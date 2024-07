“Necesitamos sumar un delantero”, reiteró Sebastián Méndez, entrenador de Newell’s. El reclamo del técnico es para encontrar un reemplazo a Juan Ignacio Ramírez, el único delantero de área que tiene Ñuls. Se negocia con Gustavo Bou, sin lugar en Talleres. El equipo hace fútbol en Bella Vista dado que mañana la Lepra visitará a San Lorenzo por la 8º fecha de Liga Profesional.

El libro de pases en el fútbol argentino cerrará a fin de agosto. A más de un mes, los leprosos están a la búsqueda de un delantero. “Estamos conformes con el plantel, quedó bien armado. Pero necesitamos tener un delantero más”, reconoció Méndez. La búsqueda de un goleador es para tener reemplazo de Ramírez. Más aún porque Guillermo May no será tenido en cuenta. Méndez incluyó en los dos primeros partidos de su ciclo a Jeremías Pérez Tica para sumar variante a la ofensiva. Pero el entrenador quiere un nueve con perfil goleador, que se desenvuelva en el área, que pueda pelear el puesto con Ramírez.

El elegido es Gustavo Bou, quien no tuvo continuidad en los últimos clubes que jugó. Su pase es de Talleres y su contrato es muy importante para el fútbol argentino. La dirigencia de Newell’s no tiene fondos para comprar su pase. Pero Bou quiere jugar y el interés de Newell’s por su pase lo llevó a negociar su rescisión de Córdoba. Si Bou se queda con el pase en su poder tiene muchas chances de venir al parque Independencia. La directiva rojinegra le hizo saber que no puede ofrecer un contrato por los números que tiene en Talleres. Por lo cual si prioriza lo deportivo por sobre lo económico, el ex Defensa y Justicia vestirá la rojinegra. Y con la llegada de un delantero los leprosos se retiran del mercado de pases como club comprador.

El equipo de Méndez hace fútbol esta mañana en Bella Vista. El entrenador no piensa en variantes para visitar mañana a las 17 a San Lorenzo. El técnico probará la alineación que empató con Independiente Rivadavia el pasado martes dado que el único posible titular que está ausente es Rodrigo Fernández Cedrés y el uruguayo no está disponible. El volante se recupera de un esguince de rodilla y es probable que tampoco pueda jugar el clásico de la 10º fecha en el Gigante.

Por lo cual las novedades ante San Lorenzo estarán en el banco de suplentes. El técnico recuperará a Ian Glavinovich, ausente en los dos primeros partidos del semestre por lesión. El zaguero central ya está recuperado pero no volverá al primer equipo en condición de titular. Su puesto hoy es de Saúl Salcedo, de buen debut el pasado martes. Mientras que Lucas Hoyos ya se recuperó de un desgarro pero para el técnico el arquero titular es Ramiro Macagno. El ex uno de Vélez permanecerá entre los relevos, situación que ya vivió en los primeros partidos que dirigió al equipo Mauricio Larriera y por esto es posible que sea negociado su pase en las próximas semanas.