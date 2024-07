Un hombre de 46 años que atendía una verdulería en Alvear fue asesinado el domingo por la noche en circunstancias que están en plena investigación. Sus tíos, dueños del local que estaba cerrado al momento del hecho, señalaron que el cuerpo tenía varias puñaladas, pero sumaron que ellos encontraron -además de un cuchillo incautado por Fiscalía- una pala que nunca fue secuestrada por la Policía. Además, relataron que su sobrino, Pablo Daniel Mendoza, recibió varias llamadas a su celular en las horas previas al hecho, de alguien que desconocen. Agregaron que en la casa faltaban unos 250 mil pesos.

“Esta verdulería es nuestra, la hicimos con sacrificio. Yo ayer a la mañana lo llevé al domicilio de la madre y quedamos en que me iba a llamar a la tarde para que lo vuelva a traer. Pero no lo hizo. Vino por sus propios medios, en un remís, a las 19.30. Me comentan de la Policía que a las 20.30 ya estaba muerto”, dijo el tío en Canal 3. "Qué pasó en ese rato, es lo que no sabemos", dijo el hombre que manifestó sospechas de que actuó "más una persona".

“Esta verdulería está hace tres meses. Él entró por la puerta y de ahí en más no se sabe lo que pasó. No sabemos si golpearon la puerta, abrió y le dieron con una pala”, comentó. Es que en la casa quedó una pala manchada con sangre. “Se la voy a llevar yo a la Fiscalía”, expresó el hombre.

“No se llevaron nada de mercadería. Sí unos 250 mil pesos. Supuestamente, él recibió llamados y quiso venirse para el local. No sabemos quién lo llamaba, pero era por una venta de una garrafa. Problemas no tenía con nadie”, aseguró.

Por su parte, la tía de la víctima dijo que en la escena del crimen no se encontró el celular de la víctima. “Por la forma en que pasó todo, no se pudo defender. Para mí no pudo haber sido una sola persona. La Policía nos dijo que tenía trece puñaladas”.

Quien lo encontró fue un vecino que al asomarse por el tapial del fondo, lo vio tendido en el patio, ensangrentado.