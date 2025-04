En Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, dos jóvenes trabajadoras de una playa de estacionamiento encontraron un bolso que contenía 18 millones de pesos y decidieron devolvérselo a su dueño. El hombre, agradecido por el gesto, les regaló un bombón de chocolate a cada una.

El hecho tuvo lugar en un estacionamiento de un supermercado, donde las mujeres encontraron el bolso en un auto estacionado. Al entender la situación comenzaron a buscar al dueño.

Julia Rojkyn, una de las protagonistas de lo sucedido, habló con medios locales, narró la situación: “vino un cliente, estacionó el auto, retiró el ticket y se fue. Dimos una vuelta para ver si estaba todo en orden y encontramos arriba del auto un maletín. Cuando lo abrimos, vimos que había mucho dinero. Llamamos a la Policía y poco después aparece el hombre, muy movilizado, buscándolo".

Antes de su llegada las trabajadoras habían buscado si en el bolso tenía un DNI u otro tipo de identificación, pero no habían encontrado nada similar. La joven contó que el dueño volvió desesperado 40 minutos después y que le pidieron los detalles del bolso, incluyendo si tenía pesos o dólares, para asegurarse que se lo devolvían a su dueño. "Me dio los detalles tal cual era", aseguró Rojkyn, "por eso mismo se lo devolví".

Shock y agradecimiento

En el momento la mujer que devolvió lo encontrado no supo cuánto dinero había dentro, pero al enterarse afirmó que "fue shockeante, nunca me había pasado". La joven contó lo que le dijo el dueño: "estaba a las apuradas, que cuando salió apoyó el maletín arriba del auto y que cuando llegó al lugar se dio cuenta de que se lo había olvidado". Por último, la trabajadora del estacionamiento confirmó el agradecimiento del hombre por la devolución: “Nos dio dos ‘Bon o Bon’ a cada una. Pero no nos tenía que haber dado nada. Fue un gesto, es nuestro trabajo”, concluyó Rojkyn.