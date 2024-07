El sueño de muchos hinchas de Central de poder contar con Ángel Di María como refuerzo para cerrar su carrera en el club que lo lanzó al fútbol profesional se terminó de derrumbar: el presidente del club, Gonzalo Belloso, confirmó que el propio futbolista le aseguró que no están dadas las condiciones de seguridad para su regreso a Rosario.

“El sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo que no volver ahora porque no sienten que haya garantías de seguridad para él y su familia”, expresó Belloso en el programa Radiopólis que se emite por Radio 2. De esa manera, el exfutbolista le puso punto final a la ilusión de los hinchas y dirigentes canallas, que estaban entusiasmados por un posible regreso del crack rosarino.

En su declaración, Belloso dejó en claro que Di María le había anticipado los tiempos de su decisión, que tenían que ver con el día después de la Copa América que la Selección ganó en Estados Unidos la semana pasada. “Él nos dijo que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América y nos duele porque lo queríamos, pero no abro juicio de valor sobre sus motivos ya que es algo muy personal”, expresó el mandatario, que aclaró que la propuesta de Central era muy atractiva y que incluía diferentes aspectos, tanto económicos como personales.

“La vuelta de Di María era un sueño para todos nosotros, incluso para mí comenzó mucho antes de ser presidente de Central. A lo largo de este último año creció mucho la posibilidad de que él viniera. Creemos que estamos en un muy buen momento para recibirlo. Tenemos un plantel afianzado, con un técnico de la casa y con una estructura sólida”, remarcó Belloso, que igualmente no quiso ahondar en detalles sobre la propuesta contractual que le hicieron: “Son cuestiones privadas. Sí puedo decir que era una propuesta muy seria, la cual podíamos cumplir”.

Más allá de la decisión de Di María, Belloso destacó que la negativa del crack marca una desilusión, pero no cambiará la idea de trabajo del club. “Tenemos 135 años, no termina en Ángel, no termina en Miguel (Russo), no termina en nadie, Central seguirá siendo cada día más grande”, remarcó el presidente.

Di María, que en la última temporada brilló en el Benfica, se encuentra técnicamente libre desde el 1 de julio, cuando se terminó su vínculo con el club portugués. Sin embargo, desde Europa llegó la versión de que el jugador ya tendría arreglada su continuidad por un año más en el club luso, equipo donde tuvo su primera experiencia europea entre 2007 y 2010.