Ebon Moss-Bachrach es el agente del caos de El Oso. En el drama de Disney+, ambientado en una cocina de Chicago que hierve en llamas y chorrea sudor, interpreta a Richie, el "primo" del jefe de cocina Carmy (Jeremy Allen White). El grito de "¡¡¡Primo!!!" se ha convertido en sinónimo del personaje de Moss-Bachrach, un apodo que grita sobre vieiras chisporroteantes y gelatinas de ciruela perfectas. Richie es un tipo que trabaja sus turnos con las venas saliéndole del cuello, las cejas anudadas por la frustración; todo a todo volumen, sin filtro. Pero el propio actor es un marcado contraste: amable, rápido para reírse y selectivo con lo que dice.

"Por suerte para mi mujer y mis hijos, no soy muy de reventar venas", dice riendo entre dientes. "Interpretar a Richie me da una buena oportunidad para desahogarme y vivir de una manera que está fuera de la sociedad educada. En mi vida personal, me preocupa mucho más cuidar de la gente que me rodea". El actor de 47 años, que también ha participado en éxitos televisivos como la serie jurídica Damages y el drama millennial Girls, o la película biográfica de Elizabeth Holmes The Dropout, habla por teléfono desde su casa de Brooklyn. Habla aún más bajo que de costumbre; parte del polen que recorre la ciudad se ha alojado en la parte posterior de su garganta. Mientras conversa, carraspea y se disculpa. Su cámara está apagada, así que no se pueden ver sus ojos azules como carámbanos, pero me dice que está hablando desde su dormitorio. "Hay cuadros, libros, un montón de ropa en la silla... Estás esquivando una bala de ver el estado en que está".

Es probable que también haya un Emmy escondido por ahí. Moss-Bachrach ganó el primero a principios de año por interpretar a Richie, en una noche en la que El Oso se llevó seis premios. Cuando el programa ganó el premio a la mejor serie de comedia, hacia el final de la ceremonia, Moss-Bachrach estaba tan emocionado que, durante el discurso de su coprotagonista Matty Matheson en el escenario, le agarró por las mejillas y le plantó un apasionado beso de ocho segundos en los labios. Moss-Bachrach recuerda el momento con cariño. "Es un amigo muy querido y, ya sabes cómo es, tiene una cara increíblemente besable. Y también es muy digresivo, puede seguir y seguir. Así que él se tomó un respiro y yo aproveché el momento y seguí a mi corazón", dice. "Fue una noche preciosa para nosotros. No me juego mucho en estos premios, pero ese tipo de celebraciones puras y emotivas son raras".

Poca gente podría haber predicho que una serie gritona -y sinceramente bastante estresante-, ambientada en un restaurante de bocadillos en decadencia, con un reparto de relativos desconocidos, tendría tanto éxito. Pero la crítica la adoró. La primera temporada de 2022 recibió críticas de cinco estrellas, y The Independent la calificó de «electrizante». A los espectadores también les encantó. Se han obsesionado especialmente con Allen White, que ha sido anunciado como el «novio roedor sexy» de Internet por su aparente parecido con Remy, de Ratatouille. Pero Moss-Bachrach, más felino que roedor, es el verdadero protagonista.

Richie es audaz y descarado, pero también tiene una ingenuidad infantil y un anhelo de pertenencia; Moss-Bachrach consigue el equilibrio. Y se mueve cómodamente entre los frenéticos estados de energía de Richie y los ocasionales momentos de serenidad. En la segunda temporada, el restaurante del centro de la serie, The Beef, se convirtió en un establecimiento de alta cocina llamado The Bear. Un hermoso episodio, "Forks", se centró en la graduación de Richie de los joggings a los trajes; una tranquila escena de él pelando hongos con el famoso chef de Olivia Colman fue extrañamente penetrante. En el reencuentro con la pandilla en la tercera temporada, esa atmósfera de calma se ha evaporado, y Richie y Carmy se lanzan directamente a un duelo de "fuck you", "get fucked" y otras variaciones sobre el tema. Las nuevas directrices de Carmy para El Oso son, según Richie, "jodidamente dementes". En medio de la pareja enfrentada, intentando mantener la paz, está la mano derecha de Carmy, Sydney (Ayo Edebiri).

