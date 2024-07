"El oro es de todos los argentinos", dijo. "Como bonaerenses estamos muy preocupados y todo el pueblo quiere saber qué pasó con esos lingotes", señaló el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en una de las frases que más ruido generó entre los presentes en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense.

En su habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco abarcó diversos temas de la coyuntura política nacional y sentó la posición del Gobierno de la Provincia. El tema de los lingotes estuvo ligado de lleno al reclamo que hizo el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, cuyo gremio pidió públicamente que el Banco Central informe si existieron envíos de lingotes de oro al exterior durante junio, y que detalle qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se realizó la operación. "Nos parece grave y preocupante que las autoridades no hayan hecho una declaración pública al respecto, más allá de lo que hizo el ministro (Luis) Caputo, que confirmó que sí hubo salida de oro", remarcó Bianco al comenzar.

Efectivamente el ministro de Economía había dicho en una entrevista televisiva: "Es una movida muy positiva para el Central, porque tener oro que es como si tuvieras un inmueble que no podés usar para nada. En cambio, si lo tenés afuera, le podés sacar un retorno, y el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada es negativo. Es mejor tenerlo afuera custodiado y que te paguen algo".

Bianco dijo que Caputo "la declaró como una acción muy positiva", pero "vaya a saber dónde irá ese retorno de dólares". "No dijo ni cuántos, ni para qué, ni qué retorno", remarcó el ministro.

Según los datos que recogió La Bancaria, se supone que el Banco Central realizó dos envíos, uno el 7 de junio y otro el 28 de junio, por un valor equivalente a los 450 millones de dólares de reservas en oro.

"No sabemos para qué, ni con qué objetivo, porque podría ser una venta de oro para conseguir reservas líquidas, o podría ser que se hayan enviado al Banco de Basilea para dejarlo como caución a cambio de un préstamo, pero no lo sabemos porque no lo han explicado", amplió Bianco, y agregó: "Le pedimos al presidente del Banco Central y al ministro que digan qué hicieron con el oro de los argentinos, porque sacar el oro del país implica riesgos que no tiene el oro cuando está en las bóvedas del Banco Central, hay una cuestión de soberanía y responsabilidad que está en juego".

Bianco también recordó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando era precandidata a Presidenta, dijo el 31 de julio de 2023 que "entraría con una cámara a la bóveda del Banco Central para mostrar que las reservas no están más". "Cuando quieran la acompañamos para ver dónde está el oro de los argentinos, y acá tenemos cámaras por si las necesita", disparó el ministro de Gobierno bonaerense.

El arte de rascar la olla

Días atrás, el ministro Caputo escribió en X: "El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!".

En su exposición, el ministro Bianco citó las declaraciones de Caputo y aseguró que "hay tres contradicciones en una brevísima frase". La primera que remarcó es que en campaña, como principal promesa, el Presidente Javier Milei dijo que iba a dolarizar la economía. "Su ministro de Economía le dice a la gente que, lejos de ponerle dólares en el bolsillo, tendrá que sacar los dólares del colchón para poder pagar los impuestos", advirtió Bianco.

La segunda contradicción mencionada es que Milei dijo, doce días antes de las elecciones generales, que "jamás había que ahorrar en pesos, porque es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque son basuras que no sirven ni para abono". Sin embargo, Caputo traza como objetivo "hacer fuerte el peso". "Si fuese así, no hubieran devaluado un 118 por ciento a seis días de asumir, porque el peso se hace débil cuando devalúan la moneda", dijo Bianco.

Por último, respecto a los impuestos que Caputo dijo que habrá que pagar cambiando dólares, Bianco sostuvo que aquellos que integran el Gobierno nacional "se cansaron de decir que le iban a bajar los impuestos a la gente, pero desde que asumieron no hicieron otra cosa que aumentarlos".

El ministro de Gobierno y mano derecha de Axel Kicillof recordó que Milei y su gabinete aumentaron las retenciones a la exportación, incrementaron el impuesto PAÍS para el pago de importaciones, eliminaron la devolución del IVA de los bienes de primera necesidad, subieron el impuesto a los combustibles, restablecieron el impuesto a las ganancias y redujeron los subsidios energéticos." A los únicos que les bajaron los impuestos fue a los sectores más acomodados, ya que redujeron la alícuota del impuesto a los bienes personales", agregó.

Luego de explicar que los ítems mencionados reflejan "una política impositiva totalmente regresiva y a contramano de lo que se debería hacer", Bianco citó a la ex presidenta Cristina Kirchner con una frase dicha por ella:"El Gobierno nacional está más perdido que turco en la neblina".

