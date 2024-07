En la previa al discurso de Javier Milei en la muestra de la Rural, una importante dirigenta del sector salió a cuestionar con fuerza el enfoque el Gobierno tiene para con el sector. La referencia es para la titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, que consideró que el Gobierno no cumple con un campo que "está bancando" y, en paralelo, deslizó que sin devaluación no habrá venta de los granos pendientes.

En una entrevista periodística con un programa del sector, Aramendi, que es la primera mujer en presidir una Sociedad Rural, expresó que "el gobierno no se hizo eco del campo, hay gran malestar de los productores".

Consultada sobre cómo ve el sector el devenir político del gobierno de Milei, Aramendi agregó que "la expectativa del productor con el Gobierno no está intacta". Y fue un paso más allá cuando se refirió a las razones del malestar.

"Todos votamos un cambio, tenemos fe en el cambio, pero todo pasa por el bolsillo del ciudadano, del productor. Perdón que lo diga, es ver para creer", expresó la dirigenta, oriunda de Villa Cañas, Santa Fe. Vale decir que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo esta semana un encuentro con el campo, en el que negó una corrección del tipo de cambio, que es lo que pide el agro, y también que vaya a haber, en el corto plazo, una baja de retenciones a las exportaciones. Tanto es así que la titular de la SRA de Rosario fue dura en la crítica a la política de tributos actual, donde no ve un cambio.

"Cuando ves que los recursos quedan en vos y no te los sacan a nivel impositivo y de forma de confiscación automática, vos ahí crees. El Gobierno no se ha hecho eco del campo, y sin embargo estamos sosteniendo la situación", concluyó. No es la primera vez que Aramendi, que fue muy crítica del kirchnerismo y de las medidas de Sergio Massa, se expresa de manera crítica con el Gobierno de Milei.

Historial de críticas

“Un país votó un cambio y vamos en demasiada cámara lenta. Todavía estamos esperando que el 30 de junio se termine el tiempo de esta resolución del Banco Central, que hace que todavía los que tienen soja no puedan acceder a créditos. Falta señales en cosas extremadamente sencillas. Esta resolución debió ser derogada de cuajo. Estamos enfrentando la campaña fina, la siembra de trigo y hace un mes atrás la rentabilidad para la producción era completamente negativa. Ahora las condiciones se están dando mejor, pero nada más que por una suba de precios”, dijo Aramendi hace unas semanas, en diálogo con el portal Bichos de Campo.



En ese mismo medio, afirmó que "el presidente está muy enfocado en lo financiero para acomodar la macro y que el resto se acomode. Pero el privado necesita del gobierno porque es el que determina los impuestos, las tasas y las condiciones en la que pactamos. Entonces, no depende solo del privado, de cómo se acomode a la ecuación. Necesitamos que se genere una baja en los impuestos y en los costos”.