El rodaje de la serie es intenso."El nivel de confianza que tenés que tener con tus compañeros de escena es muy alto", dice Moss-Bachrach. "Y es realmente emocionante. Incluso antes de llegar a cualquier vulnerabilidad emocional, está el mundo físico de los cuchillos, cuchillos muy afilados con los que la gente está cortando, y llamas vivas y agua hirviendo. Tengo que confiar en que Ayo no me va a clavar el cuchillo".

Aunque Moss-Bachrach tiene un temperamento diferente al de Richie, comparten los mismos valores. Richie tiene una hija de unos 10 años; Moss-Bachrach tiene dos hijas adolescentes con su mujer, la fotógrafa ucraniana Yelena Yemchuk. "No es por alardear, pero Richie y yo compartimos la misma devoción por nuestros hijos", dice. En "Forks", Richie aprende a amar a Taylor Swift porque su hija es una Swiftie entregada. ¿Ha conocido alguna vez a la superestrella? "No, nunca. Parece encantadora. Esas pulseras de la amistad que llevan sus fans son muy lindas". Eso es todo lo que dice sobre Swift, y tampoco le gusta hablar de su posible impacto en las elecciones estadounidenses ni de cierto aspirante republicano. "No me gusta hablar de él", dice. Eso sí, añade que la idea de que los estadounidenses emigren para evitar a Donald Trump no tiene sentido para él. "Con las políticas climáticas irresponsables en todo el mundo, no hay ningún lugar al que realmente puedas ir. Abandonar el país es algo así como meter un dedo en una presa defectuosa".

El actor se muestra más abierto a la hora de hablar de un tema que le preocupa tanto a él como a Richie: el aburguesamiento. En El oso, Richie se siente desconsolado al ver cómo Chicago cambia a su alrededor. Moss-Bachrach piensa lo mismo de Nueva York. "Vivo en una ciudad que se reinventa cada minuto", dice. "Lloro por todas las cosas que se van. Me gustan las cosas antiguas: me gustan los viejos carteles de neón y los restaurantes que llevan mucho tiempo". Al igual que Richie, le molesta la afluencia de "cadenas millennials, de escuela de negocios, que son antisépticas, carentes de humanidad y completamente desalmadas". "Estoy totalmente de acuerdo con él", dice Moss-Bachrach. "Entiendo que las cosas van a ir y venir, es la naturaleza de la vida, pero sí creo que a esta idea de lo que llamamos progreso le vendría bien un poco más de revisión". Tampoco es un gran aficionado a la buena mesa. "No me gustan los restaurantes Michelin", dice, y admite que prefiere no pasarse horas degustando un menú de siete platos. "Me pongo nervioso. Me entra ansiedad de restaurante a las dos horas. Tengo que irme".

Nacido en Nueva York pero criado en la zona rural de Massachusetts, Moss-Bachrach describe su infancia como "bucólica", "dulce" y llena de libros. Su padre fundó una escuela de música comunitaria y su madre trabajaba para la iniciativa de mentores juveniles Big Brothers Big Sisters. Pasaba el tiempo perdiéndose en juegos de fantasía en el bosque, montando en bicicleta y tocando el piano. En la adolescencia formó con sus amigos una banda de jazz. "La energía y el entusiasmo que me transmitía aquello es lo que me llevó a hacer obras de teatro, programas de televisión y películas", dice.

Mientras estudiaba Inglés y Música en la Universidad de Columbia, tomó clases de interpretación por curiosidad. Cuando se licenció, ya tenía agente. Desde entonces no ha dejado de trabajar y se enorgullece de no haberse encasillado nunca: "Lo más copado que he conseguido es no estancarme en interpretar a un tipo de persona durante mucho tiempo... Tengo un alma inquieta". Sus comienzos fueron auspiciosos. Su primera obra de teatro fue Cuando hablan de Rita, dirigida por Horton Foote, ganador del Pulitzer. Su primer papel en la pantalla fue en la película de suspense Murder in a Small Town (1999), junto a la leyenda de Hollywood Gene Wilder. Un par de años más tarde tuvo un pequeño papel como "Frederick el botones" en la película de Wes Anderson de 2001 Los excéntricos Tenenbaum, y un papel como el primo de Kirsten Dunst en La sonrisa de Mona Lisa (2003), antes de que su verdadero salto a la fama llegara en 2014, cuando tenía 37 años, en el estudio seminal de Lena Dunham sobre la vida neoyorquina milénica, Girls.