Caputo habló en futuro cuando aseguró que la gente venderá dólares para pagar impuestos, pero Bianco le recordó que "es algo que ya está sucediendo". Citó el ejemplo de las casas de empeño, que incrementaron su actividad durante los últimos meses. "La gente ya no sólo vende los dólares, vende las joyas de la abuela, el oro y los muebles para llegar a fin de mes", aseguró Bianco, que contó que recorre múltiples ferias americanas los domingos, y que ve "familias que venden los juguetes de los hijos y la ollas para pagar comida, medicamentos y tarifas". Según su visión, eso ocurre por lo siguiente: "Se derrumbó todo, desde los ingresos, las jubilaciones y los salarios, hasta el consumo y la producción. Todos los datos de la economía real son paupérrimos. El Gobierno transformó a la Argentina en un país que rasca la olla, porque la gente ya no tiene ni qué vender para llegar a fin de mes".

"En el orden macroeconómico, tenemos un Gobierno que saca el oro para obtener algún retorno, o sea que es Gobierno rascaolla. Pero en el orden microeconómico, la familia vende todo para poder pagar las cosas por culpa de las políticas nacionales, que llevaron a una crisis económica, productiva y social nunca vista. Rompieron todo y estas son las consecuencias", agregó el funcionario.

"Ellos tan Astiz, nosotros tan Hebe y tan Estela"

El 11 de julio, el genocida Alfredo Astiz recibió en el penal de Ezeiza las visitas de una comitiva de diputados libertarios integrada por Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, que también saludaron y se fotografiaron con otros represores como Antonio Pernías, Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason hijo y Honorio Carlos Martínez Ruiz.

Bianco advirtió que "el detalle más preocupante" es que se hizo en un vehículo oficial y con la autorización de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo de Martín Menem, por lo que las autoridades estaban al tanto. "Solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados que aplique las sanciones que corresponden a los diputados por esta aberración que han cometido, en una reunión amistosa donde expresaron solidaridad", reclamó el ministro.

Sin embargo, Bianco dijo que "peor que la visita son los WhatsApps donde Benedit dice que no fueron a visitar genocidas ni represores, sino ex combatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista". Esta expresión le valió al diputado una denuncia penal por apología del crimen, que fue llevada adelante por la Comisión Provincial de la Memoria. Benedit sostuvo que "los juicios de lesa humanidad son una farsa y que los jueces que dictaron las sentencias lo hicieron por ideología, venganza y negocios". Ahora deberá dar explicaciones en la justicia.

Además de la denuncia penal contra Benedit, el juez Daniel Obligado cursó a la ministra Bullrich un oficio con "carácter urgente" para que explique cómo se gestó esa reunión y saber si estaba al tanto, ya que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende de su cartera. Luego de remarcar el hecho, Bianco habló en nombre del Estado de la Provincia y realizó una serie de aclaraciones.

*"Que los crímenes por los que fueron condenados Astiz y demás genocidas y represores son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles".

*"Que con su silencio respecto del destino de los desaparecidos y de los niños y niñas apropiados, los genocidas siguen cometiendo crímenes".

*"Que desde 2003 a la fecha, con el juzgamiento de los genocidas y represores de la dictadura, se ha cumplido con todas las garantías constitucionales y respetando el debido proceso".

*"Que desde la vuelta a la democracia el pueblo argentino se expresó masivamente bajo el lema "Nunca Más" y que no vamos a permitir que los genocidas y represores tengan ningún tipo de beneficio vinculado a sus penas y al cumplimiento de las mismas".

*"Que son 30 mil los compañeros detenidos y desaparecidos por la dictadura cívico militar".

*"Que desde el Gobierno provincial seguiremos apoyando y trabajando con las políticas de memoria, verdad y justicia, y que vamos a bregar por el juicio y castigo a todos los responsables que deben cumplir sus penas en cárcel común, perpetua y efectiva".

*"Que nos preocupan sobremanera las expresiones de negacionismo y reivindicación de los crímenes de la dictadura militar que lleva adelante el Presidente Milei y la Vicepresidente Villaruel".

"Consideramos que la democracia argentina avanzó en un proceso irreversible, que no tiene marcha atrás, y por lo tanto condenamos abiertamente estas visitas. Ellos tan Astiz, nosotros tan Hebe y tan Estela", sentenció el ministro Bianco.