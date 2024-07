La falta de gol en el equipo y la venta de Brian Aguirre a Boca convencieron a los dirigentes de Newell’s de responder a la demanda del entrenador Sebastián Méndez por contratar un delantero. Pero la dirigencia va por dos refuerzos más. Porque al acuerdo con Lanús para contratar a Lucas Besozzi se apuntan ahora las gestiones para lograr la vuelta de Juan Manuel García, quien se desvinculó del club en 2022 por decisión de Gabriel Heinze, técnico del equipo por aquel entonces. García se encuentra en Grecia y su salida aún no está resuelta.

Newell’s no hace goles. Tienes cinco en ocho partidos, apenas uno más que Godoy Cruz, el club con más bajo registro goleador en Liga Profesional. La venta de Aguirre a Boca amplificó el pedido de Méndez por un goleador. No porque Aguirre era la referencia de gol de Newell’s sino porque su habilidad en ofensiva era un aporte significativo.

Asumida la urgencia por parte de los dirigentes, Newell’s contrata a Besozzi. El delantero de 21 años viene de jugar en Gremio, con escaso protagonismo, y no logró nunca hacerse un lugar en la Primera de Lanús, donde se formó. Del granate fue a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero y tras su paso por Brasil llega al parque Independencia a cambio de 300 mil dólares por un año a préstamo. Su pase está valuado por Lanús en 4 millones de dólares. Al nuevo jugador leproso se lo espera para mañana en la ciudad para firmar su vínculo con la institución.

Besozzi juega de delantero pero no es goleador. Esa condición la ostenta García, a quien los leprosos quieren de vuelta en el parque Independencia. El ex delantero de Unión se fue del club porque Heinze, al asumir en diciembre de 2022 no lo tuvo en consideración. Se fue a Huracán y este año firmó con Volos de Grecia. Su salida de Europa es el problema para que García vuelva a estar en Bella Vista. Pero el jugador tiene el deseo de retornar a Newell’s y se ocupa de negociar su desvinculación. Incluso Newell’s le ofrece un contrato extraordinario como resarcimiento al costo que deberá asumir el jugador para salir de Volos. Méndez quiere al goleador cuanto antes. Pero su llegada puede demorar algunos días más, aunque hay tiempo para cerrar la negociación dado que el libro de pases cierra recién a fin de agosto en el fútbol argentino.