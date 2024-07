El magnate Elon Musk se vio envuelto en una nueva controversia tras sus recientes comentarios sobre la transición de género de su hija Vivian Jenna Wilson, anteriormente conocida como Xavier Musk. En una entrevista con el psicólogo canadiense Jordan Peterson, transmitida por la red social X, Musk dijo que su hijo "murió asesinado por el virus de la mente progresista (o virus woke)".



Musk, que tiene 12 hijos de tres mujeres distintas, utiliza regularmente su plataforma para manifestar su oposición a las leyes que regulan los cambios en la identidad de género. Una muestra de esto fue el traslado de las sedes de SpaceX y X a Texas, argumentando que no soportaba seguir viviendo bajo la legislación californiana.



Ahora, lo hizo de nuevo. En una reciente entrevista con el psicólogo Jordan Peterson, Musk afirmó que "fue manipulado para consentir el tratamiento de transición para su hija" cuando ella tenía 18 años.

"Me engañaron para que hiciera esto. No me dijeron que los bloqueadores de la pubertad son solo medicamentos de esterilización", declaró Musk, quien también señaló que la preocupación por un posible suicidio de su hija influyó en su decisión.



Según el magnate, no se le explicó adecuadamente que los bloqueadores de la pubertad, que detienen temporalmente el desarrollo sexual, son en realidad medicamentos de esterilización.

Cabe destacar que organizaciones como Planned Parenthood defienden el uso de bloqueadores hormonales como una "medida segura y reversible para pausar la pubertad en jóvenes transgénero". La prestigiosa institución subrayó que el tratamiento ofrece tiempo para explorar la identidad de género y planificar adecuadamente los aspectos médicos y psicológicos.



Vivian Justine Wilson, la hija de Elon Musk.

En el caso de Vivian, que ahora lleva el apellido de su madre, Justine Wilson, la transición se realizó durante la pandemia de COVID-19. En este sentido, el dueño de Tesla expresó su indignación al considerar que las decisiones tomadas bajo esas circunstancias podrían haber sido incorrectas.

"Esto fue antes de que supiese lo que estaba pasando realmente, teníamos Covid-19, así que había mucha confusión. Además, me dijeron que Xavier podría suicidarse", ha confesado el empresario.



Y añadió: "Es increíblemente malvado, y estoy de acuerdo en que las personas que promueven esto deberían ir a prisión", añadió el empresario, cuestionando la validez y la ética de los tratamientos para jóvenes transgénero.

La crítica de Musk hacia el llamado "virus woke" o virus de la mente progresista captó la atención mediática. Este término, que él usa para describir lo que percibe como ideologías progresistas y movimientos sociales, es usado hace varios, y fue objeto de debate. Según el Diccionario Oxford "woke" es como una conciencia activa de injusticias sociales, especialmente el racismo, pero el propietario de la red social "X" lo emplea de manera crítica para expresar su cruzada contra el avance de las agendas inclusivas.