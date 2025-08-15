A partir del 2 de septiembre de 2025, todos los argentinos que soliciten visas de no inmigrante para viajar a Estados Unidos deberán presentarse a una entrevista presencial con un funcionario consular, incluso aquellos que solo busquen renovar su visa. La medida afecta a la mayoría de las categorías y representa un cambio significativo respecto al sistema anterior, que permitía a muchos solicitantes renovar su visado únicamente entregando documentación y fotos, sin necesidad de pasar por el consulado.

"Antes, si la visa se había tramitado siendo mayor de edad y no había problemas en el formulario DS-160, la renovación era prácticamente automática. Ahora eso se terminó", explicó a Página|12 Leandro Menéndez de RNM, una gestoría especializada en trámites consulares.

Entre promesas y la letra chica

El cambio sorprende, porque hace pocas semanas el Gobierno de Javier Milei vendió como un "triunfo diplomático" la firma de una declaración de intención con la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, para reincorporar a Argentina al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).

Hace semanas, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. se reunió con Milei.

Según la declaración oficial, la medida buscaba reforzar la cooperación y "promover los viajes legales" entre ambos países. Sin embargo, los gestores de visas consultados por este diario insisten: "Lo que se anunció es todo humo. Esto no garantiza que Argentina vuelva al programa en el corto plazo ni modifica los requisitos actuales".

Renovación y solicitud de visas de EE.UU. 2025: qué deben saber los argentinos

Las medidas anunciadas por la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Este cambio afecta a la mayoría de las categorías y modifica el procedimiento anterior, que permitía a muchos renovar su visa únicamente entregando documentación y fotos.

Impacto práctico: más tiempo y mayores costos

Según la gestoría RNM, la nueva medida implica trámites adicionales, más tiempo y mayores costos para los solicitantes.

Las entrevistas ahora se vuelven obligatorias en la mayoría de los casos, aunque existen excepciones para ciertas visas diplomáticas y oficiales.

Sofía, 27 años , cuya visa vence en noviembre de 2025, deberá asistir a la entrevista presencial. Antes, si había tramitado su visa después de los 14 años, este paso no era necesario.

Laura, 40 años, con visa que también vence en noviembre, solo deberá pasar por el Centro de Atención al Solicitante para tomar fotos y huellas, sin entrevista, porque tenía 30 años al tramitar su visa anterior.

Dudas sobre la implementación

Los gestores de visas advierten que la información oficial todavía genera incertidumbre: "La entrevista aparece en el sistema solo después de pagar el arancel y consultar las fechas disponibles. También puede ser solicitada si hay alguna irregularidad en el historial del solicitante o si era menor de edad al tramitar la visa anterior", explican.

"Es como que la información publicada y la novedad anunciada no siempre coinciden; hasta que se implemente, es difícil saber con certeza cuándo aplica cada caso", agregan.

La "amistad" con EE.UU. bajo examen

El endurecimiento de requisitos evidencia que, más allá de las declaraciones políticas, viajar a Estados Unidos sigue sujeto a estrictas reglas de seguridad y criterios consulares.

La "amistad" entre ambos países, celebrada por el oficialismo, tiene letra chica: los argentinos deberán invertir más tiempo y dinero para poder entrar al país del norte, y la ilusión de un regreso rápido al Programa de Exención de Visa queda lejos de ser realidad.

