La provincia de Salta se sumó en la discusión de la reforma política que impulsa el gobierno nacional, que proyecta eliminar la obligatoriedad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como primer paso en la reforma que quiere imponer el gobierno de La Libertad Avanza, después de que los capítulos referidos a las elecciones no hayan sido incluidos en el DNU 70/23 ni en la Ley Bases.

En Salta ya se suspendieron las PASO en dos ocasiones. Ahora mismo se presentasron proyectos para implementar la boleta única de papel, aunque el oficialismo de Gustavo Sáenz defiende el voto electrónico. De estas posiciones hablaron presidentes de bloques de la Cámara de Diputados de Salta.

La presidenta del bloque Salta Tiene futuro, María del Socorro Villamayor, recordó que en 2021 y 2023 se suspendieron las PASO en la provincia y esto derivó en que los "partidos políticos empezaran a articular nuevamente para lograr tener sus propias internas", lo que a su entender resultó "bueno" porque fortaleció a los partidos. Las primarias "han perdido su razón de ser" porque se terminaron "convirtiendo en una gran encuesta" que provoca un desgaste en el ánimo social, ya que se obliga a "que la gente tenga que ir (a votar)", agregó.

Por su parte, el presidente de bloque Salta Independiente (SI), Bernardo Biella, recordó que las elecciones nacionales del año pasado tuvieron un costo cercano a los 100 mil millones de pesos, y consideró q ue eliminar las PASO es "una manera muy importante de poder ahorrar recursos genuinos" que hoy el país no tiene.

En tanto, el representante del monobloque Conservador Popular, Guillermo Durand Cornejo, aclaró que no comparte las decisiones del gobierno de LLA, pero opinó que la anulación de las PASO le parece una medida acertada, ya que "hace años estamos deseando que la comunidad deje de padecer por estos gastos totalmente injustificados". "Me parece fantástico que a nivel nacional se deje sin efecto las PASO y que lo mismo ocurra en la provincia", expresó, recordando que presentó un proyecto en tal sentido. "No corresponde ni que haya PASO ni que haya extrañísimos sistemas de votación carísimos, como lo es y lo ha sido siempre el voto electrónico", añadió.

Mientras que el presidente del bloque Memoria y Movilización Social, David Leiva, dijo que se debe discutir un sistema que pueda seguir generando la participación de todos los sectores, que garantice la participación de todas las personas que tienen aspiraciones a ocupar cargos, y "que esta participación se pueda dar o esté generada desde las estructuras políticas". Por eso el año pasado presentó un proyecto que propone la no obligatoriedad de las PASO.

Para Leiva, es preciso volver "a generar ese fortalecimiento de las estructuras partidarias", que "deberían de seguir formando cuadros políticos que luego sí aspiren a representar a su partido y, lógicamente, a tener la oportunidad, ya sea en instancias primarias o definitivas".

Por su parte, el presidente del bloque Ahora Patria, Roque Cornejo, dijo que aún no tienen claro "cuáles son los puntos en concreto y qué es lo que se pretende" la Nación, ya que la propuesta aún no ingresó al Congreso. En ese sentido, señaló que el gobierno nacional no tiene mayoría absoluta en ambas Cámaras, por lo que "todas las discusiones se tienen que ir conciliando, llegando a puntos de acuerdo para que puedan tener dictámenes suficientes para ser tratadas en el recinto". Aún así, consideró que está pendiente un debate respecto al sistema político del país.

Un empuje por la boleta única

De acuerdo al acta de labor parlamentaria de la sesión de hoy, las y los diputados tratarán el proyecto de Durand Cornejo que propone el uso de la boleta única de papel en los procesos electorales de autoridades provinciales y municipales. La iniciativa destaca como una de sus ventajas la "disminución del gasto electoral, ya que se imprime un número de boletas apenas superior a la cantidad total de electores, suficientes para cubrir a todos los votantes".

También los José Gauffín (PRO) y Bernardo Biella (SI) presentaron iniciativas similares. Este último pedirá que su proyecto también sea incluido en el tratamiento hoy. Mientras, Durand Cornejo cuestionó la poca adhesión de sus pares a su proyecto, recordó que el oficialismo representa más del 90% de las bancas y dijo que "si no reciben orden de hacer tal o cual ley" no se da dictamen ni acompañamiento a las iniciativas.

En cambio, la diputada oficialista Socorro Villamayor defendió el uso del voto electrónico en la provincia, que se aplica en un 100% a partir de 2013, dijo que resultó "extremadamente positiva" por "la celeridad que significa y también, con la transparencia del sistema". El voto electrónico es cuestionado principalmente por los costos que conlleva, pero la legisladora subrayó que "la democracia, la representatividad y la posibilidad de elegir, no puede ir basada fundamentalmente en un aspecto económico". Puso énfasis en "la no vulnerabilidad que tiene el sistema en Salta", y sostuvo que su implementación fue un "adelanto respecto a la boleta papel", tras las reiteradas denuncias de compra de votos con el uso esta boleta.

Sin embargo, concedió que las propuestas que surgen de Santa Fe y Córdoba, en las que se basa el proyecto de Durand Cornejo, son modelos que deben ser analizados, dado que "han demostrado que tienen celeridad y que también manifiestan que tienen seguridad en cuanto a que no son vulnerables". Por eso entendió que se debe abrir el diálogo para saber si Salta "está en condiciones de modificar la boleta única electrónica, y eventualmente modificarla por alguna de estas propuestas".

Biella también tiene un proyecto propio de boleta única de papel. Contó que habló con Federico Heinz, ingeniero en informática que publicó el libro "Voto Electrónico: Los riesgos de una ilusión", que cuestiona este sistema. "Nos demostró que en la mayoría de los países desarrollados del mundo ya desapareció la boleta electrónica porque no es absolutamente infalible el sistema de recuento de votos", aseguró. Dijo que por eso su bloque insiste en discutir otro método, para garantizar que "el voto de cada uno de los ciudadanos se vea reflejado en el escrutinio definitivo durante la elección".

El diputado también cuestionó los altos costos de la boleta electrónica, que hoy "lo hace casi imposible poder afrontarlo desde cualquier Estado". Agregó que la provincia se encuentra con un recorte presupuestario importante porque "estamos buscando que los números cierren" y "Nos vamos a ahorrar un montón de dinero en lo que es la emisión de los sobres porque la boleta única de papel que nosotros proponemos tiene un código de barras", dijo. Añadió que la boleta única permitirá que los partidos políticos trabajen en igualdad de condiciones porque "no va a haber posibilidad de que desaparezcan los votos, sino que el ciudadano va a marcar el voto de la boleta de papel".

David Leiva opinó que la discusión sobre la implementación de la boleta única no solamente debe darse en el ámbito legislativo, "sino que también tiene que darse una convocatoria, creo que es sano el poder convocar a todas las estructuras políticas, a todos los partidos políticos que den su mirada". Si bien reconoció el mayor costo del sistema electrónico, dijo que "es democrático en definitiva" porque "son muy pocas (las estructuras partidarias) que tienen las condiciones económicas para poder sostener un sistema de boleta papel".

Mientras que Roque Cornejo recordó que su bloque ya había presentado un proyecto de similares características, porque es "un sistema que tiene más certeza en la ciudadanía", además de que "la gente todavía tiene una gran desconfianza hacia la boleta electrónica y al mismo tiempo se pone en duda su transparencia cuando no se permite auditar los códigos fuentes". Insistió asimismo en que con la boleta única de papel se evita el robo de votos y pone en igualdad de oportunidades a las fuerzas políticas.