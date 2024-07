“Creo que el Universo Cinemático de Marvel tiene sus mejores momentos cuando da algo que nadie espera de él, y esa capacidad para sorprender es a lo que aspiramos colectivamente en esta película, que es la primera Para Mayores de 18 años de la franquicia, y la primera también que reúne a Deadpool y Wolverine”, considera Shawn Levy, guionista, productor y, sobre todo, director del film que se estrena este jueves en la Argentina.

Levy participó de una conferencia de prensa junto a sus estrellas, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, pero también junto al mandamás del MCU Kevin Feige (presidente de Marvel Studios), a la productora Wendy Jacobson y los actores Matthew Macfadyen (ex Succession que interpreta a Mr. Paradox) y a Emma Corrin (que toma el rol de Cassandra Nova). También estuvo presente Peggy, la perra, que en la pantalla es “Dogpool” (un animal que, según Reynolds, ganó un concurso como “el perro más feo del Reino Unido”). Sobra decir que la dupla de Reynolds y Jackman se cargaron la conferencia al hombro. Reynolds, una máquina de hacer chistes con una naturalidad increíble y Jackman, bueno, siendo Hugh Jackman.

Algunos años atrás, un cruce entre Deadpool y Wolverine hubiera sido impensable, ya que Fox tenía los derechos del segundo y retenía los derechos del universo mutante muy firmemente aferrados. Pero la compra de la compañía por parte de la megacorporación Disney zanjó el tironeo. ¿Eso le generó alguna expectativa a Reynolds? El actor asegura que no. “¿Expectativas? ¡No tenía! ¡Construí una carrera en tener tan pocas expectativas como sea posible!”, disparó.

Ya más en serio, Reynolds reconoce que el trabajo comenzó hace cinco o seis años. “Fue un proceso muy lento, de tirar muchas ideas a ver en cuál congeniábamos, y pasó que estaba rodando Adam Project en Vancouver con Shawn y le dije ‘creo que sólo puedo hacer esto si estás vos’”, rememoró el actor de Deadpool. Así sumó a Levy al equipo de guionistas que lo acompañan desde la primera película del personaje. “Ante mi propuesta Shawn se quitó su guante blanco y me abofeteó el lado de la cara con él como una especie de ramera de los años ‘20 y dijo: ‘Mi guante a tu maldita mejilla insolente, niña’, y entonces, por alguna razón, después de eso dijo ‘sí’. Por supuesto, nada de esto se hizo realidad hasta que el Sr. Hugh Jackman decidió un día, sí, bajar levitando de las nubes o del nido celestial en el que vive y bendecirnos con su presencia en esta película”.

Más allá de las bromas, cuando se conoció la noticia de que sería el mismísimo Jackman quien retomaría su recordado rol como Wolverine en la pantalla, el fandom enloqueció. Es que el actor había anunciado años atrás que dejaba el personaje después de su última película en solitario. Cansado ya del rol y sus exigencias, Jackman había dicho “basta”. ¿Por qué retomar el papel? Más allá de las bromas con el traje que usa en esta película (el traje original del personaje, el amarillo), Jackman asegura que “vio” en su cabeza la película. “Desde que interpreté a Wolverine la gente habla de su rivalidad con Deadpool en los cómics, y hubo un intento ahí en X-Men Origins, así que esto no era nuevo para mí. Pero me pasó que pude sentir la película, ‘verla’: era Midnight Run ("Fuga a la medianoche"), era 48 Horas, The odd couple ("Extraña pareja"): con trenes, aviones, autos, todas esas coincidencias que podía sentir, y no sé por qué, pero cada célula de mi cuerpo me gritaba ‘quiero hacer esta película’, así que paré el auto y lo llamé a Ryan a ver si estaba a tiempo de hacerla y por suerte me dijo que sí”.

La conferencia de prensa grupal fue el cierre de la gira promocional mundial, que los llevó antes (a algunos de ellos) por otros países, como China o Inglaterra. De ese periplo, Jacobson señala que la reacción de los amantes de la saga la “hizo reconectar con mi fandom interior”.

Hugh Jackman: -Yo quiero hablar de la faceta de Ryan como guionista y productor. Obvio que sabía de eso porque lo había visto escribir y trabajar, pero no como productor. Está en todo. Un montón de actores tienen el cartelito de “productor” tras su nombre y yo sé que... bueno, no es tan así. Incluso yo en algunos casos (ríen sus compañeros). Pero con Ryan, es cien por ciento. Lideró con Shawn desde todos los frentes. Crearon una atmósfera que era a la vez libre, divertida, juguetona. Tienen a todo el mundo ayudándose unos a otros para dar lo mejor de sí mismos. Y esa es una línea muy fina de equilibrar. Y también como escritor, ver su generosidad al ser capaz de cuidar de alguna manera el personaje de los demás incluso más que el suyo propio. Y estar involucrado un poco con los montajes y cortes, ver cómo sacrificará incluso grandes momentos para su personaje por el bien de la película. Y lo digo yo porque él se autodespreciará y menospreciará.

