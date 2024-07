Como si no tuviera suficiente drama con la situación del país, el presidente Javier Milei concurrió el martes a la noche al Teatro Colón para ver Carmen, una ópera dramátia del siglo XIX, que casualmente cuenta la historia de un amor poco sano, con excesos. Su compañera de butaca, en esta oportunidad, fue la ex vedette y actual conductora malia "Yuyito" González, en medio de rumores de romance. Fue la última presentación del Presidente antes de partir hacia París, vuelo que tiene previsto realizar este miércoles para participar de los Juegos Olímpicos y mantener una bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El mandatario ingresó solo, minutos antes de las 20:00, y fue recibido en la puerta del teatro por Jorge Telerman, director del Colón. Luego, Milei se encontró con González, que lo esperaba en el paco reservado para ambos pero también para su asesor Demian Reidel y el director de orquesta internacional, Pablo Boggiano. Allí fue chiflado y ovacionado en partes iguales.

Según fuentes del espectáculo, la ex vedete ya tenía el look elegido para utilizar en la velada: de blanco, un traje de tres piezas, del atelier Pucheta Paz, con chaleco, saco y pantalón oversize. Realizó las pruebas de vestuario el pasado lunes. Semejante preparación daba cuenta casi de una presentación en sociedad.



La relación entre González y el mandatario data desde hace tiempo. Incluso, ella estuvo presente en la presentación del libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", que se realizó en mayo en el Luna Park. Fue poco después de la ruptura de Milei con la comediante Fátima Flórez. El Presidente claramente empieza a tener un perfil de mujeres que lo acompañan.

Desde entonces crecimiento los rumores de romance, pero rápidamente quedaron sin efecto hasta hace algunos días, luego de que periodistas de espectáculos filtraran la invitación que el mandatario le habría hecho.



Consultada al respecto, la conductora de TV no ocultó su atracción al plantear que el jefe de Estado "es una persona muy interesante". "Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas. Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre", admitió.

Quién es "Yuyito" González

"Yuyito" fue una figura mediática relevante durante la década de los 80. Amalia tuvo otros amores, dos muy conocidos: uno, formal, con Guillermo Cóppola, exmanager de Diego Maradona; y también con Carlos Menem, a quien Milei dice admirar. Con Cóppola, "Yuyito" tuvo su primera hija y una larga relación, mientras que con el expresidente mantuvo encuentros de perfil bajo que fueron durante años comentario de pasillo del espectáculo. Profesa la religión evangelista.

París: becas magras, pero asiento VIP para Karina

Según confiaron fuentes de la cancillería francesa, uno de los pedidos que seguía causando sorpresa en la diplomacia de ese país era el que elevó Milei para que su hermana Karina pueda asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, algo poco habitual para una funcionaria de bajo rango. El capricho contrasta con el nulo esfuerzo del Estado para mejorar las becas y las condiciones de vida de los 100 deportistas argentinos que clasificaron para París.