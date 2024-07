El cantante de cumbia "El Dipy" negó este miércoles que el Gobierno haya realizado gestiones para que ocupe un cargo en la Secretaría de Cultura. Tras la polémica y las críticas que se desataron en las redes, el excandidato de La Libertad Avanza a intendente del partido bonaerense de La Matanza y amigo del presidente Javier Milei rompió el silencio y apuntó que "quizás" se trató de "una opereta".

Durante una entrevista radial, para justificar por qué no hizo mención al rumor de su designación, el DJ y artista de música tropical indicó que las últimas horas las tuvo ocupadas en sus shows y su gira por el país. Y enfatizó: "La verdad, no me han llamado, no me han ofrecido nada, no se nada, no tengo ningún cargo en ningún área de ningún lado del Gobierno".

Varios medios de comunicación nacionales afirmaron que fuentes cercanas al área de la Secretaría de Cultura habían dado por asegurado que David Adrían "El Dipy" Martínez sería designado con un cargo. Sin embargo, el exintegrante del grupo El Empuje espetó: "Nadie me consultó. No sé qué estará pasando, o qué habrán dicho. Quizás es una opereta".



Por último, el autor de "Par-tusa" afirmó que "ni ahora ni en ningún momento" le ofrecieron "un cargo" en la Administración Nacional.

El cómico y actor Alfredo Casero fue uno de los críticos más severos y populares de la presunta designación de "El Dipy" en la red social X en las últimas horas.

Alfredo Casero cargó contra "El Dipy" luego de que trascendiera que sería designado en un cargo estatal en Cultura. (Imagen: captura de pantalla X)

"Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón. Inútil en todos los términos. Me parece un horror, y NO ERA LO QUE HABIAMOS VOTADO" (sic), disparó el ex Cha Cha Cha.

El "cargo" de la discordia

Según trascendió esta semana, "El Dipy" se sumaría al equipo de Leonardo Cifelli, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El anuncio oficial se iba a realizar antes del fin de semana.

Aunque el cargo que ocuparía el cumbiero cercano al presidente Javier Milei no había sido esclarecido, se estimaba que iba a trabajar como coordinador de un nuevo proyecto cultural de fomento de artistas emergentes con una perspectiva de inclusión social en diferentes puntos del país.

En tanto, "El Dipy" realizaría sus funciones bajo el paraguas de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti.