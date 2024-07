El abogado laboralista Héctor Recalde afirmó que vivimos un "retroceso" en lo que se refiere a normativas laborales, como consecuencia del DNU y la Ley Bases promulgados por el Gobierno de Javier Milei.

Según circuló en diversas notas periodísticas, el ministro Federico Adolfo Sturzenegger tendría en carpeta una batería de medidas como la jornada laboral de doce horas, la suba de la edad jubilatoria a los 75 años y el sistema de vales, popularmente conocido como tickets canasta.



Si bien el ministro de Desregulación y Transformación del Estado lo desmintió mediante su cuenta oficial de la red social X, todavía queda la incertidumbre ante la batería de medidas regresivas que lleva implentada Javier Milei desde que asumió la presidencia.

"Es una especie de regresión que pensamos que habíamos superado definitivamente", sostuvo Recalde, en diálogo con la 750.

"Más allá de las desmentidas, hay que ver los hechos. Están buscando la deslaboralización de la normativa. Es una especie de volver a que las relaciones laborales se rijan por el Código Civil y Comercial, no por la Ley de Contratos de Trabajo o la Ley Sindical", explicó el abogado y exdiputado nacional.

Avances como la reducción de la jornada laboral, agregó Recalde, no pueden llevarse a cabo porque en Argentina "hay un poder silente que uno no ve", pero que "impide" cualquier cambio en favor de los trabajadores.



"Reducir la jornada de trabajo aumenta la productividad y reduce los accidentes laborales. Está demostrado científica y empíricamente", argumentó, consultado por esta iniciativa.

Por otra parte, la posibilidad de la vuelta de los ticket canasta representa para la sociedad argentina un regreso a una parte oscura de la década del 90, donde los trabajadores "no percibían los tickets durante licencias por enfermedad, por accidente, ni durante las vacaciones, no cobraban aguinaldo sobre tickets, y en caso de tener derecho a percibir una indemnización (ya sea por despido o por incapacidad), en su cálculo no se tomaba en consideración el valor de los tickets", enumeró Recalde.

"Además, su valor no se computaba tampoco para el pago de adicionales ni horas extraordinarias", agregó.

En 2015, fue el propio Héctor Recalde quien escribió en Página|12 una nota al respecto. Por entonces, junto a su hijo, el senador nacional Mariano Recalde, denunciaron coimas para cajonear el proyecto que habían presentado y que terminó de ponerle fin a los ticket canasta.

"Fue una historia penosa, porque a nadie le gusta que lo quieran sobornar. Cuando vinieron con eso, yo había propuesto también una salida gradual, que un porcentaje mínimo, por mes, se fuera incorporando de a poco al sueldo. Al no ser salario, no incidía en el aguinaldo, en las vacaciones, en la jubilación", recordó.

"El pueblo va a reaccionar. No se va a aguantar que sigan abusando del que trabaja. La casta verdadera es el laburante para Milei", sentenció.