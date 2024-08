"La conclusión que establecimos es que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante un plan sistemático de discriminación hacia la provincia de Buenos Aires, y que la planta de GNL es un capítulo más de esa decisión política que tomó el Presidente", dijo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en una nueva conferencia semanal que tuvo lugar este lunes en La Plata.

Bianco salió con los tapones de punta y sostuvo que el Presidente Milei "primero tomó la decisión política" de no instalar la planta de GNL en Bahía Blanca, y que recién ahí "buscaron argumentos para no hacerlo". El miércoles pasado, el gobernador Axel Kicillof se pronunció tras conocer la decisión de YPF y Petronas de llevar el proyecto a Río Negro, y Bianco mencionó que luego de esa conferencia, "tuvimos novedades sobre las razones por las cuales el Gobierno nacional decidió que la planta de GNL no se haría en Bahía Blanca, sino en Punta Colora, en Río Negro".

"El comunicado de YPF y Petronas fue muy claro y agradecemos que por una vez no hayan mentido", apuntó el ministro de Gobierno, que remarcó que el documento publicado por las empresas sostiene que las razones eventuales por las cuales no se eligió al puerto de Bahía Blanca tienen que ver con aspectos técnicos, financieros y económicos, y no con una posición positiva o negativa del gobernador bonaerense con respecto al RIGI, que "era de carácter marginal y no era determinante para la localización de la planta de licuefacción", según el ministro, que subrayó: "Lo bueno es que se corrió un velo y se cayó esa mentira que decía que la culpa la tenía el gobernador Kicillof".

La noche anterior a la conferencia, el gobernador dialogó telefónicamente con Horacio Marín, el CEO de YPF, y éste le comunicó la decisión final de llevar la planta de GNL a Río Negro. El propio Marín aseguró a Kicillof, el martes por la noche, que las razones no tenían que ver con la ideología del gobernador, como afirmó el presidente Milei, ni por su adhesión o no al RIGI, y eso quedó plasmado en el comunicado al que Bianco se refirió.

Al igual que en sus últimas apariciones públicas, Bianco recordó que "el RIGI está vigente porque es una ley nacional que aplica a todo el territorio", pero advirtió que "lo ocurre es que nadie se puede presentar a hacer uso de esos beneficios porque no está reglamentado, entonces no hay una ventana para entregar los papeles".

Bianco amplió su visión y dijo que las autoridades nacionales "sólo utilizaron excusas". Primero, en palabras de Milei, se dijo que la planta no se instalaría en Bahía Blanca por la ideología del gobernador, y que ninguna empresa se instalaría en Buenos Aires por el mismo motivo. "Sin embargo, la Provincia tiene el 50 por ciento de las industrias, entonces sí se instalan aquí, porque es la provincia más grande y con más desarrollo del país", aclaró.

Luego el foco se puso en la falta de adhesión al RIGI, "pero explicamos que ya estaba vigente, y que incluso presentaríamos una ley de fomento de proyectos estratégicos, que legislaría sobre los impuestos provinciales que se le pueden aplicar a los proyectos de inversión, que son los impuestos a los ingresos brutos, los sellos, automotor e inmobiliario", apuntó el ministro de Gobierno bonaerense, que dijo que "como ese argumento se cayó porque era completamente falso", las autoridades finalmente adujeron cuestiones de eficiencia, técnicas y económicas, entre las cuales se encontraba la profundidad de los puertos y la distancia con los gasoductos.

Bianco afirmó que esa visión de YPF y Petronas se formuló "sobre la base de un informe técnico de una consultora que no es conocida en Argentina", que en una semana "generó un estudio que nadie vio ni sabe dónde está". El ministro sostuvo que si efectivamente las razones fueron las esgrimidas por el comunicado de YPF y Petronas, "la verdad es que muchas cosas no podíamos hacer por competir". "Si era un problema de distancia con los gasoductos, no podemos correr la provincia de lugar y ponerla cerca de Vaca Muerta, y si era un problema de profundidad o calado del puerto, por aguas naturales tampoco podemos hacer mucho, por lo tanto, ahí hay una mentira que se cayó", amplió el funcionario.

