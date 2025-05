Históricamente, la novela negra, definida por el carácter sombrío de sus ambientes y personajes, y asociada al mundo del crimen, ha sido un género literario casi exclusivamente reservado para escritores. Pero con la aparición de la pionera Agatha Christie, en 1920, hasta la joven Lucy Foley, las mujeres han ido ganando terreno en el ámbito de la ficción negra. Abordando esta temática, el Centro Cultural Parque de España realizó una nueva edición de ExCéntricas, un espacio para conocer, leer y conversar con mujeres escritoras.

Una de las conversaciones en el Ccpe de Rosario se desarrolló en torno a “El filo de la pluma: la escritura y el noir”. Las escritoras Eugenia Almeida, Patricia Suárez y Laura Rossi compartieron sus procesos creativos y dialogaron sobre sus técnicas y predilecciones narrativas. Además, la escritora y actriz Rocío Muñoz Vergara finalizó el encuentro con una performance escénica.

Eugenia Almeida es periodista especializada en literatura, y coordina talleres de lectura y clínicas individuales de escritura. En 2005 ganó el Premio Internacional de Novela Dos Orillas organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón (España) por El colectivo, libro que ha sido publicado en Argentina y varios países europeos. Además, ha publicado novelas y poesía. Consultada sobre la preponderancia del policial negro en su escritura, Almeida explicó: “Me convoca siempre hablar del género policial, porque en mi trabajo prácticamente se impone. No podría decir que es un género que elijo, pero en cuanto empiezo a trabajar, a la media página hay alguien en el suelo, hubo un disparo, algún hecho de violencia, sangre. Por ejemplo, imagino una señora que está en su jardín viendo las flores y suenan tres disparos”.

La escritora oriunda de Córdoba asoció el género negro a una sucesión de hechos dramáticos e inesperados: “Suelen suceder los choques de la realidad, algo que nos pone frente a lo que creíamos que nunca nos iba a pasar, pero nos pasa. Una vida que está bastante asentada y que de repente, por una pequeña cosa, todo empieza a desbarrancar. Nos podría aparecer, por ejemplo, en las obras de Patricia Highsmith. Te raptan a alguien o se te pierde tu teléfono, y lo que viene es un cúmulo de desgracias sociales”.

Laura Rossi es Licenciada en Letras, escritora y docente. Vive en Rosario desde 2009 y ganó el primer premio en el Concurso de Narrativa organizado por Río Ancho Ediciones, con la novela Llegaría el silencio (2014). Además, ha publicado las novelas Baldías, Los bordes del cielo, Ningún árbol sobre la tierra y Correntada. Respecto a su particular proceso creativo, Rossi analizó: “Yo también muchas veces me pregunto, como decía Eugenia, ‘¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué tengo un personaje que se quedó muda y entonces tiene que cambiar de trabajo, tiene que cambiar de vida?. Y tardo dos páginas en que aparezca un cadáver. Me digo que yo no quería hacer esto, pero algo pasa ahí que nos interpela. Aparece algo que uno no puede entender, no puede asimilar. Escribir, por lo menos para algunos de nosotros, es tratar de poner orden, tratar de tranquilizar eso que no se tranquiliza nunca. Me parece que por eso también uno sigue escribiendo”.

La rosarina Patricia Suárez es autora de numerosas obras de teatro y varios libros de ficción. Publicó las novelas Ambar, Gula, Envidia y Segunda chance. En 2003 recibió el Premio Clarín de Novela, por Perdida en el momento. La escritora subrayó algunas características del estilo literario policial: “Del género, a mí me interesan la maldad cotidiana o la psicopatía, o los rasgos psicopáticos que nos llevan al crimen o a una estafa o a un robo, a una perversión en la vida cotidiana y que a veces llevan a cosas enormes. Yo no puedo entender el placer humano que tenemos de lastimarnos o matarnos los unos a los otros, eso solamente lo hacemos los seres humanos. No sé, estará en el plan de Dios que nos exterminemos de esta manera”.

Ficción negra y actualidad

A través de los años, la forma de abordar la literatura negra se ha ido transformando, a la par de los momentos políticos y cambios sociales. En ese sentido, Laura Rossi recordó que cuando yo tuvo la idea de Baldías, que fue escrita en 2013, "se había dado un fenómeno que fue el asesinato de Wanda Taddei, donde su pareja la prendió fuego, empezaron a aparecer muchas mujeres quemadas, y siempre decían que las mujeres se quemaban solas". "Entonces -agrega- ahí pensé qué podíamos hacer cuando esto sea legal, porque una práctica que se sostiene, que no es penada, se normaliza. Para responder a esa pregunta, yo necesitaba una distopía, escribir sobre eso. Baldías no es una novela en la que yo necesitaba un detective, porque empezaban a aparecer las voces de esos asesinos, que son todos distintos. Cuando llega esa novela a un editor, la lee y me dice que quiere publicarla, porque así le parece que se tiene que escribir el policial en la actualidad. Y en ese momento dije ‘ay, escribir un policial’, como si me lo hubieran revelado”.

