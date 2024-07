En la misma semana que Ángel Di María rechazó volver a la ciudad a jugar en Rosario Central por razones de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación anunció que detuvo a quien considera el autor intelectual de las amenazas de la que el campeón del mundo de fútbol fue víctima en marzo pasado.

Dos hombres fueron detenidos y serán imputados por intimidación pública y amenazas al futbolista Ángel Di María, cometidas en marzo pasado. El arresto de Alejandro Nicolás F. y Sergio “Bebe" D. V., en la zona sudoeste, derivó luego en siete allanamientos realizados en Rosario, Álvarez y Piñero. La medida tuvo que ver con la pata instigadora del hecho. “La persona que tenemos identificada como autora intelectual de las amenazas a Di María está detenida”, sostuvo el fiscal regional interventor, Matías Merlo, sobre el resultado del procedimiento. Por su parte, el fiscal Pablo Socca, a cargo de la investigación, consultado sobre si los detenidos pertenecen a la barra brava de Newell’s Old Boys, indicó: “Tenemos comprobado que son hinchas de ese club, que van a la cancha, pero la hipótesis de que pertenezcan a la barra la vamos a investigar”.

La causa que arrojó novedades con el operativo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) tiene que ver con la causa que investiga las amenazas cometidas en marzo pasado en el country Funes Hills Miraflores, cuando se dejó un mensaje amenazante contra el futbolista.

El procedimiento en el que fueron detenidos los dos hombres de 30 y 43 años, se realizó en la vía pública y derivó en una serie de allanamientos, en los que fueron demoradas, y luego liberadas, otras dos personas, se secuestraron unos 18 millones de pesos y 8 teléfonos celulares que serán peritados.

“Se llega a los detenidos a través de una investigación del fiscal Socca, junto con la PDI, en virtud de que se pudo establecer que había una orden dada para hacer esta amenaza. Y se realizaron diferentes tareas investigativas a los fines de detectar quiénes eran las personas que habían enviado esta orden”. Merlo resaltó que “lo importante es que la persona que consideramos que era el autor intelectual, está detenido, producto de un trabajo realizado entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad, y también porque nos faltaba una pata que era el instigador. Hoy consideramos que tenemos elementos suficientes para llevarlo a audiencia imputativa y lograr una medida cautelar”, dijo sobre lo que se profundizará en los próximos días en la audiencia imputativa.

Por su parte el fiscal Socca, recordó: "Cuando se produjo el atentado detuvimos a los pocos días a dos personas que iban en el Megane, que cometieron el hecho -en relación a los imputados en abril, que están en prisión preventiva-. Al momento de la detención se les secuestraron celulares y de las pericias surgió evidencia que indicaba respecto de uno de ellos que había cometido el hecho a pedido de una tercera persona, que ahora fue detenida y llevaremos a audiencia”.

Al mismo tiempo, señaló: “Barajamos varias hipótesis en función de cómo se produjo, los medios que se utilizaron, el mensaje que se dejó. Son varias las posibilidades. Usamos la figura de ‘intimidación pública’ porque, en ese momento el contexto era que se sucedían todos los días muchísimos carteles y balaceras con amenazas y que el cartel incluía la mención al gobernador Maximiliano Pullaro. Por eso, una de las hipótesis era respecto a generar un reclamo por el endurecimiento de las condiciones de detención que sufría la mayoría de los presos de alto perfil. Sigue siendo una de las hipótesis, pero no descartamos que venga por otro lado o haya una multiplicidad de objetivos”. Y agregó: “No creemos que la intención sea concretar un daño contra él, sino utilizar su fama con otros objetivos”.

Al ser consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que los detenidos pertenezcan a la barra brava del club Newell’s Old Boys, respondió: “Tenemos comprobado que son hinchas de ese club, que van a la cancha, pero la hipótesis de que pertenezcan a la barra la vamos a investigar. No lo tenemos comprobado, pero es una de las posibilidades”. Y ante la pregunta de si "en los teléfonos (peritados) figura alguien de la actual comisión directiva del club", respondió que "no figura ninguna"; y que “la hipótesis de que (los detenidos) pertenezcan quizás, o no, a la barra es algo que vamos a tratar de profundizar”. También contestó la pregunta en relación a una de las personas demoradas, y luego liberada, madre de los hijos de uno de los detenidos. "Esta mujer no está vinculada a la investigación", aclaró sobre los lugares a los que llegaron los procedimientos para dar con los detenidos.

En tanto, el fiscal regional mencionó que se investiga si éstos están vinculados al tráfico de estupefacientes, y que profundizarán si hay relación dos hombres arrestados el miércoles por la tarde noche cuando, al cabo de tareas de inteligencia en diferentes zonas, se interceptó un Audi en Bulevar Seguí al 5300. Esa medida derivó en los allanamientos de inmuebles de Alem al 1300, bulevar Seguí al 5700, Teniente Agneta al 3300, bulevar Seguí al 5400, Sarmiento al 1400. Además de Belgrano al 100, de Piñero, y Suipacha al 1100, de Álvarez.