Al redondear su visión, Bianco dijo que más allá de lo expuesto, "lo de Milei se basa en castigar a los bonaerenses que no lo votaron tres veces". Sostuvo que la búsqueda del Presidente está centrada en "castigar al gobernador Kicillof porque no respondió a los distintos pedidos del Gobierno nacional", y que La Libertad Avanza "quiere ponerlo en un ring electoral del cual la Provincia no participa". Dijo, además, que ésta es una práctica que Milei "lleva a cabo desde el día que asumió".

En el marco de la lo que definió como la mayor devaluación de la historia, Bianco dijo que el ensañamiento con la Provincia se expresa en diversas cuestiones. Primero porque el Gobierno nacional plantea "un modelo de desindustrialización que impacta en la provincia industrial más grande de Argentina", ya que Buenos Aires explica el 50 por ciento de toda la producción nacional. La producción industrial, a nivel nacional, se redujo más del 15 por ciento en un año como consecuencia de las políticas económicas de Milei.

La actividad económica de la provincia de Buenos Aires, en el período enero - mayo 2024, se redujo un 8 por ciento, "si se saca lo que sucedió en el sector agropecuario, que creció porque el año pasado hubo sequía", según aclaró el ministro, que recordó que la desocupación aumentó 2,2 por ciento a nivel nacional según el Indec, porcentaje que en un 60 por ciento está representado por la provincia de Buenos Aires, que acarrea más de 155 mil desempleados. A lo descripto se suma la reducción de los recursos.

Durante el primer semestre del año, comparado con 2023, Buenos Aires sufrió un recorte de 1,9 billones de pesos de recursos propios, que se explican en la caída de la recaudación provincial, que son 218 mil millones de pesos menos, la caída de la coparticipación nacional, que representan 964 mil millones de pesos menos, y la reducción y eliminación de transferencias no automáticas que recibía la Provincia, que explican un monto de 676 mil millones de pesos menos.

Otro punto, poco mencionado en la actualidad, está relacionado a las únicas transferencias discrecionales que realiza Nación, que son los aportes del tesoro nacional. Desde que gobierna Milei, el Gobierno nacional transfirió de manera discrecional 26 mil 300 millones de pesos a determinadas jurisdicciones. De ese monto, Buenos Aires no recibió ni un peso. "Es otra evidencia muy clara de que se quiere perjudicar a la provincia de Buenos Aires, que es la más austera de todas y la que menos recibe de coparticipación a niveles per cápita", remarcó Bianco, que también mencionó al parate total de las obras públicas que ejecutaba Nación en el territorio bonaerense, que son casi mil obras por un monto de 4,5 billones de pesos.

"El de Milei es un método de castigo que ejecutaba el Gobierno provincial de María Eugenia Vidal, que no transfería recursos ni hacía obras en distritos gobernados por el peronismo", sostuvo Bianco, que lo catalogó como "un experimento que salió mal". "Cuando uno repite el método difícilmente obtenga un resultado distinto, y más ahora, porque Milei no castiga a Kicillof, está castigando a 17 millones de bonaerenses que necesitan los recursos para que su Gobierno provincial siga transformando Buenos Aires", agregó Bianco, y apuntó: "Le pedimos que deponga su actitud, que entienda que la Provincia tiene muchas necesidades, y que nosotros no queremos beneficios, sino que nos de lo que nos corresponde".

"Que Scioli se ponga a laburar"

"La política pública en materia turística está dejando mucho que desear, le diría al secretario Daniel Scioli que tome medidas para fortalecer el turismo, que en vez de andar recomendando premios Nobel al Presidente, se ponga a laburar y establezca políticas para fomentar el turismo, porque estamos perdiendo muchos recursos."

Con esas palabras, el ministro Bianco se refirió a los indicadores de la actividad turística durante las vacaciones de invierno. En la conferencia pasada no hicieron referencia al tema porque todavía estaban recogiendo índices y afinando los datos, pero el ministro Bianco aprovechó este lunes para asegurar que "el saldo que tuvo la temporada invernal es catastrófico, como todas las actividades productivas que tiene el país y Buenos Aires a partir de las decisiones políticas que tomó el Gobierno nacional".