“Como proyecto, pensaba hacer una suerte de mapa narrativo de femicidios ocurridos en la provincia de Santa Fe. Escribí cinco relatos que son ficción, y el caso de Paula Perassi es uno de esos. Para mí era muy importante que fueran ficción, porque si algo nos puede dar una respuesta, es la ficción. La ficción tiene que poder iluminar algo que no está en todas estas historias. Yo pretendía hacer un mapa pero fue devastador escribir sobre eso, así que quedaron cinco casos. Y ese era un proyecto que para mí tenía que crecer”, agregó Rossi.

Por su parte, Eugenia Almeida señaló que no es fácil abordar los discursos de odio actuales en el género policial: “Estamos en una época en que no sé qué nombre ponerle a las cosas, porque son demasiado desmesuradas para encontrarle rápido un nombre. Pero diría que es más que violencia, porque esta mezcla que hay de hostilidad, de insultos, de ataques, de una metaforización permanente sobre la violencia sexual, es como una forma de hablar de todo tipo de relación política, económica y social que tenemos en el país. Creo que vamos a tener que pensar de qué manera contar estas historias, porque ya no podemos pensar en la irrupción de algo que altera un cierto ambiente, porque ya el ambiente es la violencia”.

Patricia Suárez adelantó su próxima novela, relacionada con un resonante caso policial: “En el 2020 me contrataron para escribir una novela romántica. Yo nunca lo había hecho y no fue una experiencia agradable. Había que escribirla usando el tú, porque era para exportar a México. Fue muy desagradable. Terminó y me dije que iba a escribir algo bien horrible. Entonces se me ocurrió el secuestro de un perro a partir del perro de los Belsunce, que también es una historia cotidiana y chiquita. Si ustedes ven el documental sobre el Carmel, le secuestran el perro, el Tom, así se va a llamar mi novelita (acaba de ser publicada). Les secuestran el Tom y el esposo le dice a María Marta, todavía en vida, que no iban a pagar rescate, porque luego los secuestrarían a ellos, y no rescataron al perro. ¿Qué hay más bueno que un perro para dejarlo abandonado?”

Humor "negro"

Si bien el policial negro se caracteriza por su atmósfera lúgubre y en ocasiones sórdida, el humor puede funcionar como una vía de escape ante un asfixiante relato. Así lo cree Suárez: “Yo uso el humor para escaparme. En una de las primeras novelas que hice, que se llama Cien maneras de matar a Bea Suleimén, había cosas ridículas, porque la malicia es un poco ridícula a veces. Pero no había nada de humor. Y lo pasé tan mal, me angustié mucho y dije que en la próxima no sufriría así. Entonces inventé una historia de una justiciera en un pueblito, en Carmen de Patagones, en una ciudad que yo la convertí en pueblo ahí. Todo ese mundo es muy divertido, aunque la muerte no tiene nada de divertido”.

Por el contrario, Rossi aclaró: “No apelé al humor en las novelas o textos que tienen que ver con femicidios, no le encontré lugar nunca ni se me cruzó por la cabeza. Pero yo tengo una novela que se llama Los bordes del cielo, donde hay un personaje que es el único detective que tengo. Ese es un personaje que tiene algunas cosas que podríamos llamar humorísticas. Pero en una novela sobre femicidios, no hay vía de escape al humor, no te podés escapar. Yo no pienso en el lector, yo escribo y tampoco quiero que el lector se escape”.

Por su parte, Almeida afirmó que se puede lograr una veta humorística de manera involuntaria: “A mí me encantaría poder escribir humor, porque es una de las cosas más difíciles de hacer. Creo que es más sencillo conmover, asustar, impresionar, intrigar. Me encantaría y en mi paso por la vida académica me dediqué a estudiar el humor. Pero no encuentro una línea de humor en mis novelas. Quizá en algún cuento. A veces hay lectores amigos que se ríen de algo de lo que escribí, y me sorprendo porque no había intención de poner humor ahí. Y si no fuera una persona que conozco mucho, creería que es una persona que tiene problemas por reírse de eso. Les habrá pasado viendo una película terrible, cuando de repente alguien al lado se ríe y uno dice ‘¡Uy, qué miedo! ¿Cómo se va a reír de eso?’”.