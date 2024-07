Más de 46 mil docentes santafesinos cobrarán este martes el incentivo contemplado dentro del programa Asistencia Perfecta correspondiente al mes de junio, mientras que unos 15 mil percibirán el premio trimestral por no faltar a clases en los meses de abril, mayo y junio. Desde el gobierno provincial informaron que el trimestre finalizará con una inversión de 6.638 millones de pesos. Los docentes que mantuvieron asistencia perfecta en este primer tramo del programa percibirán entre $258.300 y $516.400, según el cargo. Además, señalaron que durante el primer semestre del año bajaron las ausencias por cuidados de familiares a cargo. “El incentivo a la Asistencia Perfecta vino a hacer justicia dentro del sistema educativo”, aseguró el ministro de Economía, Pablo Olivares. “Veníamos en una inercia que era insostenible en términos de reemplazos y pretendemos ahora ir mejorándolo sistemáticamente”, evaluó su par de Educación, José Goity. Bajo una mirada crítica de los gremios docentes, el programa formará parte de la discusión paritaria que se reabre este miércoles.

Este lunes el gobierno provincial brindó detalles de los resultados que arrojó el primer trimestre de implementación del programa Asistencia Perfecta, con el que se busca premiar a los docentes que concurran todos los días a las aulas y así bajar los niveles de ausentismo, que desde la gestión entienden elevados. La conferencia de prensa se dio por la mañana en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, y estuvo encabezada por los ministros Olivares y Goity. En ese marco, los funcionarios destacaron que 46.112 docentes y directivos de gestión pública y privada cobrarán el incentivo correspondiente a junio, mientras que 15.086 docentes percibirán el beneficio trimestral.

Asimismo, remarcaron que la inversión para abonar el incentivo correspondiente a junio asciende a $3.089.351.869, mientras el premio trimestral totaliza $1.121.459.194. En todo el trimestre, lo destinado al programa completa un monto de $6.638.482.434. En esa línea, desde el gobierno señalaron que el docente de cargo más bajo que haya tenido asistencia perfecta cerrará el trimestre con un extra de $258.300 en concepto de incentivo, mientras que en los cargos más altos la suma ascienda a $516.400.

Al respecto, Olivares destacó como uno de los resultados más importantes del anuncio el haber logrado que 15 mil docentes, a lo largo del trimestre, no tuvieran inasistencias, o solo faltaran una vez. “Es muy positivo porque es a lo que apuntaba este incentivo, el hacer justicia dentro del propio sistema. Y que no resulte lo mismo quien tiene un comportamiento a la hora de asistir a sus prestaciones de manera regular, de los que no”, expresó y agregó: “Es importante destacar que 15 mil agentes han tenido un compromiso, más allá de las contingencias que pueden haber tenido otros de sus compañeros que no les permitieron asistir”.

En la rendición de cuentas, el ministro de Economía señaló que durante abril el gobierno provincial destinó 1.395 millones de pesos para los 41.487 docentes que cumplieron los requisitos del programa, mientras que en mayo la cantidad de agentes que recibieron premios cayó considerablemente: un total de 20.550 que representaron una inversión de 1.032 millones de pesos para la gestión. En junio, la cantidad volvió a subir y fueron 46.215 docentes los que calificaron para el incentivo, por el que la Casa Gris desembolsará este martes un total de 3.089 millones de pesos.

“Esto no solamente es una regulación dentro del sistema, de premiar e incentivar a aquellos que tienen una asistencia regular, sino que al mismo tiempo nos está permitiendo reducir los niveles de ausentismo y de reemplazo que el sistema paga. Para cualquier sistema, pagar doble e interrumpir que el mismo alumno tenga la continuidad con el mismo pedagogo, es un gasto ineficiente. Y por eso creemos que este incentivo está ayudando, junto con otros controles, a que el sistema comience a tener una reducción en su ausentismo”, evaluó Olivares.

Ausentismo

Durante la presentación, los funcionarios también pusieron el foco en el impacto del programa en las aulas, con la reducción del ausentismo. Según informaron, durante el primer semestre del año la gestión bajó 201.840 días de ausencias en el aula por solicitudes de cuidado de familiar a cargo. De ese número, unas 90.506 corresponden a solicitudes para el cuidado de padres, 49.555 para el cuidado de hijos, 24.321 para el cuidado de cónyuges, 14.667 para el cuidado de hermanos y 8.285 para el cuidado de abuelos. Además, destacaron el caso de las solicitudes para el cuidado de suegros y sobrinos que durante el primer tramo del año se redujeron casi en su totalidad.

Para Goity la situación no es nueva, aunque remarcó que a lo largo de los últimos años el panorama se fue agravando. “Nosotros veníamos de un incremento en el nivel de suplencias que fue del 10% en cuatro años. Esto lo hacía insostenible no solamente desde un punto de vista ético y moral, sino desde un punto de vista económico y de financiamiento. Por eso nos pusimos a estudiar el tema y trabajarlo”, expresó y agregó: “Lo que planteamos es que teníamos un sistema que no solamente no era eficiente en términos económicos, sino que tampoco lo era en términos pedagógicos. Entonces nos propusimos tomar algunas medidas concretas”.

Además del premio por asistencia, el titular de la cartera educativa aseguró que se intensificaron los controles por asistencia. Según informaron, hubo 3.863 auditorías médicas en domicilios y consultorios sobre enfermedades de corta y larga duración, y el 63% de los docentes con licencias médicas que fueron auditados volvieron a las aulas. “Se mejoraron los controles y los criterios de razonabilidad y justicia con respecto a lo que estaba sucediendo. Todo aquel docente que necesite cuidar un familiar y lo acredite, tiene su día. Por eso seguimos teniendo una cantidad importante de días otorgados para cuidar familiares, pero también hemos generado un ahorro sustancial”, explicó.

En ese sentido, Goity informó que los docentes que aplicaron licencias incorrectas tendrán sus consecuencias, que implica la devolución de las licencias mal otorgadas, así como también la iniciación de sumarios administrativos. “Encontramos docentes con viajes al exterior, o situaciones de licencia en donde se habían fraguado los datos”, aseguró. “Veníamos en una inercia que era insostenible en términos de reemplazos y pretendemos ahora ir mejorándolo sistemáticamente”, añadió.

Paritarias

Los resultados del primer trimestre del programa Asistencia Perfecta se anunciaron en la previa de una nueva reunión paritaria que mantendrá el gobierno provincial con los gremios docentes. El encuentro está previsto para este miércoles por la tarde en la ciudad de Santa Fe y el premio por asistencia promete ser parte de la agenda de discusión. Es que los gremios sostienen que el programa remite al viejo presentismo instalado durante la década del noventa en la provincia, y reclaman que los fondos destinados al incentivo se vuelquen a mejorar el salario formal de los trabajadores.

En sus redes sociales, Martín Lucero, titular Sadop Rosario, el gremio que nuclea a los docentes privados de la ciudad, se refirió a los resultados del programa que difundió el gobierno. “Podrían haber pagado el incentivo docente con fondos provinciales (a todos los cargos) mientras le hacían juicio a la Nación”, expresó y añadió: “La estafa salarial a la docencia más grande desde el retorno de la democracia”.