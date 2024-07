El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (Enresp) y el Consejo de Usuarios interpondrán un amparo en la Justicia Federal cuestionando los mecanismos de inscripción para el acceso a los subsidios de la energía eléctrica y gas que la Nación habilitó hasta el 4 de agosto, en el marco de la reestructuración del esquema de subsidios dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación.

Esta Secretaría estableció un período de transición de un régimen general a otro focalizado. Para ello creó un nuevo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que consiste en la inscripción online para la adhesión al régimen de segmentación de tarifas, y que otorga subsidios en los servicios de electricidad y gas para hogares de ingresos medios y bajos. El ENRESP consideró que se trata de otra medida nacional que ataca a los sectores vulnerables y de clase media del país.

El presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, adelantó a Salta/12 que entre hoy el lunes próximo se presentará un amparo pidiendo a la Justicia Federal que los registros de inscripción se mantengan abiertos y no tenga una fecha de límite de cierre. Saravia dijo que en cualquier momento "puede cambiar la realidad de una familia", y "va a necesitar más o menos ayuda del Estado".

En una segunda instancia, también se pedirá que se habiliten más vías de acceso para el registro, dado que actualmente el único modo de inscripción es de manera virtual. "En Buenos Aires o en CABA, puede ser que todos tengan (acceso a Internet), pero en Salta eso no pasa". En la provincia "hay un 46%, según datos del ENACOM, que no tiene conectividad fija", afirmó.

Si bien la inscripción para acceder a los subsidios se inició el 4 de junio, el funcionario cuestionó que la única vía para hacerlo sea la virtual. Contó que en la oficina del Ente brindan asesoramiento diario para esta inscripción, y atienden un promedio de 400 a 500 personas por día.



Añadió que en el amparo también se solicitará la implementación de campañas de concientización sobre el uso racional de la energía eléctrica en los hogares. Insistió en que mientras se desarrollan estas campañas se deben suspender los plazos de inscripción dispuestos por ala Nación "porque esto lo tendrían que haber hecho antes", y no se efectivizó, criticó.

Saravia subrayó que se decidió recurrir a la justicia después de agotar las vías administrativas. Dijo que desde hace un año y medio piden la aplicación del soporte papel en la inscripción en los registros, pero "no nos dejan". "Pedimos que contemplen la situación particular de Salta, pero no lo han querido hacer", cuestionó.

Para el funcionario, el hecho de que no se permita otra vía de registro tiene la "intencionalidad de que la gente no llegue a acceder al beneficio". Manifestó que esto imposibilita el acceso a determinados derechos básicos, ya que el gobierno nacional hoy está priorizando solamente las obligaciones e imposiciones al usuario del servicio.

El amparo se presentará de manera conjunta con el Consejo de Usuarios, que actúa desde 2020 en la provincia, y está conformado por representantes de las asociaciones de usuarios, como Codelco, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, la Defensoría del Pueblo de Servicios, y las distintas Secretaría o Subsecretarías de Defensa del Consumidor de los municipios.



Si bien el ENRESP no tiene bajo su órbita la regulación y control del servicio del gas, su presidente contó que de igual manera ayudó a usuarios y usuarias a inscribirse en el RASE, y destacó que a 9 de cada 10 usuarios se les aumentó el costo del servicio. Mientras que en lo referido a la energía eléctrica, las subas fueron superiores al 250%. "En lo que va del año es muy fuerte (el incremento) y hoy creo que hay claridad de que las provincias no son las que están aumentando de esta manera, ya que es la Nación quien tiene responsabilidad plena sobre el gas y una responsabilidad por el componente de abastecimiento en las facturas del servicio de energía eléctrica de todo el país", explicó.

Detalló que la Nación aplicó fuertes subas a la luz porque aumentó indiscriminadamentte el componente de abastecimiento. "Y va a seguir aumentando", advirtió. Recordó que el gobierno provincial decidió el congelamiento de precios de las tarifas desde abril y por 120 días, mientras que el gobierno nacional ha implementado aumentos significativos en trimestres anteriores.

Sólo un 17% de inscriptos

De acuerdo a lo establecido por la Nación, aquellos hogares cuyos ingresos no superen $3.056.091 mensuales pueden solicitar los subsidios, con un umbral de $3.728.431 para zonas frías del país. El esquema de segmentación tarifaria actual categoriza a los usuarios en tres niveles: ingresos altos (N1), ingresos medios (N3), e ingresos bajos (N2). Los usuarios de ingresos altos van a pagar el 100% del costo de la electricidad. Mientras que los de ingresos bajos y los de ingresos medios tendrán una bonificación del 71,9% y del 55,9% sobre ese precio en la factura, respectivamente.

Sin embargo, Saravia interpreta que la intención del gobierno nacional es "ir quitando progresivamente el subsidio al grupo de ingresos bajos", y el de ingresos medios.

De acuerdo al registro de inscripciones que está llevando adelante el Ente Regulador, aproximadamente el 17%, 365.000 usuarios, se han inscrito en el RASE. Este bajo porcentaje motiva que el organismo continúe realizando campañas para informar a las personas de bajos ingresos que deben inscribirse antes del 4 de agosto para evitar aumentos significativos en la factura de energía.

"Si una persona que figura con bajos ingresos no se inscribe (en el Registro) va a pasar a pagar la tarifa más cara, entonces lo que es importante es que hasta el 4 de agosto se realice este trámite", insistió el funcionario. Sin embargo, dijo que es necesario reconocer que existe una brecha digital importante en el resto de las jurisdicciones en comparación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Entendemos que hay gente que va a quedar sin la posibilidad de inscribirse", remarcó.

Reunión con senadores de Salta.

Saravia estuvo ayer en la Cámara de Senadores de Salta para articular acciones que tiendan a agilizar la inscripción de usuarios de toda la provincia. En el encuentro se resolvió articular acciones con los equipos de trabajo de cada senador senadora en todos los departamentos a los fines de ayudar con el trámite, que demanda una media de diez minutos.

En tanto, el Senado solicitó a los legisladores nacionales por Salta que gestionen ante la Secretaría de Energía de la Nación el acceso irrestricto y permanente al registro de subsidios, la habilitación de otras vías de acceso por la inmensa brecha digital que padece el interior del país y el inicio de una campaña de difusión.

Para saber si un domicilio es beneficiario de un subsidio en la tarifa de electricidad, se debe ingresar a la web oficial del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) y completar un formulario online. En este se debe indicar el número de cuenta de Edenor o de Edesur, según corresponda. En tanto, para ver si cuenta con subsidio en la tarifa de gas, el consumidor debe dirigirse al sitio oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ir a la sección Regímenes de Beneficios, luego clickear Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) e ingresar la empresa prestadora del servicio de gas y el número de usuario, cliente, cuenta, servicio o suministro.