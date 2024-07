Cualquier turista o fanático que haya estado por las calles de Nueva York en las últimas semanas, seguramente se habrá topado con camionetas, luces y cámaras, y por supuesto, con las estrellas de la tercera temporada de And Just Like That...,la secuela de Sex and the City. En este contexto, además de la viralización de fotos y videos de Sarah Jessica Parker y sus compañeras de elenco grabando escenas, también estalló en redes sociales el rumor de un nuevo regreso de Kim Cattrall para encarnar a la querida Samantha Jones.



En 2022, la intérprete canadiense sorprendió a todos los aficionados de la premiada producción de HBO con su aparición en el último episodio de la segunda temporada. La realidad es que su escena de tan solo un minuto y 20 segundos encantó a toda a la audiencia y renovó las esperanzas de una presencia más regular.

Así también se potenciaron las ilusiones de Warner Bros. Discovery y de los ejecutivos de la plataforma Max para traer de nuevo a Cattrall ante la gran respuesta de los televidentes.

Recientemente, la revista Life & Style había asegurado a comienzos de julio que, según sus fuentes, la ganadora del EMMY iba a hacer "todas sus escenas en Londres" y que desde Warner iban a "pagarle una fortuna" y a acceder a "todos sus términos" porque "ella es fundamental para la franquicia". Lamentablemente, esta información se encuentra muy lejos de la realidad.

La respuesta de Kim Cattrall

Sin embargo, la actriz decidió acabar con todos los dimes y diretes, desterrando todas las versiones por completo a través de una simple publicación en X.

Durante el domingo, Kim Cattrall decidió comentar el posteo de una usuaria que contenía una nota que confirmaba su regreso a And Just Like That... . Finalmente, descartó los rumores al responder "eso es muy dulce, pero no volveré".

De esta manera, los seguidores de la serie deberán volver a mirar el episodio 11 de la última temporada si quieren ver la más reciente participación de la intrépida e irreverente Samantha en esta remake.

Por qué se alejó Kim Cattrall de la serie

Ganadora del Globo de Oro como actriz de reparto por su interpretación en la serie, Cattrall comenzó a dar indicios de su alejamiento y de sus disconformidades cuando finalizó la serie en 2004.

Precisamente, los rumores comenzaron por las diferencias de sueldos con sus otras compañeras: en teoría, Sarah Jessica Parker ganaba hasta 300 mil dólares por episodio, mientras que Cattrall intentaba negociar su salario para equipararlo, pero sin éxito.

Posteriormente, se notó que las cosas no iban bien en el elenco cuando la actriz, de 66 años, se sentó en una mesa aparte durante la gala de los EMMY de 2005, lejos de Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Luego, hubo una “tregua” entre 2008 y 2010, cuando se estrenaron las exitosas películas de la serie, ambas producidas por Warner Bros. Pictures. Sin embargo, varios medios especializados reportaron que Cattrall y Parker no se dirigían la palabra durante el set y que solo se limitaban a lo que debían hacer según los guiones.

Por último, la relación entre ambas actrices quedó sepultada cuando los planes para un tercer film de Sex and the City quedaron en el camino, supuestamente porque los estudios Warner se negaron a poner en marcha otros proyectos en los que estaba involucrada Cattrall.

Para 2016, los comentarios sobre la tercera película volvieron a surgir, y en febrero de 2018, el escándalo estalló cuando murió el hermano de Cattrall y Sarah Jessica Parker le dejó un mensaje de condolencias en Instagram.

Cattrall se lo tomó bastante mal y publicó una respuesta titulada "No necesito tu amor ni apoyo en este duro momento, Sarah Jessica Parker" donde calificaba a su excompañera de “hipócrita” y le recriminaba "la explotación de su tragedia personal" para mejorar su imagen pública, que había quedado supuestamente “dañada” ante la revelación de conflictos sucedidos durante la filmación de la serie.

