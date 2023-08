Warner Bros. Discovery y HBO confirmaron este martes que And Just Like That… , la serie secuela de Sex and the City, fue renovada para una tercera temporada, a tan solo dos días de que se estrene el último episodio de la segunda.

"Estamos encantados de compartir que desde el lanzamiento de la temporada 2, And Just Like That... se clasifica como la serie número 1 de HBO Max en general y es la producción original de la plataforma más vista hasta la fecha", destacó la directora de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey, a través de un comunicado.

Y agregó: “A medida que nos acercamos al muy esperado final de temporada el jueves 24 de agosto, levantamos nuestras copas hacia Michael Patrick King (productor y desarrollador de la serie) y su magnífico equipo de guionistas, productores, elenco y equipo que continúan cautivándonos, 25 años después, con amistades dinámicas e historias interesantes”.

En esta línea, Aubrey manifestó que la empresa "está encantada" de pasar más tiempo en el universo de Sex and the City, "contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes identificables y aspiracionales interpretados por increíbles actrices".

Aunque el elenco de la temporada 3 aún no se ha revelado, ya se presumen los regresos de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Mario Cantone, y gran elenco.



Este jueves, el regreso de Samantha Jones

Este jueves se estrena el último episodio de la segunda temporada de And Just Like That... con el esperado regreso de Kim Catrall y el entrañable personaje de Samantha Jones.

Samantha Jones tendrá una participación especial en la segunda temporada (Foto: Warner Bros. Pictures)

La noticia, confirmada por la revista especializada Variety en junio, sorprendió a los fanáticos de la galardonada ficción producida por la señal HBO entre 1998 y 2004 que, desde el relanzamiento de la serie, han reclamado la presencia de Jones, una de las cuatro figuras claves de la historia que se caracterizó por su actitud irreverente y su orgullo.

Según lo detallado por la publicación, Cattrall solo aparecerá en un capítulo en el que mantendrá una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, a quien da vida Sarah Jessica Parker.

Para llevar a cabo la escena, que se rodó en marzo en la ciudad de Nueva York, la actriz británica no tuvo que ver ni hablar con ninguna de las estrellas de la serie, ni con el creador Michael Patrick King, de quienes está distanciada.

