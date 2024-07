Más de 180 mil personas fueron desplazadas en cuatro días de combates alrededor de Jan Yunis, ciudad del sur de la franja de Gaza, indicó el viernes Naciones Unidas, luego de una operación del Ejército israelí para sacar de allí cuerpos de rehenes. A través de un comunicado, las tropas de Israel dijeron haber matado al menos a un centenar de milicianos desde el lanzamiento de su nueva ofensiva contra el este de Jan Yunis, sin que exstan todavía novedades sobre un posible pacto de tregua.



"Hasta desmantelar el último batallón"

Unos 182 mil palestinos fueron forzados a abandonar el centro y el este de Jan Yunis desde el lunes, cuando se registró "el aumento de las hostilidades", declaró la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en un comunicado. La OCHA agregó que "centenares de personas siguen bloqueadas en el este" de esta ciudad ubicada al sur de Gaza.

Las tropas israelíes abandonaron Jan Yunis el pasado mes de abril asegurando que habían logrado todos sus "objetivos militares". Ahora justificaron su retorno bajo la tesis de que Hamas dispara proyectiles desde ese punto. Desde entonces más de 129 palestinos, entre ellos mujeres y niños, murieron en esta operación israelí que también dejó más de 400 de ellos heridos y obligó a miles de palestinos a desplazarse a la zona humanitaria de Mawasi, cuyo perímetro cada vez es más reducido.

La situación de los hospitales de la zona es crítica. El Nasser, el más importante, está al borde del colapso ante la elevada cifra de muertos y el goteo de heridos que no cesa. El jueves por la tarde el Ejército informó que los cinco cadáveres de los rehenes que fueron recuperados se encontraban en la parte que había sido excluida de la zona humanitaria de Mawasi.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, aseguró a a los soldados desplegados en el sur: "Trajimos a cinco rehenes que de otro modo no podríamos garantizar que alguna vez hubiésemos recuperado. No cederemos contra Hamas hasta que recuperemos a todos los rehenes. No cederemos contra Hamas hasta que desmantelemos el último batallón".

Los medios palestinos apuntan a que todavía quedan gazatíes por evacuar y que llevan cinco días atrapados en Jan Yunis, sin comida ni agua. Los equipos de emergencia y rescate informaron del rescate de los cuerpos de seis civiles entre los escombros en la calle Salahuddin, al este. La cadena de noticias Al Jazeera reportó este viernes que los nuevos ataques aéreos israelíes contra esta ciudad sureña mataron a 18 personas.

En Rafah, de donde huyeron los gazatíes hace más de dos meses a Jan Yunis, parte de los combates se centran en el barrio de Tal Al Sultan, donde el Ejército israelí dice que en el último día mataron a varios combatientes y que hallaron "nuevos pozos de túneles y armas, incluidos lanzacohetes de largo alcance y explosivos".



Miedo a un brote de polio

El comisionado de la agencia de la ONU para los Refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, expresó este viernes su preocupación tras la detección de polio tipo 2 en diferentes partes de Gaza, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Este es otro avance importante en el interminable viaje de la miseria. La polio surge debido a un sistema de salud en ruinas, falta de agua potable y material de higiene, refugios abarrotados y saneamiento muy deficiente", escribió Lazzarini en su cuenta de X.



Para este funcionario de la ONU solo "un alto el fuego y un aumento del flujo de vacunas" podrán frenar un brote de polio. En casi diez meses de guerra, los ataques israelíes por tierra, mar y aire contra una Franja de Gaza devastada dejan ya más de 39 mil muertos, la mayoría mujeres y niños, y más de 90 mil heridos, además de miles de personas desaparecidas que siguen bajo los escombros. El ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel provocó la muerte de 1.197 personas en Israel, la mayoría civiles, según un recuento de la agencia AFP basado en cifras oficiales israelíes.

"La guerra no terminará, señora candidata"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraconservador Itamar Ben Gvir, le respondió a la vicepresidenta de Estados Unidos y futura candidata demócrata, Kamala Harris, luego de que esta pidiera el fin de la guerra en Gaza en una reunión que mantuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Washington. "La guerra no terminará, señora candidata", fue el escueto mensaje de Ben Gvir en su cuenta de X.

Al final del encuentro con Netanyahu en Washington, Harris declaró ante la prensa: "Acabo de decirle al primer ministro que es hora de que se cierre el acuerdo. Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y anhelan la paz, los veo y los escucho. Hagamos el acuerdo para conseguir un alto el fuego y poner fin a la guerra". El sector más ultra del Ejecutivo israelí se apuró en repudiar estas palabras de Harris que optó por un discurso levemente alejado de la línea del presidente, Joe Biden, en el que buscaba mostrar una mayor empatía hacia el sufrimiento del pueblo palestino.

Otro de los ministros más radicales de Israel, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró en su cuenta en X: "Harris reveló al mundo lo que he estado diciendo durante semanas. El acuerdo implica en realidad rendirse a Sinwar, un fin de guerra que permitiría a Hamas recuperarse y un abandono de los rehenes retenidos. ¡No podemos caer en esa trampa!". Los partidos de extrema derecha que conforman el gobierno de Netanyahu amenazan con abandonar la coalición si finalmente el mandatario israelí firma un acuerdo de tregua con el grupo palestino.

Hamas, mientras tanto, definió a las declaraciones de Kamala Harris como "una mentira estadounidense renovada", y le recordó a la vicepresidenta que podrían haber frenado la ofensiva israelí con la suspensión de su apoyo militar al Estado hebreo. "La administración estadounidense debe trabajar para detener la guerra de genocidio, sabiendo que Netanyahu fue quien interrumpió repetidamente el acuerdo, y debe ser presionada y obligada a detener la guerra brutal contra nuestro pueblo indefenso", indicó la milicia palestina en un comunicado.