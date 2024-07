El piloto George Russell, con Mercedes, había restido en la última vuelta ante la intimidante presión de su compañero Lewis Hamilton, e incluso festejó el triunfo este domingo en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, sin embargo, tras la carrera su auto no pasó la revisión técnica porque no dio el peso mínimo exigido (798.0 kg) por una diferencia de 1,5 kilos. Y, finalmente, la victoria quedó para Hamilton.

Russell había utilizado una brillante estrategia, en la que contó con solo una parada, y logró sostener de manera épica la diferencia ante el siete veces campeón del mundo. Pero nada de eso terminó siendo determinante en la sanción que le aplicó la FIA por un "error del equipo" en el pesaje total de su Mercedes. En la tercera posición quedó Oscar Piastri (McLaren), quien por segundo fin de semana consecutivo alcanzó el podio, ya que la carrera anterior alzó el primer lugar.

Más atrás, con un margen amplio, quedó en la cuarta colocación un Charles Leclerc que perdió una vez más la posibilidad de convertir una pole en victoria. El monegasco al menos pudo mantener detrás al apagado Max Verstappen, que finalizó quinto.

Además, Lando Norris falló en la salida y acabó sexto. Carlos Sainz se tuvo que conformar con la séptima posición por delante de Sergio "Checo" Pérez, que extendió su mal presente y puso en riesgo su continuidad en Red Bul. El mexicano salió segundo pero terminó octavo con menor ritmo que sus rivales y con una estrategia cuestionable (dio solo 9 vueltas en su segundo stint con medios).

En ese sentido, hizo una parada extra a dos giros del final para buscar la vuelta rápida y lo logró, robándosela a Norris.

Colampinto abandonó en la Fórmula 2

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una jornada para el olvido en el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 2, ya que tuvo que abandonar en la primera vuelta del mítico circuito de Spa Francorchamps, en el marco de la décima fecha del campeonato.

Colapinto arrancó con neumáticos amarillos (fue el único de los siete primeros) y en los primeros metros le fue muy bien, ya que pudo superar a Kimi Antonelli y a Jak Crawford, pero, cuando iba a quedar cuarto, sucedió lo inesperado: Su auto se detuvo y quedó en plena recta. Este suceso, sumado al toque entre Bearman y Marti, hizo que ingresara el safty car para que pudieran despejar la pista.

Isack Hadjar fue el ganador, detrás suyo terminaron Gabriel Bortoleto y Crawford, que completaron el podio.

Colapinto lamentó lo sucedido y no pudo ocultar su frustración: "Otra carrera más sin sumar, la tercera consecutiva que no sumo y en ninguna de las tres tuve algo que ver en lo que pasó, me da un poco de bronca porque perdimos de vuelta muchos puntos". "Era una carrera para terminar en el podio, entre los cuatro primeros", sentenció el argentino.