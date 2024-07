El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, propuso un acuerdo con empresas por los Bopreal y conseguir créditos externos, entre una serie de medidas necesarias para levantar el cepo cambiario. Así lo indicó en un posteo en redes sociales bajo el título "Si se quiere levantar el cepo", que el Gobierno había puesto como prioridad pero fue postergando ante la insuficiencia de reservas en el Banco Central.

"Para levantar el cepo, la hoja de ruta sería, para mí, la siguiente (obvio, manteniendo disciplina fiscal todo el tiempo)", indicó el ex viceministro de Economía de Sergio Massa.

"1) Negociar con las 10/20 empresas más relevantes un esquema de pago de dividendos acumulados y deuda inter-company (simil Bopreal), para restar demanda al CCL.

2) Conseguir préstamos externos para hacer frente al remanente de lo anterior (tal vez unos 5000 millones de dólares), y para hacer frente a posibles corridas desde el M4 (M3 + bonos en poder del público). No menos de 10.000 millones para que riesgo sea "relativamente bajo", analizó.

"Tal vez, si gana Trump, se consiga lo anterior (contra un precio de CCL en 1500-2000 pesos?). Mientras, ¿cuánto aportaría (para mí) la hoja de ruta del gobierno? 1. Llevar la deuda en bancos, del BCRA al Tesoro: nada (misma carga de intereses, aunque se disimule contablemente. Es indiferente para el M4 si la deuda esta en BCRA o en Tesoro, o incluso puede ser peor en este caso). 2. Terminar con los puts: nada (si hay corrida desde M3, los bancos le darán LeFi al BCRA, no renovarán Lecaps y pedirán Pases Activos, mismo efecto que bonos con puts). 3. Posible baja del crawl al 1 por ciento en unos meses: nada (aunque baje un poco inflación, brecha incluso puede subir por no baja del CCL). 4. Vender dólares CCL: baja brecha inicialmente. Pero no evita salto al unificar. Y con menos dólares, el alto esperado sería mayor", agregó.

Concluyó manifestando: "Tal vez, tanto dentro como fuera del Gobierno muchos crean que lo que se está haciendo es importante. Y tal vez, todo esto implique 'ganar tiempo'. Hasta que llegue el 'maná' del cielo. Y por ahí sale bien. Puede ser. Veremos. Pero sería bueno que tratemos de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso".