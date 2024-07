El director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Alfredo Serrano Mancilla, se refirió al escenario electoral en Venezuela, donde el oficialismo celebró una nueva victoria en las urnas y la oposición denuncia fraude, y pidió tomar el tema con prudencia, escuchando a las voces más “racionales” que se han expresado.



Por la 750, el especialista en política internacional dijo que no se puede creer a la oposición si el argumento es que no se han mostrado las actas, porque, en este punto, tampoco la oposición tampoco mostró ningún dato que respalde su denuncia.

“Ayer hizo una alocución Corina Machado (líder de la oposición) de que ya estarían disponibles todas las actas en una página web. Y si hoy cualquier venezolano entra da error”, explicó sobre este punto.



Al tanto que recordó que el poder Electoral dará a conocer pronto las actas, dijo que lo interesante sería escuchar “las voces más racionales”, como las de la Unión Europea, el Centro Carter, y el comisionado de las Naciones Unidas.

También mencionó a los gobiernos de Brasil, México, de Colombia. “Lo que dicen es esperar a tener el 100 por ciento del escrutinio con las actas. Y hasta ese momento tener prudencia”, expresó.

Por supuesto, “no precipitarse a cantar fraude”. Y con tono crítico, agregó: “Porque el que canta fraude no sé si lo hace en base a un dogma de fe o qué información fidedigna”.

“Porque son los mismos que cuestionan al Ejecutivo porque no hay actas publicadas. Pero ellos, sin mostrar actas, denuncian fraude. Incluso lo hacen previo a la publicación de los resultados”, añadió.

Finalmente, explicó por qué este escenario es diferente al de 2018, cuando Juan Guaidó se autoproclamó Presidente de Venezuela y tuvo el acompañamiento de una serie de países, entre ellos Argentina, decisión que cambió con el traspaso de Gobierno.

“La diferencia con Guaidó será la edad y la puesta en escena. El tono fascista lo pone Machado. Sin embargo, tengo la sensación de que cierta parte de la comunidad internacional va a ser más prudente”, dijo.

Y añadió: “No creo que le reconozca la autoproclamación. Y me atrevo a decir que parte del sector económico tampoco le harían la gracia. Hay algo de contexto de fondo. Si solo escuchamos a los Milei, Macri o Mondino, es parecido al 2018. Pero no sé si es la voz común”.