El mediocampista colombiano James Rodríguez, que fue premiado como el mejor futbolista de la Copa América de Estados Unidos 2024, decidió rescindir su contrato con el San Pablo de Brasil y ahora es jugador libre.

Luego de varias especulaciones sobre su futuro, el ex Banfield comenzó a definirlo, ya que, tras su paso por Olympiacos de Grecia, no logró destacarse en el equipo brasileño, en el cual se vio afectado por distintas lesiones que lo marginaron de algunos partidos y le imposibilitaron tener regularidad. Incluso, esta serie de sucesos, lo llevaron a no ser tenido en cuenta por el entrenador argentino Luis Zubeldía.

La salida de Rodríguez del San Pablo no fue sorpresiva: el jugador colombiano, después de su gran actuación en el certamen disputado en Estados Unidos, debía regresar para sumarse al plantel que se encuentra compitiendo en el Brasileirao y la Copa Libertadores, pero no lo hizo.

En la temporada 23/24, el colombiano jugó sólo 22 partidos, anotó dos goles y brindó cuatro asistencias. Rodríguez tenía contrato hasta junio de 2025 y su salida la habría negociado a cambio de una deuda del club con él. Si bien no hay indicios concretos sobre el futuro de su carrera, según los medios brasileños su destino parece estar en Europa, más precisamente en España. En algún momento se especuló con una chance de llegar a Boca, pero el propio futbolista lo descartó antes del comienzo de la Copa América.