar lo que no se es, la búsqueda de la identidad y a la vez presentan la posibilidad de un futuro/presente distópico, pero dónde la comunidad y el ritual de la música puedan reconstruir la esperanza.

“Se ha criticado mucho este último tiempo que las bandas no están saliendo a dar un mensaje político. Yo creo que desde Magios tenemos plena conciencia de todo lo que está sucediendo”, agrega Pérez.

Usan sintetizadores, elementos electrónicos, que combina con una voz que recita un poema. Se trata de un disco con muchas texturas que alumbra una música bailable y divertida, pero que no deja de lado la letra, y se destaca por su construcción poética. Las letras las trabajan juntos. “Somos fieles creyentes de que tres cabezas siempre piensan mejor que una sola” dicen. “Se puede llegar a lugares mejores o encontrar metáforas, referencias, formas de hablar que a uno no se le hubieran ocurrido jamás. En ese sentido funcionamos como una cooperativa, componemos a la par”, afirman.

Se alejan de géneros como el rap o el trap y deciden no usar slangs ni frases que puedan pasar de moda. Aseguran que tratan de mantener una cierta atemporalidad. Sus canciones sintonizan con Babasónicos, Miranda, Catupecu Machu. También se sienten influenciados por Mgmt, Muse, The killers, Bruno Mars y Halsey y en cuanto a sus influencias literarias son grandes admiradores de Alejandro Dolina y su capacidad de hablar de la amistad, la muerte y la nostalgia, con un tono humorístico.

La banda también recomienda escuchar a Hombre 2000, Blokbaster y Cata Carpena, artistas que según ellos buscan renovar también el rock.

Hoy en día cuentan con cuatro sólidos videoclips que se pueden ver en YouTube. El video de Actuando que es el más reciente, fue producido por Apolo cine y dirigido por Axel Sarcansky a quienes conocieron por el trabajo que venía realizando con la banda “El club audiovisual”. Lo grabaron en el Club Social Deportivo y Cultural en el barrio de Wilde, en Avellaneda.

Su próxima fecha es el 24 de agosto en Laberinto, Espacio Cultural en Morón y el 20 de septiembre van a estar tocando en la trasnoche de La Tangente. Este año van a brindar pocos shows en vivo, aclaran, porque están preparando su segundo disco.