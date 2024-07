Antes de convertirse al mileísmo, Oscar Zago fue de todo: mano derecha de Daniel Angelici, dirigente de una agrupación en Boca Juniors, dirigente radical, legislador porteño y referente del MID –el sello de goma con el que Javier Milei compitió en capital federal en las elecciones de 2021–. Ahora, luego de ser desplazado como jefe de bloque de LLA en Diputados a principios de este año, dijo estar abierto a pegar otro salto y ensayar una suerte de interbloque con el PRO en la cámara baja, de la mano de un grupo de legisladores libertarios que ingresaron con él a sus bancas y todavía le responden.

“Con el PRO estamos llegando a un acuerdo para armar el interbloque”, dijo Zago, y hasta dejó un dardo para sus ex compañeros, dado que blanqueó que esa era la estrategia original libertaria en la cámara baja pero que no se cumplió por diferencias internas –Zago terminó desplazado de la titularidad del bloque de LLA por el cordobés Gabriel Bornoroni, hombre del riñón de Karina Milei–. “Es algo que empecé a trabajar desde el 10 de diciembre”, dijo y agregó que esa idea se frustró “porque no había consenso” interno y “porque hubo otras cuestiones”, probablemente de tipo personal.

De concretarse la iniciativa, el bloque libertario retrocedería hasta 35 bancas y el del PRO crecería hasta las 43, en un contexto en el que el líder del partido amarillo, Mauricio Macri (en algún momento de su biografía fue el jefe político de Zago) ensaya un alejamiento de Milei, lo que podría reconfigurar una correlación de fuerzas desfavorable para el oficialismo de cara a lo que se viene en materia parlamentaria.

Zago igualmente abrió el paraguas para cubrirse de posibles sanciones políticas de su espacio. “Desde que me hice cargo el 10 de diciembre y trabajé en el consenso. Me gusta sumar, no restar. Pertenezco y fui parte de la creación de LLA. El movimiento en el que estoy siempre fue para colaborar con el presidente. Después podremos tener discusiones con un sector u otro”, dijo.

Los movimientos en el oficialismo y aliados podrían repercutir a nivel acuerdos respecto de la agenda parlamentaria que maneja la Rosada, especialmente en la reforma política --y la eliminación de las PASO--, un tema que impacta directamente en la rosca de cara a las elecciones de medio término del año próximo. “Puede haber tres, cuatro posiciones sobre las PASO. Nosotros en toda la campaña dijimos que no estábamos de acuerdo. Se puede volver a un modo tradicional, donde los partidos se financian sus propias internas y que las hagan como quieran”, dijo Zago al respecto.

La visita a Astiz

El diputado ya había marcado diferencias respecto del grupo de diputados libertarios que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel. “Que cada bloque se haga cargo y exprese. Yo no voy a hablar por otro bloque o diputados que no participan en mi bloque”, disparó.

“A nivel personal yo no me sentaría a tener diálogo, ni a tomar un café. Trataría de estar lo más lejos posible”, añadió. Y aclaró: “No sé si hay que echarlos de la Cámara. Eso primero lo tiene que evaluar el propio bloque. Y si consideran que tiene que haber una sanción, tiene que darse en el seno de su propio bloque. Yo como presidente del bloque sería absolutamente responsable de esa situación”.