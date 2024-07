Quizás para los sub 30 la referencia sea un poco desconocida. Pero, para el resto, el solo leer el nombre de Figuretti sirve para destrabar un recuerdo del inconciente colectivo. Se trata de aquel personaje emblemático de Videomatch que hacía lo imposible para colarse en cualquier evento que pudiera. Hace ya un tiempo -y salvando las distancias- Roberto Félix Alvarez parece haber elegido el mismo camino, al pegarse en cual movil de televisión aparezca o lugar en una selfie encuentre. Pero con una pequeña diferencia: en el personaje original, detrás de la peluca y un icónico bigote solo estaba la gracia de Freddy Villarreal; en el Figuretti actual, que se mueve por los pasillos de la Rosada o el Parlamento, se esconde nada menos que un exinformante del sanguinario Batallón 601 del Ejército.

Ese hombre es el mismo que ahora el Gobierno pretende relanzar su carrera, a tono con las iniciativas del Ejecutivo para visitar genocidas detenidos en Campo de Mayo y el penal de máxima seguridad en Ezeiza. El que lleva la voz cantante es Manuel Adorni. Tan solo basta con ver el último video publicado -desde la cuenta @voceriapresidencial- en el que se explicita que Alvarez sea uno de los que pregunte en Casa Rosada. En la grabación, incluso, el "periodista" oriundo de Tucumán dice estar censurado por sus propios colegas acreditados en Casa de Gobierno.





Tras el video, creció un runrún entre los cronistas que cubren el día a día del Ejecutivo y el Parlamento. En primer lugar, descartan de cuajo que haya una censura al momento de sortear los lugares para las consultas en conferencia de prensa, desmintiendo así el clip del gobierno. Y dan cuenta de que Roberto Félix Alvarez está siempre más pendiente de figurar detrás de cámara al momento de que un protagonista decide hablar con la prensa que pidiendo la palabra para interrogar al político.

Figuretti x1

Pero más allá de su posición frente a los protagonistas -y sobre todo a las cámaras- lo que le encantaría borrar a Roberto Félix Alvarez es su prontuario. O, al menos, que permanezca entre sombras. Porque sino salta la ficha que entre 1978 y 1981 en su Tucumán natal fue contratado por el Ejército como "agente de reuniones", un eufemismo con los que se categorizaba a quienes eran informantes de esa fuerza armada. En su caso, la información se la remitía nada menos que al Batallón 601 de Inteligencia.

Ese pasado salió a la luz en 2010, cuando se desclasificaron archivos de la dictadura. Allí quedó en papeles que Roberto Alvarez -sin el Félix- era uno de los 127 agentes que operaron en la provincia en la que Antonio Domingo Bussi decidía quién vivía y quien desaparecía. Alvarez -quien cumple funciones en FM Concepto 95.5- intentó varias veces desmentir la información oficial que incluso derivó en una denuncia pública de H.I.J.O.S Tucuman. La organización volvió a ratificar la acusación contra Roberto Alvarez, este lunes, a Página/12.









Roberto con la gente

Además de funcionar como informante de la dictadura, en Tucumán Alvarez es recordado por los +30 por su programa de televisión de cable en los años noventa. "Roberto con la gente" era el ciclo que no solo ideó y protagonizó sino que también imaginó como una plataforma para hacer un salto a la política legislativa. Es que mientras era conductor también se presentó como candidato a legislador provincial en 1995. Tenía una cuenta sencilla: si apenas el 15% de los abonados lo votaba, la silla en el Parlamento provincial estaba garantizado. Pero la suerte no estuvo de su lado. No pasó el corte y al retornar a los estudios de tevé culpó a sus televidentes de su mala performance.

En el 99', los vientos de cambio modificaron el tablero político tucumano. Bussi -cuyo vínculo con Alvarez se daba vía una expareja del periodista- perdió la gobernación en manos de Julio Miranda. Por ese entonces, Roberto Félix ya tenía en mente sacar pasajes a Buenos Aires para reformuar su carrera. Una vez que llegó a la Capital pensó en hacer un pequeño cambio para que el pasado quede pisado: dejó de denominarse Roberto y pidió ser llamdo por su segundo nombre, Félix. Adorni suele cumplir a rajatabla con esa petición.

Figurettix3





Metamensaje y la ayuda del amigo español

Más allá de relanzar al exinformante del Ejército, el video de Adorni tiene un claro metamensaje: aleccionar a los periodistas acreditados. Va en sintonía con las agresiones del Presidente al periodismo, cuando acusa a la gran mayoría de pauteros y ensobrados, salvo "honorosas" excepciones. La vocería cumple con esa petición utilizando varios formatos que van desde subir constantemente clips para intentar ridiculizar o sacar de contexto a los cronistas que van a trabajar a Casa Rosada; incluir en las conferencias a militantes libertarios que estudian relaciones públicas o el intento de redefinir las acreditaciones para poder pasar los molinetes de Balcarce 50.

Para este trabajo al Gobierno le vino como anillo al dedo la estadía de varias semanas de Javier Negre. Es el mismo que en el video aprovechó su turno en la conferencia para denunciar una "censura" contra Roberto Félix Alvarez. Recibido con honores en Casa Rosada -el Presidente hasta le dio una exclusiva- Negre se dedicó a defender, en cuanto sitio pudo, al gobierno de Milei.

Lo interesante es que el mismo periodista puede ser la clara prueba de que Milei tan errado no estaba: tal como cuenta el sitio español Público, Negre recibió más de 12 mil euros por parte de los ayuntamientos gobernados por la (ultra)derecha española. También carga con una condena judicial por hostigar a una fuente e inventar una entrevista.

Bonus track: Figuretti con Milei

Faltarán pocos días para que Roberto Félix Alvarez vuelva a ponerse en la piel de Figuretti. Para ello solo bastará prestar atención cuando un móvil se estacione en la puerta del Congreso. También faltarán pocas horas para que desde la vocería Presidencial se vuelva a subir un video para tratar de ridiculizar a cronistas. Pese a que la torpeza queda a la vista y a que la historia, nunca, puede borrarse. Ni aún llamándote con otro nombre.