Es muy poco probable que Gustavo Cordera se suba a un escenario junto a sus excompañeros de la Bersuit Vergarabat. Si lo hace -que, de nuevo, es casi imposible- el cantante no creo que quiera incluir el hit "Sr. Cobranza", que tantas veces fue el punto más álgido de sus recitales. Porque en esa letra -que Las Manos de Filippi se la cedió a otra de las bandas emblemas de los noventa- se pedía matar a Domingo Cavallo y acusar de narco a Carlos Menem, dos de los referentes de Javier Milei, que ahora Cordera dice respetar. "Detras del dolor veo luz", dijo el artista, respecto al ajuste que lleva adelante la extrema derecha.

"YA veces en el vientre del éxito está la semilla del fracaso y a veces en el vientre del fracaso está la semilla del éxito, son ciclos, yo siento que Argentina está en un proceso ascendente y va a mejorar, ya encontró su pozo y eso es lo que siento”, afirmó el cantante en declaraciones radiales. La reflexión de Cordera no llega desde Avellaneda, de donde es oriundo, sino desde Uruguay, donde vive hace 17 años.

Para hablar del ajuste que ejecuta el tándem Milei-Caputo, Cordera encontró las siguientes palabras: "Estamos viviendo una experiencia, estamos aprendiendo. Y aprender duele. Y ahora estamos decidiendo haciendo dónde ir. Y eso también va a generar dolor. Todas las transformaciones, los cambios, generan dolor". Para cerrar con "donde hay dolor, yo veo luz".





En la entrevista con Radio Mitre, Cordera fue consultado exclusivamente por su opinión sobre Javier Milei. Allí aclaró que él no vota "porque es artista", que "no conoce a la persona sino al personaje" pero utilizó una keyword con la cual Milei hizo carrera política: el significante -vacío- de libertad. ."Yo no sé quién es Milei, tampoco sé quién es Cristina. Pero yo creo que hay un cambio cultural muy importante (...) estuvimos muchos años asediados por la idea de creer que nuestras vidas pueden ser solucionadas por el afuera, entonces reclamarle a ese afuera que tome las riendas de nuestro destino. Yo soy una persona que cree en la libertad, que cree que es fundamental para desarrollarse".

"Yo a los políticos les digo lo mismo, no necesito que me den trabajo, lo único que quiero es que no me lo quiten", completó el músico que fue condenado por decir, en medio de un encuentro con estudiantes de periodismo, que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".

Como suele pasar cuando es elogiado por una persona reconocida, Milei amplificó el mensaje de Cordera. Lo hizo en Twitter, en una publicación que calificó los elogios de Cordera como "un mal día para la progesía". De título, el post tiene "se viene el estallido", que tanto pregona el Presidente.