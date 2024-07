"No hay nada", dijeron a este diario desde Capital Humano. "Es todo una opereta", añadió David Adrián Martínez, a.k.a "el Dipy", cuando le preguntaron si le había ofrecido un contrato en el Estado. Esa era la versión oficial que, lamentablemente, no pudo hacer nada cuando salieron a la luz los documentos que dieron cuenta de que su designación como "asesor en bandas emergentes" de la Secretaría de Cultura era casi un hecho solo frenado por el propio Gobierno. Para más pruebas, también se conoció el CV que presentó el cantante popular y la Declaración Jurada que firmó para trabajar en el superministerio de Capital Humano.

Un contrato para el Dipy

La versión de la contratación se había expandido durante todo el martes, pero a la mañana del miércoles, "el Dipy" -un músico devenido en militante antiperonista- salió a desmentir aquella versión. "Nadie me consultó. No sé qué estará pasando, o qué habrán dicho", mencionó en una entrevista radial. En ese momento no se había filtrado el memo en el que Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, le expidió al Juan Facundo Etchenique -a cargo de la Coordinación Legal y Administrativa- para que Martínez sea designado en Capital Humano. La función que iba a cumplir -y que, en los papeles, ya cumplía desde el 1 de abril- era la de ser asesor "en banda emergentes". Todo esto mientras el Gobierno le da otro golpe al INCAA, al eliminar por decreto la cuota de pantalla para el cine argentino.

Martínez fue candidato de La Libertad Avanza en el partido de La Matanza, de donde es oriundo. Y si bien en la elección municipal no pudo vencer al PJ, el cantante mantuvo el alto perfil, producto de ir a cual programa de televisión lo inviten, pero, en especial, al cumplir con la cuota de tiempo en Twitter para que sea destacado por Javier Milei. Allí aprovecha para trollear a diputados nacionales, sindicalistas, dirigentes y cualquier otra persona que se defina como peronista.

Es una lástima que en las últimas horas no haya aparecido en su red social favorita para poder así ilustrar por qué es "una opereta" el ofrecimiento para trabajar en el Estado, en el que el propio Martínez accedió al firmar la DDJJ y adjuntar su CV. Ni tampoco el motivo por el cual su designación quedó frenada. La explicación que le dio el Gobierno a unos medios no lo deja bien parado: "El Dipy tiene malas carpetas", haciendo referencia a la denuncia por violencia de género por parte de una expareja suya.

Algunos datos personales fueron tachados por este diario