Ryan Reynolds: -¡Jesús! Bueno, la mayor parte de lo que he aprendido sobre Hugh acaba de suceder ahora mismo (todos se ríen). Conozco a Hugh desde hace mucho tiempo. Mi primera experiencia con una estrella de cine realmente grande fue Hugh Jackman en 2008. Ya sabés, él era Wolverine. Entré en ese set en X-Men Origins, un año muy difícil, y lo vi como líder, como ser humano, dirigiendo con amabilidad y clase. Y recuerdo que tuve un momento en el que sentí que podría haber hecho una escena mejor. Al final del día, con todo el mundo estaba listo para irse Hugh encendió el set, todo el mundo estaba subiendo el cierre de sus trajes de nuevo, y me dio una oportunidad más. Recuerdo que pensé: “Dios, si alguna vez estoy en órbita en cualquier lugar cerca de la huella de ese tipo, espero ser algo remotamente parecido a su nivel de clase y amabilidad y profesionalidad”. Y ahora tuve un asiento en primera fila con el tipo: lo que pude ver día tras día es una persona con un tipo de control sobre su voz y su cuerpo, porque esta película es increíblemente física. Y es ver a una persona que acumuló toda una vida de coreografía, de aprender y desaprender y volver a aprender todas estas cosas diferentes, controlando su voz, pasar por Broadway, todo al servicio del personaje más agresivo y violento del MCU. Fue muy interesante para mí. Estar a un metro de sus ojos y ver la claridad que tenía como personaje y como ser humano, fue realmente esclarecedor y, no es una hipérbole, fue un privilegio que no di por sentado ni una sola vez.

La dupla protagonista no fue la única en tirarse flores. Macfadyen y Corrin, flamantes incorporaciones al universo marvelita también tuvieron la oportunidad de contar su experiencia (y recibieron, a su vez, cuantiosos elogios del locuaz Reynolds). Para Matthew, se trató de un set de filmación “muy alegre” y se mostró sorprendido por la confianza, el entusiasmo y la emoción de sus compañeros cada jornada. “Meterse en algo así de nuevo podría haber sido aterrador, pero fue un encanto”. Su compañera, en tanto, reconoce que al comienzo se sintió “muy abrumada y nerviosa”, aunque luego el espacio se sintió muy íntimo. “Estos chicos tienen una manera increíble de hacer que se sienta como una pequeña familia hermosa, a pesar de ser parte de un enorme legado. Y para actuar fue increíble, no había opciones equivocadas, todo era posible, eso es algo increíble para trabajar”.

En cuanto al director, Corrin lo celebró como “la persona más entusiasta” y aplaudió “esa energía que no decae ni un segundo”. “No sé cómo lo hacía, porque debía tener tantas cosas en la cabeza, se te exige tanto en un proyecto así como director y productor, y aún así creaste una atmósfera hermosa y acogedora, de creatividad y con oportunidades para jugar”, le agradeció.

Matthew coincidió: “Para un actor, la línea de base es que un director te dé confianza, y Shawn te da de eso en abundancia. Nunca tuve miedo de probar algo, de equivocarme. Y en un proyecto de esta envergadura eso es algo realmente liberador”. En ese punto, el director destacó también el trabajo del resto del elenco. “Emma y Matthew son dos actores ágiles e impredecibles”, elogió. “Eso es lo que queríamos desde el principio para Mr. Paradox y para Cassandra Nova”, agregó. Reynolds, por su parte, destacó la ductilidad de sus colegas. “Vos escribís el guión y te lo imaginás un poco, pero no sabés qué va a salir, y después lo ves en ellos y... wow”.

R. R.: -Pasó que estuvimos sentados en la sala de edición durante todos esos meses y cada vez que Matthew hablaba tanto Shawn como yo pronunciábamos las palabras y lo seguíamos.

Shawn Levy: -Es como cantar una canción que te encanta, pero con una voz tan melodiosa.

Emma Corrin: -Yo iba a decir también que Shawn tiene una memoria increíble.¿Qué es lo contrario de tener una memoria de pececito? ¿Memoria de elefante?

Kevin Feige: -Elefante, sí.

E. C.: -Sí, estabas en medio de un día muy complicado, rodando una escena salvaje con escenas de riesgo y Shawn se te acercaba y te decía: “Una vez dijiste eso de tu abuela” y uno “¡¿Qué?!"

R. R.: -¿Quién sos? ¿Una ex-novia? ¿Cómo te acordás de todo?

Más allá de las bromas (y de una ingente cantidad de chistes de cocaína en la película), Deadpool & Wolverine supone un cambio para el MCU. Primero, por su calificación. Que según Reynolds, está “poco explotada” pero al mismo tiempo es “la forma más concisa de explicar la película”. Para el actor y productor, “la clasificación R es un mecanismo para contar la historia más auténtica sobre estos dos personajes de la forma exacta”. El propio Kevin Feige aborda la cuestión. “Mucha gente habla de su calificación, preguntan si todas nuestras películas van a ser sólo para mayores después de esta y obvio que no, pero espero que cada película que siga adopte su propio tono, su propia forma, del mismo modo que lo hizo esta, y además, ahora tenemos en el MCU a los personajes del mundo de los X-Men y los mutantes. Esta película es el comienzo de eso”.