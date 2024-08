El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales hizo un duro editorial por la 750 cuestionando a todos aquellos que pugnan, por estas horas, por una intervención militar en Venezuela. Por esto, consideró como una “traidora” de su país y de toda América a la opositora Corina Machado y cargó con especial énfasis contra Jaime Bayly, un presentador de noticias peruano que vive en Miami y que hizo un llamado enérgico al Gobierno estadounidense para avanzar contra Nicolás Maduro.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Leo a un colega de origen peruano, muy conocido, muy exitoso, Jaime Bayly. Ha tenido programas en la televisión Argentina. Alguna vez me entrevistó en esos programas. Bayly analizó una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y pidió que, si no lo va a hacer, por lo menos aumenten las recompensas por las capturas de Maduro y de Cabello. Eso es lo que van a escuchar cuando termine estas palabras.

¿Pensamos un poco juntos? Es un latinoamericano, un tipo muy lúcido, escritor. Nada contra él. Pero sí desde el punto de vista conceptual. Mucho dolor. Porque como latinoamericano entender que estaría bien finalmente que los Estados Unidos invadan un país y se queden con él, me da la sensación que es atrasar muchos años, muchos siglos, hasta los tiempos de las luchas bolivarianas. Ya que estamos hablando de un peruano. También podríamos decir sanmartinianas.

Es muy doloroso para mí, para mi concepto, para mi idea de las cosas que se esté pidiendo esa invasión. Eso hizo, ya no un peruano, sino una venezolana, Corina Machado. Pidió la intervención del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Esto tiene que ver con la atrocidad que se comete allí con la que colaboran los medios argentinos.

Alguno de ellos pensando que participa en forma activa del golpe de Estado. Que ya se dio, y ya perdió. Y, ¿saben por qué perdió? Porque salió el pueblo a defenderlo. Por eso es que toda la derecha, sumada, llevando a la gente a morir, aunque no sabemos nada al respecto, quieren, intentan, arrasar a Trump con las instituciones venezolanas.

¿Y quiénes lo impiden? El pueblo. Está plantado el pueblo. Cuando anuncia que sale, sale para decir aquí no vengan. Lamentablemente, se produce ese desafío. Está en el aire la guerra civil que quiere Corina Machado. Porque a ella qué le importa. Dice que está en la clandestinidad y el fiscal general le dice 'señora, usted no está ni siquiera buscada'. Dice que no es verdad que pidieron su captura. Una mentirosa, una traidora de su país. Una traidora de América.

Porque ese tipo de sentimientos, alimentando o alentando, que ocurra un hecho tan doloroso para nuestra dignidad como la aparición de Estados Unidos. Como apareció en Panamá. Corina Machado cuando habló contra Venezuela, cuando votó contra Venezuela, lo hizo como representante de Panamá. Fíjense en lo que es esa mujer, capaz de cualquier cosa.

Detrás de ella, los medios de comunicación venezolanos y, por supuesto, amparando todo esto, un sistema internacional absolutamente perverso. ¿Quién no sabe lo que es la Comunidad Europea? Es un ente de negocios. ¿Quién no sabe lo que hay atrás de los afanes de Estados Unidos si no son las corporaciones que se quieren quedar con el petróleo? Las mismas que ya se quedaron con el 30 por ciento y más de los campos de Ucrania. Aprovechando la guerra que ellos mismos propician a través de Estados Unidos y la OTAN.

Es un mundo de una perversidad que aplasta. Pero contra el cual hay que dar pelea. Y estar lúcidos. Por eso yo lo invito a una reacción a favor o en contra, pero no, por favor, a la indiferencia frente a lo que dice este colega peruano que vive en Miami y que, desde allí, arenga la presencia de tropas norteamericanas en Venezuela. Y, sino, por lo menos, hacer algo especial contra Maduro y Cabello.