Este miércoles Leandro Paredes pasó por el programa Se extraña a la nona del canal de streaming Olga y contó la historia de cuando estuvo a punto de jugar en River. "Me encerré en mi pieza y me puse a llorar", confesó.

Leandro Paredes surgió en Boca y debutó en primera división en 2012. Luego pasó por Chievo Verona, Roma y Empoli en Italia, Zenit en Rusia, PSG en Francia y Juventus nuevamente en Italia. Hoy en día milita otra vez en Roma. El mediocampista fue pieza clave de la selección argentina campeona del Mundo y bicampeona de América.

Paredes casi jugó en River

Pero este martes en su paso por el programa Se extraña a la nona del canal de streaming Olga contó por primera vez que estuvo cerca de jugar en River, el clásico rival del club donde hizo las inferiores y del que es hincha.

“Voy a contar algo que quizás no conté nunca. Yo tenía 5 años y me vino a buscar River para ir al club. Mis viejos ya habían arreglado casi todo para que yo fuera jugador de River”, comenzó el relato.



“Yo volví de una cena y me encerré en mi pieza; me puse a llorar y vino mi hermana mayor y me preguntó qué me pasaba. Dije que nada, que nada, que nada. Y salió de la pieza y dijo ‘mi hermano no va a jugar en River’. Se dio cuenta de que yo no quería saber nada”, confesó.



Paredes cerró la historia con un desenlace que fue feliz para él. "A partir de ahí cambiaron todo y a los seis meses apareció Boca con que me quería llevar. Mi hermana también era fanática de Boca, entonces lo hizo un poco por ella también y un poco porque me había visto mal”, concluyó.

Paredes y la vuelta a Boca con Riquelme

Prácticamente no hay entrevista en la que Paredes no sea consultado acerca de un hipotético regreso a Boca. “Román me dijo que él no me va a llamar, que yo voy a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado estamos tranquilos”.

Incluso aseguró que le gustaría volver con Dybala: "Lo estoy volviendo loco a Paulo, lo quiero traer conmigo, pero se me va a hacer difícil. Él salió de Instituto y no sé si quiere volver a jugar a Argentina. Vimos juntos la final de la Libertadores en casa. Mi hijo se puso a llorar y le dije que se quede tranquilo que papá iba a volver con el tío Paulo. Se río", contó.

Seguí leyendo