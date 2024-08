Los Juegos Olímpicos son la cita deportiva por excelencia para descubrir historias. Historias de vida, de superación, de héroes e incluso de villanos. Una de estas últimas la escribió este domingo Gonzalo Peillat, al menos desde el punto de vista argentino.

Peillat, el hombre que fue argentino, pieza clave de Los Leones de oro en Río 2016 y desde hace unos años viste de alemán. El hombre que, a partir de París 2024, será recordado como el malo de la película por el gol que le marcó a su exSelección en cuartos de final.

"Viendo las cosas que me dicen, me dejan pensando qué buena decisión tomé al final del día", dijo sobre su cambio de nacionalidad, en una de las tantas declaraciones que dejó tras el triunfo 3-2 de "su" Alemania.

Peillat vs. Los Leones

Los Leones se despidieron de los Juegos en un partidazo que los encontró remontando la historia en dos ocasiones (Maico Casella y Agustín Mazzilli empataron transitoriamente) pero se les escapó a seis minutos del final, con el tercer gol germano y, sobre todo, con las tremendas atajadas del teutón Jean-Paul Danneberg.

Uno de los gritos alemanes, el segundo, lo realizó Peillat, quien se nacionalizó alemán en 2020 luego de renunciar a la Selección Argentina por desacuerdos con el cuerpo técnico y la Confederación. Lo festejó sin disimulo e hizo estallar las redes sociales que, dado su pasado, no lo venían tratando demasiado bien. Pero todo escaló cuando el exLeón se acercó a cuanto micrófono se le puso por delante, con el partido ya terminado.

"La gente que está sentada en el sillón de la casa y criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere", comentó Peillat a TyC Sports.

"Al que no le guste, sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando", disparó luego a la TV Pública, ya con algo más de temperatura y sin ánimos de bajar la espuma. Mientras que por último, ya sin cámaras de TV y ante varios medios entre los que estaba Página/12, les dio duro a sus excompañeros.

"No quiero volver mucho al pasado pero la decisión no fue fácil y no fue de un día para el otro... Jugadores que están jugando hoy me dan hasta vergüenza, porque estaban al lado mío y después cuando yo fui a hablar con la Confederación y miré para atrás, estaba solo... Hubo jugadores que en ese momento se quisieron acomodar por estar en el equipo, por tener privilegios... Con los campeones olímpicos no nos podemos sentar en una mesa. El referente del equipo no me puede dirigir la palabra, eso lo dice todo", disparó.

Un malo de película que, vale reconocer, abrazó su rol durante y después del encuentro. Habrá que ver cuánto dura la calentura, de uno y otro lado. Por lo pronto, Alemania jugará semis mañana contra India que, en otro partido con mucho contexto extradeportivo, eliminó a Gran Bretaña por penales. La otra semi será Países Bajos vs. España, donde también hay un argentino campeón en Río que se nacionalizó, Joaquín Menini.



Cómo fue el partido de Los Leones

En un primer cuarto muy parejo, los alemanes se pusieron en ventaja a los nueve minutos con un golazo de Teo Hinrichs, quien definió muy bien al encontrarse con una pelota que estaba bollando en el área. Pero rápidamente Los Leones consiguieron la igualdad a través de una buena ejecución de córner corto de Maico Casella, quien se besó el escudo en un festejo que circuló muy fuerte por redes sociales teniendo en cuenta el contexto.



De todas maneras, Alemania se fue en ventaja al descanso ya que en el segundo cuarto anotó el 2-1 a través del Peillat, quien empezó a representar a los teutones por diferencias con la Confederación Argentina (CAH). Peillat marcó con una gran ejecución de córner corto y no tuvo problemas en gritarle el gol al país que lo coronó.

Luego de un tercer cuarto turbulento en el que se salvaron de estar en una desventaja aún mayor, Los Leones se encontraron con el empate en el inicio de la última parte, con un buen desvío de Agustín Mazzilli (el oro olímpico en Río se retiró de la Selección a lo grande).

Pero a falta de seis minutos para el tiempo extra, los alemanes, vigentes campeones del mundo (2023) y tretracampeones olímpicos (2012, 2008, 1992 y 1972), marcaron el gol decisivo a través de Justus Weigand y resistieron en los últimos minutos en campo propio.

Vamos Las Leonas

Como si fuera cosa del destino, Las Leonas tendrán la oportunidad de darle "revancha" al hockey nacional cuando enfrenten a Alemania este lunes desde las 7:30 por el pase a semifinales. A diferencia de los varones, las argentinas -medallistas en cinco de los últimos seis Juegos- llegan como favoritas tras finalizar segundas e invictas en su zona con 13 puntos. Las germanas, en tanto, fueron terceras con 9.

Muchas de las esperanzas albicelestes estarán puestas en la defensora Agustina Gorzelany, autora de cinco goles en lo que va de Juegos. El ganador se medirá con el sobreviviente de Países Bajos-Gran Bretaña, que arranca a las 12:30. La otra llave tiene a Australia-China a las 5 y España-Bélgica desde las 15.