El debut de la selección argentina en los Juegos Olímpicos París 2024 fue un verdadero escándalo y tanto el DT Javier Mascherano como los jugadores del conjunto albiceleste no se callaron a la hora de opinar sobre el papelón que terminó en derrota. Además, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico, entre otros referentes, expresaron su bronca por los incidentes.



El entrenador del equipo fue el que arrojó la declaración más contundente de todas al finalizar el bochornoso encuentro que duró más de cuatro horas. "Es el circo más grande que vi en mi vida, no sé qué pasó. Estuvimos una hora y media en el vestuario aproximadamente, donde en ningún momento nos comentaron qué era lo que podía pasar", dijo el Jefecito, al tiempo que afirmó que "los de Marruecos tampoco querían seguir jugando".

"Es un papelón que paren el partido para jugar tres minutos, después de una hora y media. Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar", dijo el DT. Además, confesó que "ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaba el reloj, anillos y todo. No quisimos decir nada".

Por su parte, el capitán Nicolás Otamendi, uno de los tres mayores del elenco, coincidió con "Masche" al decir que "es un papelón histórico. Nunca pasó algo así. Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco". "Esperamos una hora y cuarenta pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Juegos Olímpicos", puntualizó.

El arquero Gerónimo Rulli, otro de los referentes del plantel que se sumó al equipo Sub 23, expresó en Instagram: "Gracias a todos por el aguante y los mensajes, no saben lo gratificante que es representar a nuestro país en una competencia como esta. Ya sabemos a dónde venimos y cómo nos van a tratar, pero no tengan dudas que vamos a hacer hasta lo imposible por llevar nuestra bandera a lo más alto nuevamente. TODOS JUNTOS!".

La bronca de Messi, De Paul y Tagliafico

"Insólito", describió Lionel Messi en una storie en su cuenta personal de Instagram, junto a un emoji con una cara sorprendida y un fondo totalmente negro.

Rodrigo De Paul también posteó una storie con una foto de algunos jugadores albicelestes y el mensaje: "Más que nunca con ustedes. Pueden contra todos".

Otro de los integrantes de la Scaloneta que habló fue Nicolás Tagliafico, quien utilizó su cuenta de X para publicar: "Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo".

