"La disputa por el liderazgo de la barra de Newell's Old Boys lleva ya tres meses, pero esto que pasó el viernes es una línea que no se podía pasar", dice uno de los investigadores del caso de la balas que repicaron en el frente de la vivienda de Chacabuco al 2700, donde viven María Fernanda Corte y su madre. Los plomos, sin embargo, no parecieron ser los únicos mensajes enviados en la semana entre ambos bandos liderados por Luciano "Lucho" Gallardo y Alejandro "Rengo" Ficcadenti. Algunos cruces entre ambos grupos quedaron en rigor, en el 'sotto voce' de cada barrio, porque no hubo denuncias realizadas. Solo hubo una "muerte dudosa" de un hombre encontrado en Barra y La Paz, de apellido Aspiro, miembro de la hinchada leprosa, que presentaba golpes en su cuerpo. El resultado de la autopsia y la pesquisa posterior podrán echar luz sobre esta muerte. Pero en medio de las disputas, el fiscal Pablo Socca detuvo a Ficcadenti y a su socio Sergio Di Vanni , acusándolos de ser los autores intelectuales de las últimas amenazas de Angel Di María, cuya familia que habita un country de Funes, recibió un mensaje intimidatorio.

Al menos ocho balazos impactaron sobre la fachada, la cochera y un vehículo familiar en una propiedad de Chacabuco al 2700. Allí reside en la planta alta la vocal suplente de la comisión directiva de Ñuls, y en la planta baja su madre, quien se arrojó al piso al escuchar tiros y estallido de vidrios, y no resultó herida. Corte estaba en una asamblea en el club.

La balacera tuvo lugar minutos después de las 19, cuando pasaron en un vehículo –aún no se pudo establecer si era un auto o una moto– y abrieron fuego contra el frente de la propiedad. Como producto del tiroteo, un automóvil Fox que pertenecía a un familiar de la dirigente recibió algunos impactos de bala, ya que los habían dejado estacionado en la puerta. Los peritos forenses que trabajaron en la escena del hecho incautaron ocho vainas servidas que serán enviadas a analizar.

El fiscal que interviene en la investigación es Franco Carbone, quien ordenó la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia en la zona.

Lo que se intenta establecer es si el ataque guarda relación con la disputa que existe hace semanas entre dos facciones de la barrabrava de Newell’s, una referenciada con Leandro “Pollo” Vinardi y la “disidente” que está vinculada a Carlos Damián “Toro” Escobar. Ambos presos mantienen vínculos con el líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

La tensión entre los barras fue exhibida el martes pasado, cuando desde el paraavalanchas rojinegro se arrojaron una serie de bombas de estruendo a la manga del plantel de Independiente de Rivadavia –donde también había policías– una vez que terminó igualado el partido en el Coloso Marcelo Bielsa.

Desde un primer momento, los investigadores policiales y judiciales relacionaron las bombas de estruendo con un mensaje hacia la dirigencia del club por supuestamente haber cambiado la cerradura del “cuartito”, como se conoce al espacio en las instalaciones del estadio leproso donde la barra guarda bombos, tirantes y banderas. Eso, se cree, fue interpretado por la agrupación que responde a Vinardi como una posible inclinación de las autoridades hacia la pata disidente.

Casualmente, la cabeza visible de la facción que busca quedarse con el paraavalanchas leproso es Alejandro “Rengo” Ficcadenti, de 30 años, quien fue detenido el jueves por orden del fiscal Pablo Socca porque sospecha que habría sido el presunto instigador de la intimidación a la familia de Di María, que tuvo lugar el 25 de marzo pasado en el country Hills Miraflores, situado en Funes, donde se ejecutaron disparos al aire y se dejó una nota con contenido intimidatorio.

Ficcadenti fue aprehendido en un operativo de la Policía de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales. Lo arrestaron cuando se estaba por subir a un auto junto con Sergio “Bebe” Di Vanni de 43 años, otro barra que también será llevado a audiencia imputativa por haber participado en la planificación de la amenaza al entorno de Fideo.

El fiscal Socca también dispuso una serie de operativos y tareas de inteligencia que incluyeron interceptaciones telefónicas y allanamientos en siete propiedades de ambos sospechosos, en donde se lograron secuestrar 16 millones de pesos y ocho teléfonos.

No es la primera vez que surge el nombre de Maria Fernanda Corte en la vida de Newell's: en agosto de 2022 el club echó al intendente del predio de Bella Vista por agraviar al jugador leproso Pablo Pérez. Iván Satori era pareja de Corte, quien terminó nombrada en las crónicas del momento. Las autoridades de Newell's decidieron prescindir de un empleado del complejo Bella Vista por haber criticado en duros términos en su cuenta de Facebook al capitán del plantel profesional. Satori se dejó llevar por su pensamiento futbolístico en su carácter de hincha y escribió en Facebook: "Que excelente noticia, ahora si podemos ganar. Ojalá siga lesionado hasta que termine el contrato". Dicho escrito fue acompañado por la noticia que informaba que Pablo Pérez sufría una molestia y no podría formar parte del equipo durante este fin de semana.

El hecho se vio agravado porque el empleado rojinegro era la pareja de entonces de Fernanda Corte, quien ya vocal suplente de la comisión directiva del club, y quien también fue involucrada por un socio que denunció ser agredido durante una reyerta después de una asamblea, situación que sigue judicializada.

En mayo de este año el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe aplicó “el derecho de admisión por el plazo de dos (2) años en todos los estadios e instalaciones anexas de entidades deportivas de la República Argentina” a María Fernanda Corte, Carlos Belén y Néstor Álvarez por los incidentes ocurridos el martes 24 de mayo de 2022 tras la Asamblea del Club Atlético Newell’s Old Boys.

La resolución se dictaminó luego de la denuncia del socio Juan Pablo Copes que manifestó haber sido atacado verbal y físicamente por las tres personas mencionadas. La resolución N° 0298 tiene como fecha de publicación el pasado 18 de abril. Cabe recordar que Corte es vocal segunda de la Comisión Directiva, Belén integra el departamento solidario del club y Álvarez en lo referido a la atención al socio.