"El turismo no escapa al desastre", remarcó Bianco. La Provincia recibió 839.035 turistas, monto que representa una caída del 11,7 por ciento con respecto al año anterior, donde fueron 950.502 turistas. La estadía promedio se redujo de 4,5 a 4,1 días, el consumo cayó un 21,38 por ciento en el gasto total si se mide a valores reales, y el gasto promedio diario disminuyó un 2,2 por ciento.

La provincia de Buenos Aires, al igual que en otros sectores, es el principal destino turístico de la Argentina, ya que el 40 por ciento de las personas eligen los destinos bonaerenses para vacacionar. Además, en materia económica, la turística es la quinta actividad que más ingresos genera, pero ésta cuenta con un alto nivel de estacionalidad, por lo que los ingresos que puede lograr los sectores vinculados al turismo se concentran en una escasa cantidad de meses.

"Estos resultados no nos asombran ni nos sorprenden, porque ya nos pasó en la temporada de verano, pero es una alarma y una alerta que aparece para la próxima temporada", advirtió el ministro de Gobierno, que recordó que después de la pandemia Buenos Aires acumulaba records en materia turística, pero que a partir de la llegada de Milei, el ajuste, la recesión y la caída de ingresos, todo eso se deterioró. Bianco sostuvo que esto "se debe a decisiones en materia de políticas públicas ligadas al turismo que tomó el Gobierno nacional", entre las cuales se encuentra la eliminación del PreViaje, "que fue una política pública muy exitosa implementada durante el Gobierno anterior y que permitió que los destinos incrementaran la cantidad de visitantes", según destacó.

"El Gobierno nacional se jactó diciendo que la desregulación generaría, en materia turística, una gran afluencia de turistas extranjeros que traerían dólares", recordó Bianco, pero la realidad no indicó lo mismo que sostenía Nación. En un año se redujo un 27 por ciento la cantidad de turistas, se redujo un 37 por ciento la cantidad de excursionistas, y hubo una caída del 33 por ciento de visitantes.

El canal Magdalena

La semana pasada, el Gobierno provincial concretó la creación de la Comisión Asesora del Canal Magdalena, que estará comandada por el Ministerio de Gobierno y cuyo objetivo será llevar adelante planes de acción y de visibilización para "seguir instalando la necesidad" que tienen la Argentina y la provincia de Buenos Aires de llevar adelante la construcción y el dragado de un canal "estratégico para el desarrollo nacional", tal como destacó Bianco, que durante la conferencia también se refirió a ese tema.

En caso de que se ponga en funcionamiento y se haga el dragado, el canal Magdalena permitiría unificar la ruta marítima desde el Río Paraná, la vía troncal navegable, el canal Magdalena y el mar argentino hacia el sur. Bianco recordó la situación "poco explicable" que atraviesan las embarcaciones, que para unir el Río Paraná y el Río de La Plata deben salir de la jurisdicción nacional, entrar al puerto de Montevideo mediante el canal Punta Indio, y recién allí retomar el transcurso de la ruta hacia el sur, ya sea para ir a los puertos del sur bonaerense o para llegar a los de la Patagonia.

"Es estratégico llevar adelante esta obra, no sólo por una cuestión de soberanía y de unificación de rutas marítimas, como hace cualquier país normal y serio del mundo, sino que también es positivo e materia de eficiencia económica", apunto el ministro. El canal de Magdalena permitiría que los barcos ahorren muchísimo en materia de tiempo, de burocracia y de dinero, ya que el canal Punta Indio cuenta con una sola vía y genera aglomeraciones, tiempo de espera e ineficiencia económica.

Cuando el Gobierno nacional fue consultado al respecto, contestó que el canal Magdalena "no está en su agenda", porque "tenía otras prioridades" en materia de navegación. Sin embargo, Bianco pidió al Gobierno nacional que avance con los pliegos y la licitación, "y en todo caso, que ceda la jurisdicción a la Provincia para que sea el Estado bonaerense el que avance con las obras del canal Magdalena". Como no está en aguas provinciales, las autoridades bonaerenses buscarán las formas para llevar adelante el dragado. La comisión anunciada estará integrada por expertos en la materia, intendentes de la región capital, y el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, que cumplirán funciones ad honoren.