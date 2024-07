En el medio de fuertes internas en el corazón de La Libertad Avanza entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la hermana del Presidente, Karina Milei, este miércoles el presidente Javier Milei se volverá a subir a un avión para ir a la apertura de los juegos olímpicos en París y, luego, tener una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. El mandatario viajará una vez más con su hermana y también estará allí presente el secretario de deportes, Daniel Scioli, que volará un día antes que ellos. En el avión privado que los transportará --el presidencial sigue en mantenimiento-- no irá la canciller Diana Mondino, que, una vez más, fue dejada de lado por los hermanos Milei y no participará del evento. Después de los dichos en contra de Francia que publicó la vicepresidenta, y del posterior pedido de disculpas que Karina Milei hizo al embajador francés, este lunes desde el Senado salieron a reavivar la interna al decir que "está mal desautorizar a la vicepresidenta". Desde Casa Rosada no tardaron en responder: "Lo que está mal es lo que hizo Villarruel", remarcaron en su entorno en diálogo con este diario y marcaron una diferencia: "Milei critica a los dirigentes y a los funcionarios, pero nunca al país como hizo la vicepresidenta".

El presidente argentino emprenderá la visita al país europeo luego de las fuertes declaraciones que, en el marco de los festejos por el triunfo futbolístico en la copa América, hizo la vicepresidenta Villarruel. Ella salió a defender un canto de cancha xenófobo, racista y transfóbico que hizo el jugador Enzo Fernández. Por más que el futbolista ya había pedido disculpas por su cántico, la vicepresidenta, en su afán de justificar lo injustificable y defender las ideas racistas con las que está de acuerdo, se metió de lleno en la polémica y disparó: "ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas".

Desde Casa Rosada se molestaron con los dichos de la vicepresidenta porque el mandatario hacía semanas estaba intentando conseguir una bilateral con Macron, e iba a viajar al país a la brevedad. Por eso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que ya viene teniendo encontronazos con Villarruel desde larga data, exageró su reacción y se dirigió a la embajada de Francia en la Argentina para ir a pedir disculpas personalmente. En Balcarce 50 se mostraban escandalizados por la situación y enaltecían el rol de Karina: "Se fue al carajo Victoria y Karina tuvo que ir a pedir perdón", repetían.

El viernes pasado, en tanto, el Presidente salió a explicar en los medios lo que había sucedido. En una entrevista dijo: “No fue un tweet feliz porque a través de una cuestión deportiva no se puede armar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Lo arregló Kari. Los franceses estaban enojados. Las cuestiones deportivas se resuelven en el plano deportivo. Pero ya está. Cosas que pasan. No hay ningún problema. Ya se resolvió".

La interna, sin embargo, no quedó ahí. Este lunes el senador de LLA Francisco Paoltroni, habló en una entrevista radial y dijo que la visita de Karina a la embajada "desautorizó" a Villarruel. "Son cosas que restan para los objetivos. Son mensajes innecesarios con los que se pierde energía y se dan muy malas señales a lo que venimos a resolver que es la economía", remarcó y, como si fuera poco, añadió: "Son mensajes contradictorios que van desde la máxima esfera. Está mal desautorizar a la vicepresidenta. Estás mandando malos mensajes a la ciudadanía y a los que marcan el ritmo de la economía".

En Casa Rosada no tardaron en responderle. Cuando vieron las declaraciones de Paoltroni, cerca de Karina pusieron el grito en el cielo. "Lo innecesario es lo que hizo Victoria", repetían y argumentaban que, en medio de las negociaciones para conseguir la bilateral con Macron, ella "se metió a criticar a un país". Cerca de los hermanos Milei marcan la diferencia y dicen que, si bien Milei también es crítico en el plano internacional, "nunca se la agarra con los países, sino con los dirigentes". Es decir, critica a Lula Da Silva, a Pedro Sánchez, a Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, a los que llama "corruptos", "comunistas", "cobardes" y "mentirosos", entre otras cosas, pero, justifican en su entorno, "nunca a los países".

El Presidente y su hermana viajarán a París en un avión privado porque el presidencial sigue en mantenimiento. El último viaje que hicieron fue a Estados Unidos, donde Milei fue a participar de una cumbre de empresarios en Sun Valley. Allí no se sabe qué ocurrió porque no hubo agenda oficial, ni tampoco ningún anuncio de inversiones. En esa ocasión, para el viaje número once, el mandatario alquiló un avión privado que le habría costado al estado argentino unos 280 mil dólares. Esta vez podría alquilar la misma aeronave. Si bien al comienzo de la gestión Milei viajaba en vuelos de línea, dejó de hacerlo por cuestiones de seguridad.

El avión con el Presidente y su hermana despegará el miércoles por la noche. El martes, en tanto, volará Daniel Scioli para esperarlos en Francia. El 25, por ahora, el Jefe de Estado no tiene agenda oficial. El viernes, además de participar de la apertura de los juegos olímpicos, tendría la bilateral con Macron y el sábado volvería a la Argentina. Milei quiere estar en el país antes del domingo porque a las 11 de la mañana dará un discurso en el acto de cierre de la edición 136 de la exposición Rural. Allí, se rumorea, el Presidente puede dar un anuncio importante para el campo, pero eso aún no está confirmado.

En mayo, cuando el mandatario estuvo en la 81 exposición Angus, que se lleva a cabo en ese mismo predio, había dicho que el gobierno estaba trabajando "fuertemente para eliminar el cepo", y había prometido: "en la medida que se empiece a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el Impuesto PAÍS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre". Por ahora nada de eso ha sucedido.