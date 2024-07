Una vez más, aunque con un enojo creciente, el senador provincial por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva, reclamó por el mal estado de la ruta nacional 51, el camino de la minería del litio, y que es parte del circuito turístico, tan importante también para la economía salteña.

Esta vez, además del ya consabido pedido a legisladoras y legisladores nacionales para que gestionen que la obra de pavimentación de esta ruta se lleve a cabo cuanto antes, el senador cuestionó al gobierno nacional por no destinar fondos para llevar a cabo estos trabajos y ni siquiera para hacer tareas de mantenimiento de esta vía.

En la sesión de ayer del Senado de Salta, Salva empezó destacando que la buena noticia de que en estas vacaciones de invierno la zona de San Antonio de los Cobres y la Puna salteña en general recibieron mucho turismo, se vio opacada porque “lamentablemente, el estado de las rutas” provocó “varios accidentes”.

En el mismo sentido repasó que viene manifestándose sobre esta cuestión desde su banca, y que sabe "que se trabaja", pero "las rutas siguen siendo un gran problema en nuestra zona, más aún cuando hablamos de turismo, de minería”. Enseguida hizo una aclaración: diferenció la gestión provincial de la nacional. “Las rutas provinciales, sé que el gobierno, que Vialidad de la provincia, hacen un gran esfuerzo y están en mejores condiciones que las rutas nacionales. El problema son las rutas nacionales y especialmente la ruta nacional 51”, insistió.

Salva participó anteayer en San Antonio de los Cobres de la audiencia pública convocada por Vialidad Nacional para debatir la obra de pavimentación de esta ruta, en en el tramo 3, de Chorrillos al Alto Chorrillo. "Se hizo la audiencia pública pero (la obra) no tiene financiamiento, todavía el financiamiento no está. Entonces era como un circo que se hizo en San Antonio y la verdad el estado (de esta ruta) es gravísimo", cuestionó el legislador.

Entonces reiteró el pedido a las legisladoras y legisladores nacionales por Salta, "y hasta al señor presidente de la Nación, porque son rutas nacionales", agregó. En el mismo sentido, recordó que la gestión de La Libertad Avanza afirmaba que no podía realizar obras porque no se aprobaba la Ley Bases, como ya se aprobó, "¿será que vamos a tener financiamiento para esta ruta?”, inquirió. "Yo creo que en esto también el Estado nacional, nuestro presidente (Javier Milei), tiene que empezar a tomar cartas en el asunto", reclamó. Y ratificó: "la ruta del turismo, la ruta de la producción, la ruta de la minería, hoy por hoy es un gran desastre”.

Salva contó que ayer mismo se reunieron con el director del V Distrito de Vialidad Nacional, “pero no encontramos respuestas porque justamente no tienen los recursos. Tendrá que ver el ministro (de Economía de la Nación, Luis) Caputo, porque a su Ministerio pertenece Vialidad Nacional. Si no tiene los recursos cómo vamos a poder seguir manteniendo esta ruta. Ni el mantenimiento se hace”, cuestionó.

“Por eso quiero manifestar mi repudio, ya el malestar, al gobierno de la Nación, porque creo que no se están haciendo las cosas en rutas tan importantes para toda la producción, para todo el futuro del que venimos hablando”, sostuvo antes de afirmar que expresa la voz de “todos los vecinos de la Puna, porque cada vez que venimos a la ciudad sufrimos enormemente y cada vez más, porque con el gran tránsito que hay, el poco asfalto que tenemos se está destruyendo”.