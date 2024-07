En la presentación del Newell’s de Sebastián Méndez los hinchas leprosos no se encontraron con nada distinto. El equipo tuvo las dificultades de siempre para generar situaciones de gol, no logró imponer superioridad ante Independiente Rivadavia de Mendoza y se expuso en defensa a los contragolpes, situaciones que en todos los casos fueron resueltas por Gustavo Velázquez y Ramiro Macagno. El empate no tiene ningún mayor valor para el rojinegro en la tabla.

Las banderas fueron protagonistas en la previa del partido de anoche.“Queremos a Loan con vida”, rezaba el trapo de los hinchas colgado sobre la tribuna popular Diego Maradona, en alusión al niño extraviado en Corrientes. “Somos bicampeones”, rezaba la la bandera con la cual posaron los jugadores, en referencia a la Copa América que obtuvo la Selección. Y los jugadores tuvieron la oportunidad de jugar ante la presencia en el estadio de Lionel Scaloni.

El partido que vio entrenador campeón del Mundo tuvo su atractivo pero no mayores emociones. Newell’s encontró la pelota y los pases en los primeros y últimos minutos de la primera parte. La Lepra insinuó que podía ser punzante con las corridas de Francisco González por izquierda. Porque el delantero se encontró con un remate al arco ante un pase de cabeza hacía atrás de Ramírez, en su primera acción en el área de Independiente. Pero solo una vez buscó Newell’s a González. Porque la visita apostó a pases cortos y fue más preciso. En el medio se impuso Independiente y el juego pasó a tener mucha participación en el área de Macagno, un poco por los avances del rival con pelota al pie y otro por las pelotas que perdía la Lepra.

Newell´s puso pelotyas peligrosas en el área pero sin concretar

Macagno le desvió un cabezazo al segundo palo a Romero, en gran reacción, y Salcedo se lució en una corrida para recuperar la pelota en el momento que Romero pretendió rematar. La habilidad y velocidad de Villa fue un problema para Méndez en la defensa. Pero lo que más sufrió la Lepra fue la falta de parcicipación en la creación de juego de Juan Méndez y Cardozo. Aunque en el tramo final Centurión tuvo problemas. Newell’s puso pelotas peligrosas en el área y en la más clara no llegó Cardozo a tocar sobre la línea para marcar el primero.

Scaloni recibió la ovación de los hinchas en el entretiempo. Había clima de celebración con la presencia del ex jugador leproso. Pero el equipo no encontrará la forma de extender el clima festivo. Por el contrario, Newell’s mostró ansiedad y quedó muy lejos de la victoria. Si apenas logró como ocasión de gol un derechazo de Pérez Tica a las manos del arquero. Los mendocinos, en cambio, de contragolpe tuvieron situaciones muy propicias que no pudieron aprovechar, en general porque lo impidió Velázquez, el mejor de los leprosos. Los cambios no aportaron solución en el equipo de Méndez y lo que quedó fue ver a Newell's con pelotazos compulsivos al área, aunque nada que inquiete a Centurión.

0 Newell’s

Macagno 7

Méndez 6

Velázquez 7

Salcedo 6

Martino 6

Juan Méndez 5

Fernández 5

Banega 5

Cardozo 5

González 4

Ramírez 4

DT: Sebastián Méndez

0 Independiente (M)

Centurión 6

Villalba 6

Bianchi 6

Palacios 7

Gómez 5

Ham 5

Franco Romero 5

Ríos 5

Ostchega 6

Villa 6

Fernando Romero 6

DT: Martín Cicotello

Cambios: ST: 11m Carabajal por Cardozo (N), 12m Milo, Díaz y Asenjo por Ostchega, Gómez y Fernando Romero (IR), 25m Pérez Tica por González (N), 31m Sequeira por Ham (IR), 35m Chiaverano y Pérez por Banega y Fernández (N), 43m Mulet por Ríos (IR).

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Coloso del Parque