La serie, que duró seis temporadas de 2012 a 2017, fue pionera en su descripción de la feminidad. Mostraba a mujeres que trabajaban en los Estados Unidos posteriores a la recesión, que luchaban contra el trastorno obsesivo-compulsivo, que hablaban sobre el aborto, que experimentaban problemas de consentimiento y agresiones sexuales, que se enamoraban y forjaban -y rompían- amistades. Incluso en el personaje de Moss-Bachrach, Desi, se adelantó a su tiempo en la representación de un «buen chico» que en realidad resulta ser tóxico y manipulador. Pero en los últimos años, Girls ha sido condenada por "blanquear Nueva York", y Dunham se ha convertido en un pararrayos de críticas por sus comentarios sobre todo, desde la raza a la imagen corporal.

¿Tiene Moss-Bachrach sentimientos complicados sobre Girls cuando piensa en ella? Responde con diplomacia. "Era una serie importante", dice. "Era tan confesional, honesta y fea que abrió la puerta a muchas otras". Cree que el panorama de la televisión narrativa "no tendría el aspecto que tiene" sin ella. "Eso es en lo que pienso cuando pienso en Girls", dice, sin querer insistir en el complejo legado de la serie.

"Cuando empecé a actuar, la televisión era un lugar muy aburrido. Esto es simplificar demasiado, pero había un paradigma de actores que vivían en Nueva York y estaban interesados en hacer teatro y películas independientes, y actores en Los Ángeles que tenían éxito económico y estaban en la televisión. Hacían procedimentales, programas médicos y comedias multicámara", explica. "Pero Girls abrió la mente de la gente. Podemos hacer algo interesante, personal y raro, y la gente lo verá".



Se divirtió mucho interpretando a Desi, el desastroso novio de la muy nerviosa Marnie de Allison Williams. En la serie, la pareja también formaba un dúo musical, con letras dolorosamente descojonantes como "me encontrarás en un bar oscuro, donde no haya gringos" en la canción "Oaxaca". Moss-Bachrach se ríe al recordarlo. "Jack Antonoff [que entonces salía con Dunham] escribió algunas de esas canciones. Sé que obviamente eran tontas y pretendían ser una broma, pero lo pasé muy bien grabándolas. Son tan sinceras que creo que acabamos siendo tan cínicos la mayor parte del tiempo, y lo entiendo, pero es agradable dejar todo eso a un lado y cantar en voz alta desde el corazón sin ser autocrítico. Es agradable caminar con esos zapatos durante un tiempo. No me permito vivir así demasiado. Tengo un pequeño crítico susurrándome al oído la mayor parte del tiempo".

Sin embargo, en los años transcurridos desde que interpretó a Desi, ha empezado a ver con más claridad la oscuridad y la duplicidad del personaje. "A la gente le conviene ser amable hasta que las cosas empiezan a no ir como ella quiere. La gente puede cambiar un poco, ¿sabés?", dice. "Desi tenía una armadura muy meditada, y era un tipo de hombre conscientemente armado y curado de una forma que resultaba casi amenazadora: poco sincera y mezquina y aterradora".

Hoy sorprende lo poco que parece haber cambiado Moss-Bachrach desde que hacía Girls. Parece inmune al envejecimiento, como el siempre joven Paul Rudd. "Sí, sigo el régimen de hidratación nocturna de Paul Rudd", ríe el actor. "No, pero creo que una vida en algo que te gusta puede mantenerte joven". Para demostrar su punto de vista, cuenta una anécdota sobre salir con las entonces septuagenarias Eileen Atkins y Vanessa Redgrave cuando protagonizó con ellas la película Evening en 2007. "Todos los días, después del trabajo, nos reuníamos en el restaurante del hotel y nos tomábamos un martini y fumábamos un cigarrillo", recuerda. "Era muy divertido estar cerca de estas dos leyendas que en realidad sólo se comportaban como un par de adolescentes".

Otra clave de su juventud podría ser sus frecuentes y tonificantes chapuzones en el océano, y el pilates que ha empezado a hacer para prepararse para su papel del sólido superhéroe La Cosa en Los cuatro fantásticos. "Estoy dando pequeños pasos y me siento muy bien", dice. "Mido como 1,90 y hace dos días me toqué los dedos de los pies por primera vez en mi vida". Un gran avance en Girls, un Emmy por El Oso, un papel en Marvel, tocarse los dedos de los pies... No se puede decir que no sea versátil.